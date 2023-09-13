Кубраков про наслідки дронової атаки на Рені та Ізмаїл: Пошкоджено адмінбудівлі, склади для зернових та автотранспорт. ФОТО

У ніч на 13 вересня Росія ударними безпілотниками атакувала Рені та Ізмаїл в Одеській області

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова масована атака на порти Дунайського регіону. В ніч на 13 вересня росія ударними безпілотниками атакувала Рені та Ізмаїл в Одеській області. Внаслідок удару пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт. Семеро водіїв доставлено в лікарню у важкому стані", - інформує він.

За словами Кубракова, попри намагання агресора знизити експортний потенціал, порти продовжують працювати. Водночас, кожна атака на портову інфраструктуру України - це атака на продовольчу безпеку всього світу.

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"З 18 липня в результаті атак росії на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об’єктів портової інфраструктури. Внаслідок ударів по портам Дунайского кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже 3 мільйони тонн на місяць", - зауважив міністр.

Він також зазначив, що порти Дунайського кластеру наразі - єдиний водний шлях для українського агроекспорту.

"Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть більшими. Перш за все, для тих країн, які залежать від української агропродукції", - резюмує Кубраков.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.