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Упродовж минулої доби окупанти завдали 98 ударів по Сумщині: пошкоджено школу, будинок культури, магазин. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини. Загалом нараховано 98 ударів.

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, унаслідок обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль, вантажний автомобіль та магазин.

Упродовж минулої доби окупанти завдали 98 ударів по Сумщині: пошкоджено школу, будинок культури, магазин 01
Упродовж минулої доби окупанти завдали 98 ударів по Сумщині: пошкоджено школу, будинок культури, магазин 02
Упродовж минулої доби окупанти завдали 98 ударів по Сумщині: пошкоджено школу, будинок культури, магазин 03
Упродовж минулої доби окупанти завдали 98 ударів по Сумщині: пошкоджено школу, будинок культури, магазин 04
Упродовж минулої доби окупанти завдали 98 ударів по Сумщині: пошкоджено школу, будинок культури, магазин 05

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3667)


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Ні один постріл не повинен залишаться без відповіді
Тільки тоді з нами будуть рахуваться і поважать
Згадайте в школі хто не давав здачі -- того товкли
А хто брав що під руку попадеться і обіцяв розбитиголоау -
-обходили десятою длрогою
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14.09.2023 10:01 Відповісти
Ось вона "великая русская культура " вбивство мирних жителів ,руйнування : лікарень ,шкіл ,дитячих садків .
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14.09.2023 10:06 Відповісти
По Сумщині кацапи гатять цілодобово , а у вечірніх відосиках про
цю область тиша....
може у Зе писок заціпило , чи не може второпати про існування
кордону Сумськоі обл. з кацапами ?😠
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14.09.2023 10:14 Відповісти
https://sumy.today/news/society/37008-u-seredmisti-sum-planuyut-vstanoviti-velikij-ekran-shchobi-translyuvati-khvilinu-movchannya.html У середмісті Сум планують встановити великий екран, щоби транслювати хвилину мовчання - SumyToday

Збс, да? Щас без экрана никак
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14.09.2023 10:43 Відповісти
 
 