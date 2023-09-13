Схеми для ухилянтів: викрито на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи.
За гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.
"Для цього фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів". Протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, для того щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.
Вартість корупційних "послуг" становила від 7 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання "замовлення".
Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.
На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу).
Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".
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рожевихзелених поні.
Купи за ті гроші дрон, що вб'є 10 орків
Та їдь до Парижу, чи в Вену...
Законодавство, їбенне...
в мае 22-го беседовал тут с одним одесситом-ухылянтом, ему 23 года, смылся по фальшивой справке, так он говорил - 5600 уёв ему обошлось
точнее, его маме с папой
Трубіцин скористався, рекомендує.
Той запал, той порив до оборони, коли в 2022 самі організовувалися в тероборону вже пропав. Бо події під Бахмутом, Лисичанськом чи штурм замінованих полів під Токмаком - не самий кращий аргумент до служби. Адже зв'язок із армією не втрачається і цивільні прекрасно знають про "порядки" в частинах.
Ось скільки дивлюся тих же відео - чому людина з технічною чи науковою освітою сидить з кулеметом чи гранатометом?
Якби в Україні була притомна влада, то втілила в життя хоча б таке: трирічний контракт в ЗСУ (200.000 зарплати на "нулі" + житло від держави). Для всіх інших - обов'язковий ПДФО.
Особисто я працюю в іноземній компанії, отримую річну з/п 60.000 USD. Але втратити цю роботу я не вважаю можливим (уряд України, звісно, ніяким чином не може гарантувати збереження мого робочого місця). Натомість, був би готовий сплачувати ПДФО, при умові мати можливість працювати за спеціальністю.
Треба СБУ ще первірити базу тих хто покинув Україну після початку війни. Скільки там цікавинок можна знайти...
Але це такі собі мрії бо СБУ не буде кусати руку дающего. Бо це не секрет що саме СБУ курує кордон і без їхньої згоди там нічого не відбувається.