Загибель людей під зачиненим укриттям: директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади
Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури
Як зазначається, дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.
Як повідомлялося раніше, 1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва під час обстрілів РФ від дії вражаючих факторів вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян зазнали травм різного ступеня тяжкості.
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, неналежно виконував службові обов’язки та фактично не здійснював контроль за утриманням та станом готовності укриттів, що призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.
Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.
Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.
3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.
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Там що одні - "бояре", що інші.
І кожен має відповідати за своє - те, що сторож забухав, зачинив двері і не відчинив їх - це перш за все - провина самого сторожа. Якщо сторожу наказали зачинити двері - це провина перш за все того, хто наказав. Те, що взяли бухаря на таку посаду - це - провина того, хто брав його на посаду.
Не може якийсь директор департамента чи міністр, чи президент знати, що там за сторож десь.
Скільки платять за роботу сторожа ? Не хочете піти на його місце. Повинний же хтось порядний і швидкий відкривати укриття.
Есть бабло - сидишь дома, нет бабла - в сизо !
а відсторонили...
а як там дідусь, сторож???
він же як порох
винен у всіх гріхах зелених...
В качестве утешительного приза подарить чиновнику овощерезку за 130000 купленную для тех же убежищ.😉
Може це не його робота.
Привикли все валити на когось