Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальнику військкомату на Харківщині повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії.

За видачу цього документу підозрювний одержав 8 000 доларів США.

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Досудове розслідування та оперативний супровід - УСБУ в Харківській області.

















За даними пресцентру СБУ, Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Серед затриманих фігурантів - начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.

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"За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 800 до 8 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів", - йдеться у повідомленні.

Так, на Харківщині затримано начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для реалізації "схеми" посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози".

Одержану підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.

У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця "гарантувала" військовозобов’язаним "позачергове" зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.

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У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.

На Закарпатті ліквідовано ще два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону. Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.

На Івано-Франківщині викрито трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.