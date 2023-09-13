Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ. ФОТО
Скандальна телеведуча Регіна Тодоренко почала вести тревелшоу "Руссо Экспрессо". Програма виходить на російському телеканалі "Пятница" і є фактично калькою з "Орла і решки".
Це популярне шоу, нагадаю, українського виробництва, утім аж до повномасштабного вторгнення його продавали на "Пятницу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
Як зазначається, Тодоренко, вже давно живе в Москві. Після початку великої війни вона зачаїлася і не говорить на цю тему ані слова. Навіть попри обстріли її рідної Одеси. Тому ведуча з улюблениці публіки перейшла до найбільш маргінальних списків. Найчастіше її згадують у компанії з акторками Антоніною Паперною та Галиною Безрук, які обрали таку ж позицію.
Щодо "Руссо Экспрессо", то це тревелшоу для справжніх патріотів Росії, які не бажають подорожувати ворожим світом, а мріють насолоджуватися незвіданими куточками своєї "високодуховної" батьківщини.
"Шоу повністю злизане з "Орла і решки". Автори не лише взяли принцип, що один з ведучих подорожує по-бідному, а інший по-багатому. Стилістика, настрій, монтаж, драматургія, тип зйомки, стосунки між персонажами в кадрі - покрали все. Поки вийшло три епізоди, і з них ми розуміємо, що Регіна Тодоренко - справжня патріотка Росіюшки. Нахвалює і пишається всім навкруги: від Волги-матушки до "Жигулів", - акцентує "Детектор медіа".
Також зазначається, що Сочі, приміром, Регіна називає "російською Рив'єрою", Астрахань - "південною Венецією" та "ікорно-кавуновою столицею Росії", а її колега пишається "найкращим у Росії пармезаном". Коротше, показують людям "настоящую Росію", а вона, якщо ви не знали, - саме в регіонах.
Будь ласка, зачекайте...
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Шоу! рУСО ТУРИСТО - В МІШОК...
Порівняння все одно йде з ворожою Венецією і Рів'єрою.
Чому замість Венеції не СпБ (теж на воді побудований), замість Рів'єри - не Сочі?
Тому що не такі яскраві та приємні.
Не стоїть "русская культура" без підживлення з Заходу.
Можна тільки фіксувати (як у цьому випадку) і за слушної нагоди нагадувати, звідки ноги ростуть.
Взагалі-то культурне мавпування шкодить насамперед русні.
Приклад - електроніка. Колись СРСР і Захід йшли дуже близько у розвитку ЕВМ (Захід випереджав, але не на покоління), та потім замість розробки своїх рішень почали копіювати буржуйські шляхом "зпилювання" мікросхем (цим займався зокрема одеський "Шторм"). Але коли техпроцес став менше якогось значення у мкм, "зпилювати" вже не виходило - і розвиток зупинився.
Відомо, що у них зараз по електроніці: якщо не вдалось утягнути лінію з Заходу, то залишається штампувати дуже прості мікросхеми.
Дивно, що минуло більше року і ніхто нічого не побачив. Вона ж не "ухилянт".
кіло печива в дупу
В новом сезоне "Орла и Решки" ведущие будут путешествовать по России. Родригез официально подтвердил информацию о своем участии в проекте изданию https://www.starhit.ru/novosti/imya-soveduschego-reginyi-todorenko-v-shou-orel-i-reshka-220085/ "СтарХит".
"К счастью для меня, "Орел и Решка" - это не первый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками. Кстати, мы с Региной попробовали кое-что крайне необычное. Мне понравилось, а ей - нет. А вот прыжками в пропасть, как это часто бывает на съемках "Решки", мы пока не занимались", - поделился шоумен.
А як вона називає ОЦЕ ? Расійскім Манхеттеном ??
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Показали Фінляндію, центр міста, любовно збережені такі самі будинки та житлові бараки, які виглядають як квіточка і де досі живуть люди. Не в дереві, як у будматеріалі справа, і не в кліматі причина.
Справа в головах, руках і ставлення людей до інших людей, до самих себе і до навколишнього оточення
Інакше на їх справи було б начхати, як на справи африканського населення, яке за всі роки існування не налагодило у себе сільське господарство, і тепер потерпає від голоду без нашої пшениці. Індуси, яких півтора мільярди на загидженому півострові, чомусь не бігають по світу з протягнутою рукою.
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Це вона трохи рамси поплутала.
Якщо на вулицях багато води, то це ще не "венеція"
Тодоренко як завжди нєотразіма
Джерело:
Але ж Астрахань дійсно "ікорно-кавунова столиця росії"