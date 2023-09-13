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Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ. ФОТО

Скандальна телеведуча Регіна Тодоренко почала вести тревелшоу "Руссо Экспрессо". Програма виходить на російському телеканалі "Пятница" і є фактично калькою з "Орла і решки".

Це популярне шоу, нагадаю, українського виробництва, утім аж до повномасштабного вторгнення його продавали на "Пятницу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Як зазначається, Тодоренко, вже давно живе в Москві. Після початку великої війни вона зачаїлася і не говорить на цю тему ані слова. Навіть попри обстріли її рідної Одеси. Тому ведуча з улюблениці публіки перейшла до найбільш маргінальних списків. Найчастіше її згадують у компанії з акторками Антоніною Паперною та Галиною Безрук, які обрали таку ж позицію.

Щодо "Руссо Экспрессо", то це тревелшоу для справжніх патріотів Росії, які не бажають подорожувати ворожим світом, а мріють насолоджуватися незвіданими куточками своєї "високодуховної" батьківщини.

Також читайте: РНБО запровадила санкції проти зірок російської естради Ані Лорак, Тодоренко, Повалій і Сєдокової

Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ 01
Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ 02
Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ 03
Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ 04
Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ 05

"Шоу повністю злизане з "Орла і решки". Автори не лише взяли принцип, що один з ведучих подорожує по-бідному, а інший по-багатому. Стилістика, настрій, монтаж, драматургія, тип зйомки, стосунки між персонажами в кадрі - покрали все. Поки вийшло три епізоди, і з них ми розуміємо, що Регіна Тодоренко - справжня патріотка Росіюшки. Нахвалює і пишається всім навкруги: від Волги-матушки до "Жигулів", - акцентує "Детектор медіа".

Також зазначається, що Сочі, приміром, Регіна називає "російською Рив'єрою", Астрахань - "південною Венецією" та "ікорно-кавуновою столицею Росії", а її колега пишається "найкращим у Росії пармезаном". Коротше, показують людям "настоящую Росію", а вона, якщо ви не знали, - саме в регіонах.

Автор: 

телебачення (1170) державна зрада (1685) артисти (216)


