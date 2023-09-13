Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ. ФОТОрепортаж
Начальнику військкомату на Харківщині повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.
У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії.
За видачу цього документу підозрювний одержав 8 000 доларів США.
Досудове розслідування та оперативний супровід - УСБУ в Харківській області.
За даними пресцентру СБУ, Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Серед затриманих фігурантів - начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.
"За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" становила від 800 до 8 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів", - йдеться у повідомленні.
Так, на Харківщині затримано начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для реалізації "схеми" посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози".
Одержану підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.
У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця "гарантувала" військовозобов’язаним "позачергове" зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.
У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.
На Закарпатті ліквідовано ще два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону. Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.
На Івано-Франківщині викрито трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.
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2. Відправити усіх працівників військоматів у тому числі жінок "тримати посадки" на Донецькому напрямі
3. Провести аналогічну роботу з працівниками митниці на кордоні Україна-ЄС і Україна-Молдова.
А митниця то взагалі темне царство, там тільки керівників міняють а схемщики завжди на місці, при приході нового керівника одразу вводять його в курс справ
Опустився до твого рівня, на дебільне питання така і відповідь.
Ви напевне очікуєте, коли лідор підійме планку до 70, як у рашці.
Святой долг каждого гражданина страны - защишать страну от напавшего на неё врага..
Глава МИД Эстонии заявил, что «россияне не могут пользоваться привилегиями, которые дает свобода».
В среду, 13 сентября, с 10 часов утра Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации, таким образом все 3 страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - выполнили рекомендации Европейской комиссии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.
«С сегодняшнего дня, точнее, через 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы», - заявил глава МИД Эстонии.
А если ты не спорстмен, то СБУ и другие службы тебя крутят сразу.
ТУПО запретить выезд на время войны. Водители и прочие волонтёры - во-первых, женщины тоже умеют баранку крутить многие, во-вторых, можно иностранцев дальнобойщиками понанимать. Нефиг шляться. В одной Вене 14 тыс. наших мужиков, это 7 армейских бригад . . .
+ принять закон (хотя тут и Конституцию надо учитывать, не так просто это в военное время сделать), который обязывает всех лиц мужского пола, кроме действующих работников наших дипломатических миссий за границей под страхом санкций вернуться из-за границы в течение 2 недель. Кто не вернётся - тому все кары египетские от диких штрафов до уголовной ответственности. Если бы не Конституция - то можно было бы до лишения гражданства с пожизненным запретом въезда в Украину.
Как-то так.
А 40 миллионов и так выехать не сможет. И потом, выедут все за границу - русские пойдут дальше. Будут идти, пока их не остановят. Так что надо защищаться коллективно, другого выхода нет.
- скажите это погибшему на фронте народному депутату Барне, народному депутату Марченко.
- скажите десяткам (уже) погибших на фронте депутатам областных, районных, городских и сельских советов (в сети информацию легко найти, даже в Википедии уже списки), кстати, от всех партий - и Слуга, и Евросолидарность, и Свобода, и Батькивщина, и Наша Украина, и Голос, и даже ОПЗЖ (да-да, ОПЗЖ).
- а может хотите что-то сказать погибшим на фронте прокурорам ? Розенко с Черниговщины, Хамець с Франковщины, Стадник с Тернопольщины, Насиковскому с Волыни, Ярмоленко (вообще Генпрокуратура)
- можно и живым сказать - на фронте в боевых частях трое ныне действующих судей Верховного Суда, хотя у них и бронь . . . А уж сколько депутатов и чиновников - у нас в области глава областного Гоструда пошёл добровольцем с хлебного места, которое на проверочки ходило да расследования несчастных случаев проводило . . .
Так что не надо огульно всех обвинять. Сыночков простых людей от армии сбежало в разы больше, чем сыночков непростых . . . Ну а пропорционально - кто знает, какая категория больше бегает, такой статистики нет и едва ли возможно посчитать.