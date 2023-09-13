Провокації РФ щодо використання "брудної" бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби.

У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено.

"Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти РФ могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів", - йдеться у повідомленні.













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Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії.

Рейди Служба безпеки проводила спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.