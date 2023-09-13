Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ. ФОТО

Скандальна телеведуча Регіна Тодоренко почала вести тревелшоу "Руссо Экспрессо". Програма виходить на російському телеканалі "Пятница" і є фактично калькою з "Орла і решки".

Це популярне шоу, нагадаю, українського виробництва, утім аж до повномасштабного вторгнення його продавали на "Пятницу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Як зазначається, Тодоренко, вже давно живе в Москві. Після початку великої війни вона зачаїлася і не говорить на цю тему ані слова. Навіть попри обстріли її рідної Одеси. Тому ведуча з улюблениці публіки перейшла до найбільш маргінальних списків. Найчастіше її згадують у компанії з акторками Антоніною Паперною та Галиною Безрук, які обрали таку ж позицію.

Щодо "Руссо Экспрессо", то це тревелшоу для справжніх патріотів Росії, які не бажають подорожувати ворожим світом, а мріють насолоджуватися незвіданими куточками своєї "високодуховної" батьківщини.

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"Шоу повністю злизане з "Орла і решки". Автори не лише взяли принцип, що один з ведучих подорожує по-бідному, а інший по-багатому. Стилістика, настрій, монтаж, драматургія, тип зйомки, стосунки між персонажами в кадрі - покрали все. Поки вийшло три епізоди, і з них ми розуміємо, що Регіна Тодоренко - справжня патріотка Росіюшки. Нахвалює і пишається всім навкруги: від Волги-матушки до "Жигулів", - акцентує "Детектор медіа".

Також зазначається, що Сочі, приміром, Регіна називає "російською Рив'єрою", Астрахань - "південною Венецією" та "ікорно-кавуновою столицею Росії", а її колега пишається "найкращим у Росії пармезаном". Коротше, показують людям "настоящую Росію", а вона, якщо ви не знали, - саме в регіонах.