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Топ коментарі
+43
Забудьте про неї, її не існує
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13.09.2023 13:18
+30
Курва звичайна.
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13.09.2023 13:19
+26
В июне прошлого года Коля Серга, который сейчас служит в ВСУ, https://news.obozrevatel.com/show/people/kolya-serga-rasskazal-posle-kakogo-sluchaya-regina-todorenko-dlya-nego-umerla.htm?_gl=1*13lxl40*_ga*MTU3ODM0OTU4Mi4xNjczOTkxMDgz*_ga_JBX3X27G7H*MTY4OTU4ODkxNC42NDQuMS4xNjg5NTk1OTQ5LjYwLjAuMA..&_ga=2.151852601.1432720006.1689489252-1578349582.1673991083 рассказывал : "Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она никак не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь - бац, и кинул земельку".
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13.09.2023 13:22
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А я їй пораджу, без посмішок
Шоу! рУСО ТУРИСТО - В МІШОК...
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13.09.2023 13:17 Відповісти
Забудьте про неї, її не існує
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13.09.2023 13:18 Відповісти
Ага. Да и пёс с ней, весело ей жить на паРаше, пусть живёт и мне как-то наспать и на неё, и на то что она там думает...
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13.09.2023 15:35 Відповісти
Тодоренко не забудь розповісти про курятники де виступала Лорак та скрепні пєтушкі з лайна, Бопасова
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13.09.2023 13:18 Відповісти
Курва звичайна.
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13.09.2023 13:19 Відповісти
Curvatura poligoni.
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13.09.2023 14:07 Відповісти
Перші два фото взято з "порнхабу" 😂
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13.09.2023 14:10 Відповісти
Ну,президента-єврєя ******** побачили))А Рєгіна часом не той во?)))Чи на Одещині є населений пункт Рєґінавка?)))
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13.09.2023 13:19 Відповісти
Нехай по задрищінськах і їздить
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13.09.2023 13:20 Відповісти
на кладовища в глубінках теж захажувать будуть?
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13.09.2023 13:20 Відповісти
Саме там будуть ховати пляшки із винагородою тому хто знайде!
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13.09.2023 13:29 Відповісти
Так ще ж шалава !
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13.09.2023 13:21 Відповісти
У русні в культурі принцип такий: вкрасти ідею, обклеїти національними символами (кокошниками-матрьошками-сарафанами, і пофіг що це все теж крадене десь у когось) і дуже гучно рекламувати всюди, водночас звинувачуючи обкрадених у тому, що це вони вкрали "ісконно русскоє".
Порівняння все одно йде з ворожою Венецією і Рів'єрою.
Чому замість Венеції не СпБ (теж на воді побудований), замість Рів'єри - не Сочі?
Тому що не такі яскраві та приємні.
Не стоїть "русская культура" без підживлення з Заходу.
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13.09.2023 13:22 Відповісти
Так саме ж )(уйло наголошувала на "куриці по зернятку", на "цап-царап" та на тому що "нехай вони розробляють а ми це використаємо". На Московії вже на законодавчому рівні закріплена безкарність за крадіжку чужих ідей, розробок, відкриттів і т.п. Які там "авторські права", це для цивілізованого світу, а не для Москви, Пекіну, Пхеньяну, Тегерану і подібних ним. Слова честь, відповідальність, чесність і т.п. чесноти є богохульством для справжнього рашиста та прихильників роССійського нацизму та імперства!!!
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13.09.2023 13:38 Відповісти
Ми з цим нічого зробити не можемо, Інтернет вони собі, як Китай, не відрубають.
Можна тільки фіксувати (як у цьому випадку) і за слушної нагоди нагадувати, звідки ноги ростуть.
Взагалі-то культурне мавпування шкодить насамперед русні.
Приклад - електроніка. Колись СРСР і Захід йшли дуже близько у розвитку ЕВМ (Захід випереджав, але не на покоління), та потім замість розробки своїх рішень почали копіювати буржуйські шляхом "зпилювання" мікросхем (цим займався зокрема одеський "Шторм"). Але коли техпроцес став менше якогось значення у мкм, "зпилювати" вже не виходило - і розвиток зупинився.
Відомо, що у них зараз по електроніці: якщо не вдалось утягнути лінію з Заходу, то залишається штампувати дуже прості мікросхеми.
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13.09.2023 13:48 Відповісти
Ця вагіна тодоренко народила від свого педіка у Канаді, де оформилась, як українська біженка.
Дивно, що минуло більше року і ніхто нічого не побачив. Вона ж не "ухилянт".
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13.09.2023 13:22 Відповісти
теперь она имеет три гражданства, американское. украинское и рашистское
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13.09.2023 15:14 Відповісти
Кореша зеленского также нормально обживаются на кацапском тв. Все идет своим чередом.
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13.09.2023 13:22 Відповісти
В июне прошлого года Коля Серга, который сейчас служит в ВСУ, https://news.obozrevatel.com/show/people/kolya-serga-rasskazal-posle-kakogo-sluchaya-regina-todorenko-dlya-nego-umerla.htm?_gl=1*13lxl40*_ga*MTU3ODM0OTU4Mi4xNjczOTkxMDgz*_ga_JBX3X27G7H*MTY4OTU4ODkxNC42NDQuMS4xNjg5NTk1OTQ5LjYwLjAuMA..&_ga=2.151852601.1432720006.1689489252-1578349582.1673991083 рассказывал : "Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она никак не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь - бац, и кинул земельку".
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13.09.2023 13:22 Відповісти
Раджу продажній курві Тодоренко змінити прізвище і наостанок
кіло печива в дупу
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13.09.2023 13:22 Відповісти
що ж поробиш..., колись літала по світу, тепер повзає по росіїї, як там в них кажуть - рожденный ползать летает только во сне...
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13.09.2023 13:22 Відповісти
А куда ей деваться после стольких лет сытной жизни. В Одессу? Лабода сейчас в Казахстане шаурму рекламирует.
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13.09.2023 13:24 Відповісти
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13.09.2023 13:24 Відповісти
Є так багато Героїв, а тут про якусь ботоксну .
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13.09.2023 13:24 Відповісти
Про хероїв теж треба знати
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13.09.2023 13:31 Відповісти
Ну то шо -- була Тодоренко і вся виишла
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13.09.2023 13:25 Відповісти
А Зелені зрадники постійно брешуть... продовжують обкрадати звичайний народ...Придують під себе закони антинародні...Винищують чоловіче населення...
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13.09.2023 13:25 Відповісти
Як кажуть: п'яниця проспиться, а дура ніколи.
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13.09.2023 13:27 Відповісти
Де це кажуть таку ху...ню?
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13.09.2023 13:37 Відповісти
Прислів'я.
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13.09.2023 17:26 Відповісти
Якщо все однаково, то разом із нею над проектом працюють і ті ж самі оператори, монтажери, режисери.......та й обличчя напарника надто знайоме!!!!
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13.09.2023 13:32 Відповісти
Украинка Регина Тодоренко вернулась в популярный проект "Орел и Решка". В новом сезоне ее соведущим стал российский шоумен Тимур Родригез, который числится в базе "Миротворец" и ранее давал концерты в "Л/ДНР".

