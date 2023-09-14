Коригував удари РФ голосовими повідомленнями: На Донеччині контррозвідка СБУ затримала російського агента. ФОТО

Чоловіка, який передавав розвіддані про базування воїнів у районі Слов’янська, затримали на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Найбільше ворога цікавила дислокація підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області. Для збору розвідданих фігурант обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони. Отримані відомості російський інформатор дистанційно передавав агресору через двох "зв’язкових" на тимчасово окупованій території Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Зв'язковими виявились командир батальйону "Єнакієво-Дунайської бригади" та бойовик "мотострілкового полку" Південного військового округу ЗС РФ.

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"Передачу розвідданих фігурант робив у виді голосових повідомлень через популярний месенджер. Він сподівався, що такий спосіб не приверне увагу правоохоронців", - додали в СБУ.

Зловмисника затримали за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

Йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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