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Викрито ексадвоката, який "працював" на телеграм-канал "Вагнера" і закликав захопити владу в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні. Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в Україні і деморалізувати українських воїнів на фронті.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, фігурант позиціонував себе як "лідер громадської думки" та провокував людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів. Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному ютуб-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тис. користувачів. У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в Україні.

Встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких телеграм-канали "вагнерівців". Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові викрили чергового прихильника "русского мира": у заборонених "Одноклассниках" підтримував дії РФ та поширював наративи роспропаганди

За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Також дивіться: Дві киянки за гроші "розганяли" в соцмережах пропагандистські фейки про війну в Україні, - СБУ. ФОТО

Викрито ексадвоката, який працював на телеграм-канал Вагнера і закликав захопити владу в Україні, - СБУ 01
Викрито ексадвоката, який працював на телеграм-канал Вагнера і закликав захопити владу в Україні, - СБУ 02
Викрито ексадвоката, який працював на телеграм-канал Вагнера і закликав захопити владу в Україні, - СБУ 03

Автор: 

пропаганда (2801) СБУ (12812) державна зрада (1685)


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Топ коментарі
+16
Брехня чергова. Він на своєму ютуб каналі фіксував позови на дєрмака- зрадника і передавав їх в прокуратуру.
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14.09.2023 17:14
+13
Якака нах тюрма?
Миж його непрокормимо!
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14.09.2023 17:11
+9
яка відгодована товсто-ляхаста хряк-тварюка
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14.09.2023 17:22
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Обличчя замулили, але на монтян точно не схожий.
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14.09.2023 17:09 Відповісти
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14.09.2023 18:28 Відповісти
Монтян немає в Україні, вона зараз ошивається у Росії.
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14.09.2023 18:32 Відповісти
Якака нах тюрма?
Миж його непрокормимо!
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14.09.2023 17:11 Відповісти
яка відгодована товсто-ляхаста хряк-тварюка
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14.09.2023 17:22 Відповісти
Брехня чергова. Він на своєму ютуб каналі фіксував позови на дєрмака- зрадника і передавав їх в прокуратуру.
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14.09.2023 17:14 Відповісти
Хто такий?
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14.09.2023 17:17 Відповісти
Крмжанівський
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14.09.2023 19:21 Відповісти
Это реально Крижановский? Я думал показалось.
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14.09.2023 19:23 Відповісти
На баканова похож.
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14.09.2023 17:18 Відповісти
мы превращаемся в путинскую рашку. скоро за слово Порох будут пожизненное давать
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14.09.2023 17:25 Відповісти
Ну зелену продажну, крадійну владу давно пора потурити, але тоді будеш ворогом зеленої влади. От працював на користь кацапам то це вже ворог України
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14.09.2023 17:24 Відповісти
За ноги, и об стену!
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14.09.2023 17:27 Відповісти
Ого жлукто віджер на українських харчах, падаль!
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14.09.2023 17:39 Відповісти
Ще є новоспечений адвокат - Ванютка Бакланов. Ну той зовсім інший, він 24 лютого з Києва не здриснув...
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14.09.2023 17:41 Відповісти
а хто це конкретно??? Чому не оголошують прізвища, якщо це публічна особа? Та прізвище можна оприлюднити навіть шляхом демонстрації (для прикладу його злочиної діяльності) його же ролика з ютубу!
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14.09.2023 17:44 Відповісти
Крижанівський, на ютубі пошукайте.
Він домагався внесення справи на єрмака в єрдр
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14.09.2023 19:08 Відповісти
дякую. пошукав, справді, це патріот Крижанівський.
Явно заказуха від ЄрЗе
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14.09.2023 21:54 Відповісти
Тому що це патріот !
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14.09.2023 19:46 Відповісти
Схожий на Рабіновича.
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14.09.2023 17:54 Відповісти
Бабіновіч в Ізраїлі.
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14.09.2023 17:58 Відповісти
Іще один такий само є.
Рибін прізвище.
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14.09.2023 18:12 Відповісти
То нічого! у нас вже новий адвокат є, та ще й ФОП.
ванька баканов - лєпший друг щеневтіка оманського
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14.09.2023 18:16 Відповісти
На мінне поле його
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14.09.2023 18:29 Відповісти
Себе туди
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15.09.2023 12:51 Відповісти
Маса достатня для розмінування. Вперед за призначенням!
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14.09.2023 18:30 Відповісти
Себе туди . І бубочку з дЄрьмаком прихвати
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15.09.2023 12:52 Відповісти
оце так підвищив себе з адвоката в пропагандони
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14.09.2023 18:39 Відповісти
Не мучте себе в здогадках хто насправді є цей сепаратюга. Судді, прокурори, поліцейські ще на роботі роблять собі свідоцтва адвоката використовуючи службові повноваження. Приблизно половина адвокатів в кожному місті із "бивших".
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14.09.2023 18:47 Відповісти
Думаю це Крижановський.
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14.09.2023 18:53 Відповісти
Ні, почекайте!
Що це за тєма?
Він збирав заяви на Д'єрьмака?
То це зовсім інша справа!!!
Підтвердження є?
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14.09.2023 18:54 Відповісти
"намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України"
Джерело:

Почекайте! Може йому яйця по 17 грн.для ЗСУ не подобались, чи "Стамбульські домовленості" про здачу України групою підарасів на чолі з О.О.Чалим (не той, що був послом в США) !
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14.09.2023 18:58 Відповісти
Вище військово-політичне керівництво України, це хто?
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14.09.2023 19:25 Відповісти
Это тот юрист который боролся с Ермаком ! А вы что думали ? Что предатель ? Счазз ! Не для того у нас СБУ. Мы так и опомнися не успеем как вся оппозиция окажется в тюрьме
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14.09.2023 19:37 Відповісти
Обратите внимание на часы и браслет.

https://www.youtube.com/watch?v=8olFYIU4S_o https://www.youtube.com/watch?v=8olFYIU4S_o

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14.09.2023 19:43 Відповісти
Крижанівський робив спроби боротись з корупцією та топ корупціонерами в Україні які під час війни(яка до речі юридично так і не зафіксована нашою владою)продовжили збагачуватись на горі та стражданнях нашого народу.Щоб зрозуміти,що хотів для України Крижанівський,подивіться бодай декілька його відео на Ютубі,поки їх на заблокували або ж не видалили.Зайдіть на його сайт і подивіться на обличчя людей,які внесені в реєстр корупціонерів https://stopcorr.info/reyestr-korupcioneriv https://stopcorr.info/reyestr-korupcioneriv (ніяких вірусів там нема,сайт вже почали блокувати).Якщо Ви можете сказати,що там брехня-тоді ми говоримо не про Україну,а про якесь віртуальне утворення,яке нам хочуть вбити в свідомість.
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14.09.2023 20:23 Відповісти
не заюлокували і не видалили. Принайиі, його відухи на пошуковику ютубу я знайшов.
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14.09.2023 21:52 Відповісти
Так як написано нічого не зрозуміло:
Критикував Рєзнікова та опу?
Закликав замінити цей уряд на інший?
Його відео користувалися москалі?

Цю справу можна повішати на любого з читачів цензора що згадує єрмаків, Арахамій, безуглих, татарових, таранів, баканових тощо тощо.

Якась темна історія
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14.09.2023 23:34 Відповісти
К пожизненому таких предателей. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.09.2023 05:55 Відповісти
Разберись в вопросе. Или зебуин?
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15.09.2023 12:55 Відповісти
 
 