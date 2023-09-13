Доба на Харківщині: ворог бив із артилерії та мінометів по цивільній інфраструктурі прикордоння. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів.

За даними ОВА:

- О 13:00 у смт. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні. Постраждалих немає.

- О 13:45 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка.

- О 15:00 у с. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли підрозділ ДСНС у Козачій Лопані на Харківщині. ФОТОрепортаж

- Близько 15:50 стався обстріл с.Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Постраждалих немає.











Піротехнічні підрозділи області за добу провели обстеження 4,6 га території, знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 33 піротехнічні розрахунки ДСНС (165 осіб та 65 одиниць техніки).