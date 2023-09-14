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До Умані на період святкування Рош га-Шана прибула поліція Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Умані всі необхідні служби працюють у посиленому режимі. До міста прибули поліцейські з Ізраїлю, які разом з українськими поліцейськими несуть службу в місцях паломництва хасидів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм МВС України.

"Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів.

Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На період святкування Рош га-Шана в Умані запровадять особливий режим, до міста почали прибувати хасиди

Повідомляється, що за добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тис. 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тис. паломників.

З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки на період з 12 по 19 вересня розгорнуто зведений загін ГУ ДСНС України у Черкаській області. Залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки. У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умань уже прибули 11 тисяч хасидів

До Умані на період святкування Рош га-Шана прибула поліція Ізраїлю 01
До Умані на період святкування Рош га-Шана прибула поліція Ізраїлю 02
До Умані на період святкування Рош га-Шана прибула поліція Ізраїлю 03

Автор: 

Ізраїль (1640) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+22
Выдайте им повестки. Всем.
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14.09.2023 13:13
+19
Чужа поліція на суверенній території України. Як вам це?
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14.09.2023 13:15
+17
Ізраїльські поліцейські в Україні будуть затримувати громадян України?
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14.09.2023 13:13
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США надає нам зброю. Ізраїль надає нам зброю?
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14.09.2023 15:21 Відповісти
Отлично! Территория посольства, является территорией государства!
Пусть охраняют!
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14.09.2023 15:57 Відповісти
им можно. евреям нельзя.
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15.09.2023 01:02 Відповісти
Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь...
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14.09.2023 15:18 Відповісти
Як базарні баби! З хасидами так і треба!
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14.09.2023 15:26 Відповісти
Нормальна ініціатива на такі свята, значно менше буде бажання бодатись з поліцією та конфліктувати.
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14.09.2023 15:50 Відповісти
Зневажливе ставлення до українців в Ізраїлі повсюди . Може і Україні послати поліцаїв?

Абсолютний нонсенс і приниження !!
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14.09.2023 15:52 Відповісти
А наші правитилі взяли б та й дозволили б приїзд лише за умови надання нам ПВО, хочаб для Умані! Так ні, вони ще й українцям на 10 днів дороги перекрили!
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14.09.2023 16:03 Відповісти
Ізраїльська поліція буде слідкувати за порядком в українській Умані. Штопане зелене шапіто
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14.09.2023 16:36 Відповісти
На 2 матчах Євро збірної України в Бухаресті теж була поліція з України. Був там, бачив на власні очі
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14.09.2023 16:39 Відповісти
поліція ізраїльська депутати ізраїльські міністри ізраїльські олігархи ізраїльські презик ізраїльський....а рівень життя в 10 разів нижчий ніж в ізраїлі....що ж таке? ніхто не підкаже?
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14.09.2023 16:46 Відповісти
Смішно думати, що ізраільські, про українців будуть думати більше,
а ніж про своїх. Отож бо, робимо висновки та на наступних виборах голосуємо за українців!
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14.09.2023 17:35 Відповісти
Опять обосцаная кулеба обделалась. А ведь мог паскуда хотя бы ПОТОРГОВАТЬСЯ с евреями - мы вам поломничество в Умань, вы нам ОРУЖИЕ и давление на Байдена с целью увеличения поставок ОРУЖИЯ. Нет ***..... НОЛЬ результата. Гнать кулебу обосраными тряпками, оно вообще ни на что не способно.
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14.09.2023 17:08 Відповісти
Запретить выдачу виз израильтосам, дать 10% от квоты по запросам, как они украинцам и наличие миллиона долларов на счету у каждого вьезжающего
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14.09.2023 17:30 Відповісти
30 тыс хасидов со своим вооружением это сила в помощь ВСУ,, помолиться можно и потом...
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14.09.2023 17:56 Відповісти
От цікаво, а вони озброєні?
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14.09.2023 18:48 Відповісти
дивлячись на наших поліцейських стало зрозуміло чому...
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14.09.2023 19:53 Відповісти
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