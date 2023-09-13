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Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальнику військкомату на Харківщині повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії.

За видачу цього документу підозрювний одержав 8 000 доларів США.

Читайте також: Повідомлено про підозру прикордоннику та його брату, які за $10 тис. допомагали ухилянтам виїжджати з України. ФОТО

Досудове розслідування та оперативний супровід - УСБУ в Харківській області.

Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 01
Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 02
Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 03
Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 04
Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 05
Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 06
Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 07
Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ 08

За даними пресцентру СБУ, Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Серед затриманих фігурантів - начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ятеро ухилянтів, заплативши по 2 тис. дол., човном намагались потрапити у Молдову, - ДПСУ. ФОТО

"За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 800 до 8 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів", - йдеться у повідомленні.

Так, на Харківщині затримано начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для реалізації "схеми" посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози".

Одержану підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.

У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця "гарантувала" військовозобов’язаним "позачергове" зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон у трьох областях України. ФОТОрепортаж

У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.

На Закарпатті ліквідовано ще два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону. Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.

На Івано-Франківщині викрито трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Також читайте: Викрито чергову схему для ухилянтів: Військовозобов’язаних за 7 тис. євро перевозили через кордон, сховавши під одягом. ФОТО

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Автор: 

СБУ (12812) Харківщина (6054) військкомат (432) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+10
А якщо в 95 кагал записатися, звідки не беруть до війська, то це схема ухилянства?
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13.09.2023 12:33
+9
Батальйон "Юзік".
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13.09.2023 12:35
+8
Потому смелый такой?
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13.09.2023 12:51
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Так кричимо про це усім - наче пишаємось..
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13.09.2023 12:28 Відповісти
Та кричат не всем, а Украинцам, чтоб боялись и не убегали. Это ещё совковая практика запугивания. Создать человеку иллюзию безысходности.
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13.09.2023 12:58 Відповісти
серед затриманих очільники військкомату не занесли кому треба. Борисов без проблем в Іспанію їздив.
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13.09.2023 12:30 Відповісти
Бидло, яке поржало у квітні 2019 не розуміє, що за пріколи треба платити.
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13.09.2023 12:43 Відповісти
Вони всі підписали вексель на поржать, а тепер "пліз" аплатітє.
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13.09.2023 13:06 Відповісти
Платят сейчас все. Люди, которые не голосовали за этот цирк, также отвечают за ошибки легкомысленных идиотов.
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13.09.2023 13:11 Відповісти
Так, платимо всі, але я і не ждав шашликів, а от тим хто па-пріколу хочеться сказати, що як прийде кацап то будуть цілувать АК приклад, а потімм собирати вибиті зуби поломаними пальцями і скулить "за что".
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13.09.2023 13:28 Відповісти
А інших людей немає?
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13.09.2023 13:46 Відповісти
А якщо в 95 кагал записатися, звідки не беруть до війська, то це схема ухилянства?
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13.09.2023 12:33 Відповісти
Батальйон "Юзік".
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13.09.2023 12:35 Відповісти
У русні з цим краще справи. Заборони на виїзд немає, але рівно доти, доки не отримаєш свою електронну повістку.
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13.09.2023 12:37 Відповісти
1. Потрібно всіх працівників військоматів позбавити військових звань.
2. Відправити усіх працівників військоматів у тому числі жінок "тримати посадки" на Донецькому напрямі
3. Провести аналогічну роботу з працівниками митниці на кордоні Україна-ЄС і Україна-Молдова.
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13.09.2023 12:41 Відповісти
Замінити співробітників з пунктів 1 і 3 ветеранами і інвалідами війни.
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13.09.2023 12:44 Відповісти
А звідки тоді у генералів будуть будиночкі в Іспанії, чи ви думаєте що просто так колись по Борисову вище командування не побачило порушення і повернуло до роботи....

А митниця то взагалі темне царство, там тільки керівників міняють а схемщики завжди на місці, при приході нового керівника одразу вводять його в курс справ
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13.09.2023 12:50 Відповісти
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13.09.2023 12:44 Відповісти
Принагідно: мені самому вже йде 66-й рік.
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13.09.2023 12:48 Відповісти
Потому смелый такой?
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13.09.2023 12:51 Відповісти
Нє-а, патаму што ждет штоби із тваіх рук падхватіть знамя (ну когда ... , ну сам панімаєш), а я рядам буду біть в барабан. Віді нас камандір !
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13.09.2023 13:10 Відповісти
Мне 74, но я жалею молодых парней, которые из-за политиков вынуждены гибнуть. В то время, когда верхушка миллионы в карманы себе ложит. Учти, я не каждому деб..у отвечаю. Гордись...
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13.09.2023 13:49 Відповісти
74 прожив, а розуму так і не нажив. Ти класичний представник люмпена, дешевий популіст-балабол, совкодрочер якщо одним словом.
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13.09.2023 14:09 Відповісти
Даже жовтеням, піонером і комсомольцем був. А також вивчав історію кпрс. І чьо ???
Опустився до твого рівня, на дебільне питання така і відповідь.
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13.09.2023 20:46 Відповісти
А по рівню демотіватора так і не скажеш.
Ви напевне очікуєте, коли лідор підійме планку до 70, як у рашці.
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13.09.2023 14:04 Відповісти
Стопудово, рабів до раю не пускають.
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13.09.2023 13:11 Відповісти
Миші? Кактуси? Знову...
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13.09.2023 13:04 Відповісти
Ну тогда народ, мудрий народ будіт пагібать.
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13.09.2023 13:13 Відповісти
Ти кацапське блювотіння?🤣
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13.09.2023 13:32 Відповісти
"..а его в мясорубку бросают"..

