Намагався "зламати" телефон військової та збирав дані про розміщення ППО: СБУ затримала російського інформатора в Одесі. ФОТО
Чоловік в Одесі намагався зламати телефон військової ЗСУ та передати дані спецслужбам РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Спершу фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України. Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався "зламати" телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.
За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб рф "інструкцію" як зламати гаджет захисниці", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ своєчасно викрили інформатора РФ та запобігли його злочинним намірам.
"Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині. Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також "втемну" випитував відповідні відомості у своїх знайомих", - розповіли у Службі безпеки.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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Емпатія до росії не на порожньому місці виникає. Це наслідок роботи "русской культури".
Закон треба змінити, щоб років 25 МІНІМУМ було, чому ніхто у ВР не інвціює зміну закону?
А куди поділася уся ця кацапоморда підороська мразота котра "2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Під час сутичок пролунали постріли, загинули декілька людей. Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де вони забарикадувалися у Будинку профспілок." вони і їхні родичі, що усі виїхали і випарувалися...???!!!