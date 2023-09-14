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Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три безпілотники, ворог 4 рази атакував Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю три безпілотники. Протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Уламки одного з дронів впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак.

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Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три безпілотники, ворог 4 рази атакував Нікопольщину 01
Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три безпілотники, ворог 4 рази атакував Нікопольщину 02
Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три безпілотники, ворог 4 рази атакував Нікопольщину 03
Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три безпілотники, ворог 4 рази атакував Нікопольщину 04
Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три безпілотники, ворог 4 рази атакував Нікопольщину 05

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обстріл (28449) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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