В новом сезоне "Орла и Решки" ведущие будут путешествовать по России. Родригез официально подтвердил информацию о своем участии в проекте изданию https://www.starhit.ru/novosti/imya-soveduschego-reginyi-todorenko-v-shou-orel-i-reshka-220085/ "СтарХит".

"К счастью для меня, "Орел и Решка" - это не первый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков и длительными съемками. Кстати, мы с Региной попробовали кое-что крайне необычное. Мне понравилось, а ей - нет. А вот прыжками в пропасть, как это часто бывает на съемках "Решки", мы пока не занимались", - поделился шоумен.
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13.09.2023 13:46 Відповісти
Шльондра не може бути іньшою-бо вона шльондра...
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13.09.2023 13:34 Відповісти
Також зазначається, що Сочі, приміром, Регіна називає "російською Рив'єрою", Астрахань - "південною Венецією" та "ікорно-кавуновою столицею Росії". Джерело:

А як вона називає ОЦЕ ? Расійскім Манхеттеном ??
.
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13.09.2023 13:35 Відповісти
Бруклін
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13.09.2023 13:41 Відповісти
Ні, Манхеттен - то багатоповерхова забудова. Це Квінз, де багато гарних одноповерхових котеджів.
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13.09.2023 13:43 Відповісти
От щодо таких дерев'яних будинків (див. вище) і навіть дерев'яних бараків, яким по 100-120 років і де люди кажуть, що лягаючи спати не знають чи не прокинуться під завалами.
Показали Фінляндію, центр міста, любовно збережені такі самі будинки та житлові бараки, які виглядають як квіточка і де досі живуть люди. Не в дереві, як у будматеріалі справа, і не в кліматі причина.
Справа в головах, руках і ставлення людей до інших людей, до самих себе і до навколишнього оточення
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13.09.2023 13:51 Відповісти
Справа у цьому, а проблема у тому, що вони роблять свою справу проблемою оточуючих.
Інакше на їх справи було б начхати, як на справи африканського населення, яке за всі роки існування не налагодило у себе сільське господарство, і тепер потерпає від голоду без нашої пшениці. Індуси, яких півтора мільярди на загидженому півострові, чомусь не бігають по світу з протягнутою рукою.
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13.09.2023 13:57 Відповісти
)))))))))) супер!
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13.09.2023 14:00 Відповісти
"Астрахань - "південна Венеція"
___________________________________________________
Це вона трохи рамси поплутала.
Якщо на вулицях багато води, то це ще не "венеція"
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13.09.2023 13:38 Відповісти
Шлюха, вона і у Африці ШЛЮХА!
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13.09.2023 13:41 Відповісти
Продажна курва-манкуртка
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13.09.2023 13:45 Відповісти
" где спрятана росісійская душа?"- в сраці тодоренко звичайно!
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13.09.2023 13:46 Відповісти
що ви чекали від вокзальної ************=***** є *****
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13.09.2023 13:46 Відповісти
Танці - теж політика, в якій перемагають ті, хто відчуває себе комфортно при будь-якій владі.
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13.09.2023 13:47 Відповісти
Регіна, до речі, Наташина підопічна, Наташа після фабрики набрала дівчат в команду, яка називалася https://www.youtube.com/watch?v=cXvTQisTsB8 REAL O . Квартет.
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13.09.2023 13:51 Відповісти
хто це з овочем, яма чи могила?)
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13.09.2023 13:51 Відповісти
ціпа та могила глина...
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Тодоренко в "Орлі і решці" булая як тупа роззява..
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13.09.2023 13:48 Відповісти
Я взагалі дивуюсь її успішності, словниковий запас малий, лексика примітивна, одне лише кривлення та аааа, ууу, ура. Зовнішність посередня, зараз то, правда, трохи гламурніша стала, тим не менш, одна з найуспішніших ведучих та. Як на мене, наш Комаров веде передачі краще і цікавіше
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13.09.2023 13:53 Відповісти
Комаров інтелектуал,і багато позитиву...Коли на душі тривожно,то його передача"Світ навиворіт"діє як антидепресант.
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13.09.2023 14:11 Відповісти
З іншого боку, якщо згадати, що на рашці зараз пішов мода брати у ведучі колишніх фігуристок, на зразок Аліни Загітової, коханок продюсерів та режисерів і ображених життям подруг знаменитостей (як, наприклад, екс-дружину аршавіна) з мінімум словникового запасу та неприємним голосом, то й Регіна буде виграшно на їх фоні виглядати. Аналогічна ситуація й на естраді, навіть наші не особливо розкручені та популярні артисти дадуть сто балів всяким їхнім Олям Бузовим та Валям Карнавал.
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13.09.2023 16:02 Відповісти
девочка она красивая. Не завидуйте
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14.09.2023 01:43 Відповісти
