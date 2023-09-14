До Умані на період святкування Рош га-Шана прибула поліція Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Умані всі необхідні служби працюють у посиленому режимі. До міста прибули поліцейські з Ізраїлю, які разом з українськими поліцейськими несуть службу в місцях паломництва хасидів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм МВС України.

"Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана. Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів.



Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На період святкування Рош га-Шана в Умані запровадять особливий режим, до міста почали прибувати хасиди

Повідомляється, що за добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тис. 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тис. паломників.



З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки на період з 12 по 19 вересня розгорнуто зведений загін ГУ ДСНС України у Черкаській області. Залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки. У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умань уже прибули 11 тисяч хасидів





