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Загибель людей під зачиненим укриттям: директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади

Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Як зазначається, дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Як повідомлялося раніше, 1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва під час обстрілів РФ від дії вражаючих факторів вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Загибель людей під зачиненим укриттям: директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади 01

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загибель людей біля укриття: суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.

Автор: 

КМДА (2370) Київ (19463) укриття (295)


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Топ коментарі
+4
Какоє суроває наказаніє-ця ублюдіна вже має сидіти у сізо до рішення суду...
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13.09.2023 13:36
+3
а ну да-царь хароший баярє плахіє...
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13.09.2023 13:59
+2
За барабани не цей відповідає - того вже зняли, але не посадили. А має сидіти за гратами.
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13.09.2023 14:10
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Какоє суроває наказаніє-ця ублюдіна вже має сидіти у сізо до рішення суду...
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13.09.2023 13:36 Відповісти
У СІЗО має сидіти беспосередньо сторож, що набухався і не відкрив сховище і його беспосереднє керівництво, яке мало його контролювати. А ті, хто вище - мають понести покарання, але менше.
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13.09.2023 13:42 Відповісти
а ну да-царь хароший баярє плахіє...
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13.09.2023 13:59 Відповісти
А де у цьому ланцюжку "цар" і бояре?
Там що одні - "бояре", що інші.
І кожен має відповідати за своє - те, що сторож забухав, зачинив двері і не відчинив їх - це перш за все - провина самого сторожа. Якщо сторожу наказали зачинити двері - це провина перш за все того, хто наказав. Те, що взяли бухаря на таку посаду - це - провина того, хто брав його на посаду.
Не може якийсь директор департамента чи міністр, чи президент знати, що там за сторож десь.
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13.09.2023 14:09 Відповісти
Ну ви видали.
Скільки платять за роботу сторожа ? Не хочете піти на його місце. Повинний же хтось порядний і швидкий відкривати укриття.
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13.09.2023 14:18 Відповісти
Пан же Вам роз"яснив порядок відповідальности. Лише в межах своєї відповідальности. Накинути вісяк на не згідник. Ну, у Зе батько цим практикував, сімейне.
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13.09.2023 14:15 Відповісти
Нащо охороняти зачинене... Шапіто...
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13.09.2023 13:39 Відповісти
3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця в СІЗО…
Есть бабло - сидишь дома, нет бабла - в сизо !
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13.09.2023 13:43 Відповісти
навіть не звільнили
а відсторонили...
а як там дідусь, сторож???
він же як порох
винен у всіх гріхах зелених...
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13.09.2023 13:53 Відповісти
А з призначенців у райадміністрації та військової котра по цих питаннях є ГОЛОВНОЮ нікого не звільнили, вони усе робили "вірно"???!!! Бачу СВОЇХ не торкаються, СВОЇМ для "зелені" все дозволено та безкарно!!!!
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13.09.2023 13:58 Відповісти
"Барабан был плох..." (с)
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13.09.2023 13:58 Відповісти
Угу...Тоже чёт пришли на ум барабаны,купленные для убежищ.
В качестве утешительного приза подарить чиновнику овощерезку за 130000 купленную для тех же убежищ.😉
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13.09.2023 14:06 Відповісти
делайте что угоднр, только барабаны оставьте
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13.09.2023 14:03 Відповісти
За барабани не цей відповідає - того вже зняли, але не посадили. А має сидіти за гратами.
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13.09.2023 14:10 Відповісти
Треба ще дивитись чи у контракті сторожа прописаний обов'язок відкривати укриття.
Може це не його робота.
Привикли все валити на когось
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13.09.2023 14:19 Відповісти
За що сидить?? Так можна було посадити кого завгодно по вертикалі, кого завгодно, аж до президента.
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13.09.2023 14:22 Відповісти
За президента я підтримую. І бажано надовго!
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13.09.2023 14:31 Відповісти
 
 