Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби окупанти не припиняли обстрілів населених пунктів Донецької області.
Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом доби пошкоджено 10 будинків у Новоукраїнці, зафіксовано 30 обстрілів Вугледара. У Шахтарському Великоновосілківської громади пошкоджено 18 будинків.
Внаслідок російських обстрілів в Авдіївці 1 людина дістала поранення, у місті на трьох вулицях пошкоджені будинки. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Максимільянівка і Георгіївка. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: постраждали Курахове, Острівське і Степанівка. Також пошкоджені будинки у Торецьку і Часовому Яру. Під обстрілами околиці Костянтинівської громади.
У Торському Лиманської громади російські окупанти зруйнували 1 будинок, ще 1 - пошкоджено.
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