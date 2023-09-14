Упродовж минулої доби окупанти завдали 98 ударів по Сумщині: пошкоджено школу, будинок культури, магазин. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини. Загалом нараховано 98 ударів.
Про це повідомляє поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, унаслідок обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль, вантажний автомобіль та магазин.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки тоді з нами будуть рахуваться і поважать
Згадайте в школі хто не давав здачі -- того товкли
А хто брав що під руку попадеться і обіцяв розбитиголоау -
-обходили десятою длрогою
цю область тиша....
може у Зе писок заціпило , чи не може второпати про існування
кордону Сумськоі обл. з кацапами ?😠
Збс, да? Щас без экрана никак