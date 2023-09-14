Україна та Південна Корея підписали угоду про кредити на відбудову. ФОТО

Україна і Республіка Корея підписали угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час візиту в присутності Президента Володимира Зеленського Україна й Республіка Корея підписали угоду стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови нашої держави", – зазначив він.

Під час зустрічі Шмигаль обговорив із Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу широкий спектр питань, зокрема шляхи поглиблення співпраці між країнами, конкретні напрями і проєкти відновлення, у яких досвід корейських компаній стане в нагоді.

Він окреслив пріоритети відбудови: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла.

Шмигаль подякував уряду Республіки Корея за оперативну передачу техніки і спорядження для розмінування. Також висловив вдячність країні за підтримку, зокрема української формули миру і резолюцій у Генеральній асамблеї ООН.

Також читайте: Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни проти України