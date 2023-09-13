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Провокації РФ щодо використання "брудної" бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби.

У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено.

"Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти РФ могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Провокації РФ щодо використання брудної бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки 01
Провокації РФ щодо використання брудної бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки 02
Провокації РФ щодо використання брудної бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки 03
Провокації РФ щодо використання брудної бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки 04
Провокації РФ щодо використання брудної бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки 05
Провокації РФ щодо використання брудної бомби: СБУ проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Датчики радіаційного фону потрібні, щоб не дати РФ непомітно застосувати проти українців радіоактивні речовини, - Стратком ЗСУ

Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії.

Рейди Служба безпеки проводила спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Автор: 

радіація (186) СБУ (12812)


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Подяка СБУ за службу!
Нічого. Австралія надасть до ЗСУ F-18, а ці пташки можуть нести ядерну зброю
Отоді нехай кацапи у себе на рашці постійно ядерну безпеку моніторять
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13.09.2023 16:53 Відповісти
Бомбу давно помыли ! Она не грязная !
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13.09.2023 16:56 Відповісти
Зачекайте. Зараз манька захєрова махне черговий стакан і "брудні бомби" почнуть "виявлятися" в найрізноманітніших місцях.
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13.09.2023 17:07 Відповісти
СБУ вже і швець, і жнець та на дудці гравець ? В нас є відповідні структури, змусьте їх це робити. А СБУ тоді зможе "зайти" у ВР, там пошукати небезпеку.
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13.09.2023 18:23 Відповісти
Всі при роботі
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13.09.2023 22:08 Відповісти
 
 