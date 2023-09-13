Намагався "зламати" телефон військової та збирав дані про розміщення ППО: СБУ затримала російського інформатора в Одесі. ФОТО

Чоловік в Одесі намагався зламати телефон військової ЗСУ та передати дані спецслужбам РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Спершу фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України. Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався "зламати" телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб рф "інструкцію" як зламати гаджет захисниці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ексдиякон УПЦ МП на Одещині за $4,5 тис. допомагав ухилянтам виїхати за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ своєчасно викрили інформатора РФ та запобігли його злочинним намірам.

"Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині. Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також "втемну" випитував відповідні відомості у своїх знайомих", - розповіли у Службі безпеки.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Читайте: Затримано в’язня-агента ФСБ, який шукав коригувальників для ворожих ударів по Львову, - СБУ. ФОТОрепортаж