Святой долг каждого гражданина страны - защишать страну от напавшего на неё врага..
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13.09.2023 13:40 Відповісти
А ты с каких фронтов вещаешь?
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13.09.2023 14:27 Відповісти
Со справедливых, с эстонских фронтов..
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13.09.2023 14:39 Відповісти
Все страны Балтии закрыли въезд автомобилям с российской регистрацией.
Глава МИД Эстонии заявил, что «россияне не могут пользоваться привилегиями, которые дает свобода».
В среду, 13 сентября, с 10 часов утра Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации, таким образом все 3 страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - выполнили рекомендации Европейской комиссии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

«С сегодняшнего дня, точнее, через 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы», - заявил глава МИД Эстонии.
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13.09.2023 13:42 Відповісти
Тупо бороться с последствиями, а не причиной - просто закройте выезд всем лицам мужского пола, независимо от причин. А то всякие Мудрики, Довбики, Цыганковы и Трубины тупо уехали играть за границу, вся страна знала, что они едут не на один матч сборной, а играть в Челси, Жироне и всяких там Ювентусах и всё нормально.
А если ты не спорстмен, то СБУ и другие службы тебя крутят сразу.
ТУПО запретить выезд на время войны. Водители и прочие волонтёры - во-первых, женщины тоже умеют баранку крутить многие, во-вторых, можно иностранцев дальнобойщиками понанимать. Нефиг шляться. В одной Вене 14 тыс. наших мужиков, это 7 армейских бригад . . .

+ принять закон (хотя тут и Конституцию надо учитывать, не так просто это в военное время сделать), который обязывает всех лиц мужского пола, кроме действующих работников наших дипломатических миссий за границей под страхом санкций вернуться из-за границы в течение 2 недель. Кто не вернётся - тому все кары египетские от диких штрафов до уголовной ответственности. Если бы не Конституция - то можно было бы до лишения гражданства с пожизненным запретом въезда в Украину.

Как-то так.
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13.09.2023 16:02 Відповісти
Так ты хочешь всех уничтожить? Тебе мало 300-500 к.потерь? А ты себе никогда не задавал вопрос- за что воевать?За это ворье????.....нет,я согласен воевать- хоть завтра,но в батальйоне,где будут сыночки наших депутатов......А так- лучше сидеть на берегу реки.....
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13.09.2023 18:04 Відповісти
А чем российское ворьё лучше нашего ? Если везде зайдут русские, они не дадут вам сидеть на берегу реки. Можно спросить тех, кто в оккупации живёт, скольких убили, замучили, изнасиловали, депортировали . . . В покое не оставят, смотреть на течение реки не выйдет.
А 40 миллионов и так выехать не сможет. И потом, выедут все за границу - русские пойдут дальше. Будут идти, пока их не остановят. Так что надо защищаться коллективно, другого выхода нет.
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14.09.2023 17:46 Відповісти
Скажу так- мне эти пугалки пох,35 дней был в окупации.А теперь,если кацапы опять пойдут,поеду на западную,где возникнет такая ситуация,что народ просто ломанется через границу....Байки о патриотизме оставь себе- они тонут в коктейле воровства,лицемерия и лжи украинских можновладцiв,и именно они должны идти воевать изашищить свои ,,фабрики,заводы пароходы", т.к. рабочие нужны всегда и везде,а кровососов своих хватает...
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19.09.2023 07:10 Відповісти
Что касается сыночков депутатов на фронте . . . Популярный тезис, но :
- скажите это погибшему на фронте народному депутату Барне, народному депутату Марченко.
- скажите десяткам (уже) погибших на фронте депутатам областных, районных, городских и сельских советов (в сети информацию легко найти, даже в Википедии уже списки), кстати, от всех партий - и Слуга, и Евросолидарность, и Свобода, и Батькивщина, и Наша Украина, и Голос, и даже ОПЗЖ (да-да, ОПЗЖ).
- а может хотите что-то сказать погибшим на фронте прокурорам ? Розенко с Черниговщины, Хамець с Франковщины, Стадник с Тернопольщины, Насиковскому с Волыни, Ярмоленко (вообще Генпрокуратура)

- можно и живым сказать - на фронте в боевых частях трое ныне действующих судей Верховного Суда, хотя у них и бронь . . . А уж сколько депутатов и чиновников - у нас в области глава областного Гоструда пошёл добровольцем с хлебного места, которое на проверочки ходило да расследования несчастных случаев проводило . . .

Так что не надо огульно всех обвинять. Сыночков простых людей от армии сбежало в разы больше, чем сыночков непростых . . . Ну а пропорционально - кто знает, какая категория больше бегает, такой статистики нет и едва ли возможно посчитать.
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14.09.2023 17:59 Відповісти
 
 