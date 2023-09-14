Наслідки обстрілів Харківщини рашистами: Пошкоджено адмінбудівлі, будинки та авто. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вночі обстріляли смт Великий Бурлук та місто Вовчанськ на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
"14 вересня близько 00:30 окупанти обстріляли смт Великий Бурлук Куп‘янського району. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено адмінбудівлю, житлові будинки та приватні автомобілі.
Внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ, що відбувся 13 вересня близько 23:30, пошкоджено адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.
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