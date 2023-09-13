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Намагався "зламати" телефон військової та збирав дані про розміщення ППО: СБУ затримала російського інформатора в Одесі. ФОТО

Чоловік в Одесі намагався зламати телефон військової ЗСУ та передати дані спецслужбам РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Спершу фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України. Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався "зламати" телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб рф "інструкцію" як зламати гаджет захисниці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ексдиякон УПЦ МП на Одещині за $4,5 тис. допомагав ухилянтам виїхати за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ своєчасно викрили інформатора РФ та запобігли його злочинним намірам.

"Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині. Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також "втемну" випитував відповідні відомості у своїх знайомих", - розповіли у Службі безпеки.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Намагався зламати телефон військової та збирав дані про розміщення ППО: СБУ затримала російського інформатора в Одесі 01
Намагався зламати телефон військової та збирав дані про розміщення ППО: СБУ затримала російського інформатора в Одесі 02

Автор: 

Одеса (5451) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+31
***** воно буде жити???
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13.09.2023 10:12
+23
Повісити падлюку 😠
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13.09.2023 10:14
+16
Спочатку захоплюєшся балєтом, толстоєвскім, славной історієй по карамзіну, потім намагаєшся зламати телефон заради допомоги "парням".
Емпатія до росії не на порожньому місці виникає. Це наслідок роботи "русской культури".
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13.09.2023 10:19
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***** воно буде жити???
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13.09.2023 10:12 Відповісти
Повісити падлюку 😠
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13.09.2023 10:14 Відповісти
Спочатку захоплюєшся балєтом, толстоєвскім, славной історієй по карамзіну, потім намагаєшся зламати телефон заради допомоги "парням".
Емпатія до росії не на порожньому місці виникає. Це наслідок роботи "русской культури".
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13.09.2023 10:19 Відповісти
Таких ще багато, ловити й ловити..... але 8 років це дуже замало!!!
Закон треба змінити, щоб років 25 МІНІМУМ було, чому ніхто у ВР не інвціює зміну закону?
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13.09.2023 10:20 Відповісти
А варіант "при спробі втечі" ніЗЗя? От наФуа воно потрібно на нашій землі? А потім вийде з зони і буде доказувати, шо "свобода слова" і ми йому ще й платити будемо! З такими доказами в телефоні - та немає питань взагалі!
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13.09.2023 10:22 Відповісти
Жіночка теж доволі "общительная", як для жінки комбата...
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13.09.2023 10:33 Відповісти
Як по мені, то цій військовій теж треба навчитися рота на замку тримати й не розповідати подружці та її чоловіку у якій саме частині служить її чоловік, на якій посаді та з яким позивним!!!! Ворог може вам посміхатися, співати гімн України та "Калину", а при цьому робити усе щоб знищіти вас та усе що ви цінуєте!!!
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13.09.2023 10:41 Відповісти
Такої інтернаціонально-підороської кацапомордої мразоти в ОДЕСІ та області майже 50%, які зараз глухо залягли на дно і чекають кращого вітру...!!!

А куди поділася уся ця кацапоморда підороська мразота котра "2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Під час сутичок пролунали постріли, загинули декілька людей. Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де вони забарикадувалися у Будинку профспілок." вони і їхні родичі, що усі виїхали і випарувалися...???!!!
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13.09.2023 11:26 Відповісти
Жінка-справжня українська берегиня ,чоловік-на фронті,а вона на потрахулях у ****** в Одесі.
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13.09.2023 11:32 Відповісти
Знищити на місті. А краще прилюдно забити сапами і облили лайном. Нехай лежалоб дохле і смерділо
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13.09.2023 12:45 Відповісти
А Украинский военый спецназ не может облегчить ему ....предателю судьбу и избавить от дапьнейших мучений на почве преданности "русскоу миру ".... ? Или жалка ....9 грам.
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13.09.2023 15:46 Відповісти
 
 