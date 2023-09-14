Наслідки атак рашистів на Запорізьку область: Били з артилерії, РСЗВ, авіації та запускали БПЛА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують атаки на Запорізьку область

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Так, вночі російські окупанти атакували Трудове 5 БПЛА, постраждалих немає, проте руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення.

За минулу добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту.

"4 РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, 8 авіаснарядів – по Оріхову, ще 3 БПЛА атакували Степове й П'ятихатки. Зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

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