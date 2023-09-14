Україна та Південна Корея підписали угоду про кредити на відбудову. ФОТО
Україна і Республіка Корея підписали угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Під час візиту в присутності Президента Володимира Зеленського Україна й Республіка Корея підписали угоду стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови нашої держави", – зазначив він.
Під час зустрічі Шмигаль обговорив із Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу широкий спектр питань, зокрема шляхи поглиблення співпраці між країнами, конкретні напрями і проєкти відновлення, у яких досвід корейських компаній стане в нагоді.
Він окреслив пріоритети відбудови: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла.
Шмигаль подякував уряду Республіки Корея за оперативну передачу техніки і спорядження для розмінування. Також висловив вдячність країні за підтримку, зокрема української формули миру і резолюцій у Генеральній асамблеї ООН.
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"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
війна все спише, мій шашличний дрг
De mortuis aut bene aut nihil.
брати будемо ми, пиляти будемо ми, а віддавати лохи шашличні
зробимо їх ще раз!
а ми всі до мами рімми потім поїдемо
плювати мені на ту соціологію, це вони крадуть, а я тільки зраджую!
чи навпаки?! вже заплутавсь...піду ще кредитів візьму, а далі вечірній відосік