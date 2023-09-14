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Коригував удари РФ голосовими повідомленнями: На Донеччині контррозвідка СБУ затримала російського агента. ФОТО

Чоловіка, який передавав розвіддані про базування воїнів у районі Слов’янська, затримали на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Найбільше ворога цікавила дислокація підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області. Для збору розвідданих фігурант обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони. Отримані відомості російський інформатор дистанційно передавав агресору через двох "зв’язкових" на тимчасово окупованій території Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Зв'язковими виявились командир батальйону "Єнакієво-Дунайської бригади" та бойовик "мотострілкового полку" Південного військового округу ЗС РФ.

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"Передачу розвідданих фігурант робив у виді голосових повідомлень через популярний месенджер. Він сподівався, що такий спосіб не приверне увагу правоохоронців", - додали в СБУ.

Зловмисника затримали за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

Йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Коригував удари РФ голосовими повідомленнями: На Донеччині контррозвідка СБУ затримала російського агента 01
Коригував удари РФ голосовими повідомленнями: На Донеччині контррозвідка СБУ затримала російського агента 02

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12812) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+17
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14.09.2023 12:22
+15
на гіляку запроданця !!!
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14.09.2023 12:25
+13
Його мають судити, як масового вбивцю.
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14.09.2023 12:46
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14.09.2023 12:22 Відповісти
от щоб всі 15 і відсидів
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14.09.2023 12:23 Відповісти
Може краще при спробі втечі?
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14.09.2023 13:53 Відповісти
Так він тоді не встигне насолодитися покаранням. Краще розтягти задоволення на всі 15 років.
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14.09.2023 22:33 Відповісти
А хто за це буде платити?
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15.09.2023 13:44 Відповісти
Примусити працювати, а з заробленого частину витрачати на утримання. Не буде працювати - не годувати. Здохне з голоду - то буде його вибір. Свобода вибору. Ми ж не звіри.
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16.09.2023 12:03 Відповісти
"Мальчик в трусиках"..
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14.09.2023 12:23 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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14.09.2023 12:25 Відповісти
Такий кабан гілку обламає. Дерево шкода.
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14.09.2023 22:34 Відповісти
Чималий боров. Призовного віку, але ніц не вдієш - пі@ар
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14.09.2023 12:31 Відповісти
Чому? На ланцюг, лопату в рука і допоки не вириє першу лінію оборони, з ланцюга не знімати і їсти не давати.
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14.09.2023 13:55 Відповісти
Його мають судити, як масового вбивцю.
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14.09.2023 12:46 Відповісти
А може треба вже не затримала а-"ліквідувала"...?!
Бо годувати цих ушльопків ще 15 років за зраду та вбивства наших Воїнів...
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14.09.2023 13:00 Відповісти
Примусити працювати, а з заробленого частину витрачати на годування. Не буде працювати - не годувати.
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14.09.2023 22:37 Відповісти
Знатный трофейный кабанчик.
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14.09.2023 13:03 Відповісти
..навіщо морду йуди блюрити, коли і-бало не розбите на фарш?
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14.09.2023 13:19 Відповісти
З цим лайном все ясно, а як справи з ЗЕленим лайном яке здало південь країни?
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14.09.2023 13:37 Відповісти
Тооо! То святе! То не можна чіпати.
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14.09.2023 22:38 Відповісти
Не один з коригувальників НІКОЛИ не здійснюють спробу до втечі під час арешту. Чому?
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14.09.2023 14:08 Відповісти
Посадить його в макет Хаймарса і передати координати
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14.09.2023 15:58 Відповісти
"Єнакієво-Дунайська бригада"!!! Може там є ще і Донецько-Місісіпська? *****, відірвиши!
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15.09.2023 20:41 Відповісти
 
 