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Україна та Південна Корея підписали угоду про кредити на відбудову. ФОТО

Україна і Республіка Корея підписали угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час візиту в присутності Президента Володимира Зеленського Україна й Республіка Корея підписали угоду стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови нашої держави", – зазначив він.

Україна та Південна Корея підписали угоду про кредити на відбудову 01

Під час зустрічі Шмигаль обговорив із Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу широкий спектр питань, зокрема шляхи поглиблення співпраці між країнами, конкретні напрями і проєкти відновлення, у яких досвід корейських компаній стане в нагоді.

Він окреслив пріоритети відбудови: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла.

Україна та Південна Корея підписали угоду про кредити на відбудову 02

Шмигаль подякував уряду Республіки Корея за оперативну передачу техніки і спорядження для розмінування. Також висловив вдячність країні за підтримку, зокрема української формули миру і резолюцій у Генеральній асамблеї ООН.

Україна та Південна Корея підписали угоду про кредити на відбудову 03

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Південна Корея (456) допомога і підтримка (1160) Шмигаль Денис (4572) відбудова (354)


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Топ коментарі
+8
я там зустріч зельонского з соплеменніками коментувати не можна?
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14.09.2023 19:27
+6
О Зелені потвори подоять корейців...Всеодно розкрадуть гроші...
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14.09.2023 19:27
+3
ОП та КМ собі за ці кредити хатинки за кордоном побудують : Хто на Канарах, хто на Женевськом озері.
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14.09.2023 19:28
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я там зустріч зельонского з соплеменніками коментувати не можна?
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14.09.2023 19:27 Відповісти
Антисемітізьм. До трухлят по кодексу...
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14.09.2023 19:29 Відповісти
дивно, якраз тут він все правильно робить.
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14.09.2023 19:29 Відповісти
Ні!
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14.09.2023 19:29 Відповісти
Ні, коменти не можна! Можеш танцювати 7.40 ! Я вже танцююю !
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14.09.2023 19:50 Відповісти
О Зелені потвори подоять корейців...Всеодно розкрадуть гроші...
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14.09.2023 19:27 Відповісти
корейці самі беруть відкати що дурні - підтвердять працівники представництв
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14.09.2023 19:29 Відповісти
корупція у Кореї аж зашкалює але з нею шалено борються
кожен новий президент мусить посадити за грати папередника
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14.09.2023 20:51 Відповісти
ОП та КМ собі за ці кредити хатинки за кордоном побудують : Хто на Канарах, хто на Женевськом озері.
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14.09.2023 19:28 Відповісти
Зебіли ще кочуть корейцям у кишеню залізти.
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14.09.2023 19:31 Відповісти
Тварюки Зелені як заїбали з цим попрошайки...Якщо взяти те що ви накрали за весь час...то можна все відбудувати...
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14.09.2023 19:31 Відповісти
В Міністерві оборони тільки 36млрд вкрали...І в офшори вивели...Скільки накрали на дорогах і гуманітарці....суки влада кончена...Горіть в Пеклі ЗЕЛЕНІ
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14.09.2023 19:34 Відповісти
красти будуть зелені а віддавати будуть всі!
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14.09.2023 19:34 Відповісти
Після цього на сцену вийшов Зеленський в образі Порошенка і почав жартувати на тему кредитів, які Україна "випрошує" в інших країн.

"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
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14.09.2023 19:35 Відповісти
Еще один + в копилку власти. Дают финансы, значит доверяют.
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14.09.2023 19:35 Відповісти
Це дуже смішно, а віддавати хто будє ?
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14.09.2023 19:37 Відповісти
Почему-то всем попередникам такие вопросы не задавали. Или их долги уже отдали?
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14.09.2023 19:41 Відповісти
не задавали, бо ніхто ще так не крав!
війна все спише, мій шашличний дрг
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14.09.2023 20:29 Відповісти
Шашличне дрг на цензорі))))
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14.09.2023 21:30 Відповісти
Цензор- де в Україні рівні права тільки Зеленський зустрівся з жидами - для коментарів місця нема,ви знаєте, що цим ви впали дуже низько це та нація яка невизнала голодомор в Україні,який сама організувала яка ненадає військової допомоги нам під час війни та підтримує рф, буде біда, нехай Бог береже Україну.
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14.09.2023 19:40 Відповісти
Зеленський зустрівся з представниками української єврейської громади- и почему то не включили коментарии, чего побоялись?
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14.09.2023 19:43 Відповісти
Бо про євреїв можна говорити тільки як у тому латинському прислів'ї про мертвих, - або добре, або нічого.

De mortuis aut bene aut nihil.
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14.09.2023 20:13 Відповісти
Ну то про них і будуть говорити як про мертвих, бо Україні толку з них як з мертвого припарка.
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14.09.2023 21:32 Відповісти
плакали корейские денежки
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14.09.2023 19:45 Відповісти
о, кредити я люблю, ням-ням! навіть, більше за шурму (тьфу, шаурму)

брати будемо ми, пиляти будемо ми, а віддавати лохи шашличні
зробимо їх ще раз!

а ми всі до мами рімми потім поїдемо
плювати мені на ту соціологію, це вони крадуть, а я тільки зраджую!
чи навпаки?! вже заплутавсь...піду ще кредитів візьму, а далі вечірній відосік
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14.09.2023 20:28 Відповісти
 
 