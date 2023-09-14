Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три безпілотники, ворог 4 рази атакував Нікопольщину. ФОТОрепортаж
Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю три безпілотники. Протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Уламки одного з дронів впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.
По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак.
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