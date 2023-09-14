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Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти не припиняли обстрілів населених пунктів Донецької області.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби пошкоджено 10 будинків у Новоукраїнці, зафіксовано 30 обстрілів Вугледара. У Шахтарському Великоновосілківської громади пошкоджено 18 будинків.

Внаслідок російських обстрілів в Авдіївці 1 людина дістала поранення, у місті на трьох вулицях пошкоджені будинки. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Максимільянівка і Георгіївка. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: постраждали Курахове, Острівське і Степанівка. Також пошкоджені будинки у Торецьку і Часовому Яру. Під обстрілами околиці Костянтинівської громади.

У Торському Лиманської громади російські окупанти зруйнували 1 будинок, ще 1 - пошкоджено.

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Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 01
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 02
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 03
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 04
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 05
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 06
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 07
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 08
Доба на Донеччині: обстріли 14 населених пунктів, 1 особа зазнала поранення 09

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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