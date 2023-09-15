Шістьох ухилянтів затримано вночі на Одещині під час спроби перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТО

В Одеській області прикордонники затримали організатора незаконного переправлення через державний кордон разом з чотирма чоловіками призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Порушників затримали вночі прикордонники Ізмаїльського загону неподалік села Кубей.

Заздалегідь домовившись, ділок мав доставити до державного кордону на своєму автомобілі жителів Харківщини, Одещини, Херсонщини та Запоріжжя. За таку послугу вони мали заплатити йому по 3 тисячі доларів з кожного.

Наразі організатора затримано, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. На чотирьох осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

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Крім того, цієї ж ночі прикордонний наряд на цьому напрямку затримав ще двох ухилянтів із Сумської та Полтавської областей.

На порушників складено відповідні адмінпротоколи.