Регіну дуже не ******* на кацапії, бо 1) по-перше, вона родом з України 2) вона там колись бовкнула, що якщо чоловік б'є жінку, то вона сама в цьому винна. Враховуючи, що у кацапні за статистикою щорічно близько 5 тис жінок гинуть від рук своїх чоловіків, тема була болюча і її там хейтили всі, кому не лінь, заявляючи, що вона жертву робить винною, займаючись підміною понять. Вона навіть частину рекламних контрактів втратила. Дивно, що при всіх таких скандалах, вона ще на плаву. Мабуть, свекр допомагає, бо з чоловіка толку мало, той сам звик жити за чийсь рахунок.
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13.09.2023 13:49 Відповісти
Як що ви дивились серії з нікітюк то подивиться який у неї був образ Украінки.
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13.09.2023 13:55 Відповісти
Сказати по правді, я той орел і решка бачила пару разів, не дуже вони мені запам'яталися, з еікітбк один раз, і якщо по правді, нікітюк недалеко втекла від тодоренко. Дві хабалки
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Канєшно, свекор буде допомагати, коли двоє онуків-хлопчиків Регіна народила дідові))
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13.09.2023 14:32 Відповісти
Коли перші сезони орла ті решка були як познавальні,то останні-суто дебільний хайп без усякого познавального значення(ведучі ржали з культури і історії країн де вони були).Декілька сезонів були ведучі з України та рашки,де тупу і недалеку хохлушку грала леся нікітюк,а круту наворочену кацапку грала росіянка.Ця передача-теж свого роду пропоганда про про тупих і нерадивих хохлів та крутих і наварочених кацапів,як і 95 дебільний квартал.
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13.09.2023 13:53 Відповісти
якось начхати на цих "селебріті"..
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13.09.2023 13:55 Відповісти
зачем пиарить шлюх
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13.09.2023 13:59 Відповісти
она тоже будет вафли кушать как ее страдающая мать
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13.09.2023 14:02 Відповісти
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13.09.2023 14:03 Відповісти
Шлюх на порнхабі вистачає.
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13.09.2023 14:04 Відповісти
ты знаток порнхаба ?
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13.09.2023 14:07 Відповісти
цікаво а де мешкають її батьки?
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13.09.2023 14:10 Відповісти
Пізнати і роз'їбашити їх!
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13.09.2023 14:23 Відповісти
Ну, із тупою ****** все зрозуміло. Тут цікаво інше: тих одноклітинних не дивує, що ніхто не називає справжню Рив'єру "італійським Сочі", Венецію - "італійською Астраханню"? Чому ці недороблені все намагаються дотягнутись до так ненависного їм зЗаходу (хоч це і безнадійно, бо з тупого бидла нормальних людей не буде)? Все це виглядає смішно, тупо та безглуздо (((
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13.09.2023 14:15 Відповісти
Тому що Захід привабливіше, і це русню насправді бісить. Вони ніколи не зроблять нічого близького за духом, хіба що на вигляд схоже.
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13.09.2023 15:14 Відповісти
Для всех наших шоуменов и шоуменш роися является конечным пунктом назначения и землёй обетованной. Так было и при совке кстати. И все кто имеет шанс там задержаться и обустроиться не ********* это делают. Возвращаются в Украину и строят тут из себя патриотов лишь те кто лососнул в рашке тунца. Зеленский и компания например.
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13.09.2023 14:20 Відповісти
Ну чому, океан Ельзи дуже був популярний там, ВВ, Потап і Настя, Лобода.
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13.09.2023 15:03 Відповісти
Макс Барський, Монатік, Асті. Та взагалі на Росії переважно слухали українську естраду, бо своя у них програвала нашій. Вона самі визнавала, що наші співаки кращі.
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13.09.2023 15:06 Відповісти
ВВ, Океан, уже давно всего добились. В том числе финансово. И спокойно могут на рашку ложить. А такие выскочки как эта Регина, которые внезапно где-то в Украине удачно засветились, сразу стремятся выйти на новый уровень. На Западе они нафик никому не нужны, остаётся один вариант. И видели они эту Украину в гробу.
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13.09.2023 16:09 Відповісти
Там само й квартал був там дуже популярний, Зеленський і у фільмах там знімався багатьох. Об'єктивно, той самий Барський, Монатік, Лобода багато втратили у грошах, підтримавши Україну.
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13.09.2023 15:10 Відповісти
Посмотрите в Вики их квн-ские "успехи" в России. Да я и сам некоторые их выступления видел. На фоне других команд они выглядели блекло. А вот для неискушённого заполитизированного украинского зрителя квАртал оказался в самый раз.
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13.09.2023 15:56 Відповісти
Не буду з вами сперечатися, бо не слідкувала за їхньою квн-ською творчістю, але, думаю, там і не такі бездарі цілком спроможні застовбити якусь нішу. Особисто я вважаю, що причиною різкої проукраїнської позиції зеленого кварталу стала неготовність їх спонсора Бені Коломойського ділитися своїми активами з братвою з Чечні та ще звідкись. Ось і довелося стати "патріотами".
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13.09.2023 16:38 Відповісти
Зрадниця Тодоренко веде тревелшоу на російському телебаченні: нахвалює закутки РФ. ФОТО


