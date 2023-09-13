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Схеми для ухилянтів: викрито на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи.

За гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

"Для цього фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів". Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Схеми для ухилянтів: викрито на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині, - СБУ 01
Схеми для ухилянтів: викрито на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині, - СБУ 02
Схеми для ухилянтів: викрито на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині, - СБУ 03
Схеми для ухилянтів: викрито на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині, - СБУ 04

За даними слідства, для того щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.

Вартість корупційних "послуг" становила від 7 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання "замовлення".

Також читайте: Повідомлено про підозру прикордоннику та його брату, які за $10 тис. допомагали ухилянтам виїжджати з України. ФОТО

Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу).

Також читайте: Викрито чергову схему для ухилянтів: Військовозобов’язаних за 7 тис. євро перевозили через кордон, сховавши під одягом. ФОТО

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".

Автор: 

Одеська область (3208) СБУ (12812) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+22
більша частина цих грошей йшла нагору, аж до міністра Ляшка і інших зелених виродків. Чи ніхо не здогадується, звідки береться кеш в конвертах депутатам і чиновникам Зеленського?
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13.09.2023 15:15
+6
Ви забуваєте що ми живимо в країні рожевих зелених поні.
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13.09.2023 15:23
+6
Давайте почекаємо вироку суду. Поки немає вироку це все - шоу для виборців та прозорий натяк, що треба ділитися....
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13.09.2023 15:26
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більша частина цих грошей йшла нагору, аж до міністра Ляшка і інших зелених виродків. Чи ніхо не здогадується, звідки береться кеш в конвертах депутатам і чиновникам Зеленського?
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13.09.2023 15:15 Відповісти
І ти мовчав і не написав заяву? То ти співучасник і маєш сидіти
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13.09.2023 15:45 Відповісти
Не заважайте діареї хворої підсвідомості
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13.09.2023 15:57 Відповісти
якраз то і не доходила, тому й "викрили".
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13.09.2023 16:42 Відповісти
так накажите всех
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13.09.2023 15:15 Відповісти
Ви забуваєте що ми живимо в країні рожевих зелених поні.
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13.09.2023 15:23 Відповісти
Чёт сомневаюсь, что кого-то накажут. Бо "наказанные" начнут рассказывать как бабло потом наверх уходило. Просто кэш с них снимут, и им тоже выдадут какие-то "справки" для дальнейшего выезда за границу.
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13.09.2023 16:40 Відповісти
Ось і чудово. Ще конфіскувати все майно.
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13.09.2023 15:16 Відповісти
Адєса как усігда впєрєді планєти всєй !!!
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13.09.2023 15:17 Відповісти
***... така справка коштує 10000 зелених...
Купи за ті гроші дрон, що вб'є 10 орків
Та їдь до Парижу, чи в Вену...
Законодавство, їбенне...
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13.09.2023 15:18 Відповісти
Слабаки. Зачем нужны справки? Слабо Дунай переплыть или Тысу форсировать?
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13.09.2023 15:19 Відповісти
Справка даёт +100 в карму и прокачивает перк "Хитропопость", а так же открывает дополнительные скилы
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13.09.2023 16:16 Відповісти
Справка гарантує декілька років курортів у місцях нє столь отдальонних. А плавання - це в гіршому випадку 3000 грн штрафу, якщо не доведеш судді ,що готуєшся до ironman чи oceanman
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13.09.2023 18:50 Відповісти
ооо подорожало...
в мае 22-го беседовал тут с одним одесситом-ухылянтом, ему 23 года, смылся по фальшивой справке, так он говорил - 5600 уёв ему обошлось
точнее, его маме с папой
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13.09.2023 15:19 Відповісти
до 27 не мобілізують, якщо він не встиг відслужити срочну.
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13.09.2023 15:27 Відповісти
На початку можна було і за 3к порішать. Тепер от переглянуть усі висновки ВЛК і доберуть різницю з сьогоднішніми цінами)
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13.09.2023 15:52 Відповісти