Тодоренко як завжди нєотразіма
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13.09.2023 14:21 Відповісти
***** їбана! Забудьте за неї!
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13.09.2023 14:22 Відповісти
Подібдні люди перевзулись та виступають в телемарафоні, при зміні ситуації вони готові взути й лапті.
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13.09.2023 14:23 Відповісти
Кому цікаві пригоди цієї манди?
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13.09.2023 14:31 Відповісти
Какая то руцкая *****.
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13.09.2023 14:33 Відповісти
Також зазначається, що Сочі, приміром, Регіна називає "російською Рив'єрою", Астрахань - "південною Венецією" та "ікорно-кавуновою столицею Росії"
Джерело:

Але ж Астрахань дійсно "ікорно-кавунова столиця росії"
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13.09.2023 14:36 Відповісти
цап-царап это ж основная скрепа укацапов с момента их рождения на вонючих болотах Московии
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13.09.2023 14:55 Відповісти
****-вона й є ****!
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13.09.2023 14:56 Відповісти
.. а от для ОПи преза дермака може стати корисною корабЄльною сосною, там таких добуя
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13.09.2023 15:39 Відповісти
Розповсюдити що вона донатить на ЗСУ та особливо батальйону "шейха мансура", та прикріпити фото з написом на мінах "За Регину".
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13.09.2023 16:19 Відповісти
А може воно Штірліц з "мохнатим сейфом"? )))
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13.09.2023 18:50 Відповісти
 
 