Не можу зрозуміти, а яка користь від ухилянтів на полі бою? Загороджувальні загони кажуть не використовують. Чи використовують?...
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13.09.2023 15:23 Відповісти
Давайте почекаємо вироку суду. Поки немає вироку це все - шоу для виборців та прозорий натяк, що треба ділитися....
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13.09.2023 15:26 Відповісти
А виїхати по дзвінку з ОПи то це законна схема ''відкосити''?
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13.09.2023 15:29 Відповісти
Ще варіант - лист від Буданова.
Трубіцин скористався, рекомендує.
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13.09.2023 16:06 Відповісти
Скупий плате двічі. Тож хто відкупився буде робити це другий раз, звісно якщо залишилися ще гроші.
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13.09.2023 15:32 Відповісти
Ага. Спеціяльно повернеться до країни, щоб "заплатити двічи"
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13.09.2023 16:02 Відповісти
Ну в Одесі все як завжди, - з розмахом і по богатому )))
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13.09.2023 15:58 Відповісти
Вже б легалізували та й все. Якщо людина не хоче служити, то користі від неї на фронті не буде жодної. Тож зробили б, щоб можна було офіційно сплатити певну суму, написати відмову від частини своїх громадянських прав ( наприклад від права обирати і бути обраним до органів державної влади, займати будь-які державні посади, тощо), і хай би собі людина жила далі.
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13.09.2023 16:00 Відповісти
Тоді у наступному парламенті не буде депутатів від партії зеленскього. Навіщо їм це.
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13.09.2023 18:38 Відповісти
Я не знаю за Одесу, я бачу як у нас діється. Запрошення на медкомісію (зовсім не моб припис) приносить працівник отг. І на словах про бронь як аграрія відповідає: так це ж лише пройти на придатність для подальшого вирішення. Якщо є бронь, то нащо завантажувати оту влк? Всі керівники, у яких працюють чоловіки придатного віку, якось вирішують це питання. Бо загребти можна здуру всіх працездатних і урожай останеться в полі. Багато влаштувалися в комунальне господарство і тих теж ніби не можна бо потрібні. До повномасштабної агресії було не нагониш на ту зарплату. Працюють в сусідніх містах на великих виробництвах. Чи легально - не знаю. але бачу - багато чоловіків їздить на зміну. В той же час місцеві керівники адміністрації можуть (і використовують) призов як боротьбу з неугодними. Чи просто незалежними. В той час наркоманів і алкоголіків не турбують. Як і тих, хто відсидів. Хоча і в тилу таким призваним найшлася б робота.
Той запал, той порив до оборони, коли в 2022 самі організовувалися в тероборону вже пропав. Бо події під Бахмутом, Лисичанськом чи штурм замінованих полів під Токмаком - не самий кращий аргумент до служби. Адже зв'язок із армією не втрачається і цивільні прекрасно знають про "порядки" в частинах.
Ось скільки дивлюся тих же відео - чому людина з технічною чи науковою освітою сидить з кулеметом чи гранатометом?
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13.09.2023 16:05 Відповісти
Хто не хоче/ не може воювати - той не буде. І причин може бути безліч.
Якби в Україні була притомна влада, то втілила в життя хоча б таке: трирічний контракт в ЗСУ (200.000 зарплати на "нулі" + житло від держави). Для всіх інших - обов'язковий ПДФО.
Особисто я працюю в іноземній компанії, отримую річну з/п 60.000 USD. Але втратити цю роботу я не вважаю можливим (уряд України, звісно, ніяким чином не може гарантувати збереження мого робочого місця). Натомість, був би готовий сплачувати ПДФО, при умові мати можливість працювати за спеціальністю.
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13.09.2023 16:05 Відповісти
Якщо це так, то за це має відповідати пан Сирський. Пана Сирського призначив пан Зеленський! Ось і весь злочинний ланцюжок, тільки одні брали гроші і підробляли дрокументи, а інші їх не контролювали, хоча мали це робити.
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13.09.2023 16:25 Відповісти
Бляха, люди ви навіть не уявляєте, шо робиться ВЛК на ТЦК, мені знайомий адвокат, до якого є довіра, розповів, що в Одесі вже є опція - "замовити людину на мобілізацію".
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13.09.2023 16:29 Відповісти
Що за тайна з назвою району?!
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13.09.2023 19:16 Відповісти
має бути суд і повна конфіскація майна
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13.09.2023 19:59 Відповісти
Дуже дорого хоч і гарантовано. Чув що на кордоні все значно простіше. Кладеш в паспорт 5000 зелених і ніяких проблем.
Треба СБУ ще первірити базу тих хто покинув Україну після початку війни. Скільки там цікавинок можна знайти...
Але це такі собі мрії бо СБУ не буде кусати руку дающего. Бо це не секрет що саме СБУ курує кордон і без їхньої згоди там нічого не відбувається.
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15.09.2023 21:32 Відповісти
 
 