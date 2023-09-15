Шістьох ухилянтів затримано вночі на Одещині під час спроби перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТО
В Одеській області прикордонники затримали організатора незаконного переправлення через державний кордон разом з чотирма чоловіками призовного віку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.
Порушників затримали вночі прикордонники Ізмаїльського загону неподалік села Кубей.
Заздалегідь домовившись, ділок мав доставити до державного кордону на своєму автомобілі жителів Харківщини, Одещини, Херсонщини та Запоріжжя. За таку послугу вони мали заплатити йому по 3 тисячі доларів з кожного.
Наразі організатора затримано, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. На чотирьох осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.
Крім того, цієї ж ночі прикордонний наряд на цьому напрямку затримав ще двох ухилянтів із Сумської та Полтавської областей.
На порушників складено відповідні адмінпротоколи.
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В мирний час кришували нелегальну торгівлю через кордон, дозволяли провозити в Україну будь-яке лайно: від гівняних китайських іграшок з токсичною фарбою і фальсифікованих ліків і наркоти, до вивезення кілограмів бурштину, чемоданів з накраденими мільйонами доларів, ветольотних двигунів для рашки. Де ж ви, *****, були, всраті автоматники з пальцями на спускових гачках, коли з України зйобував ублюдочний синуля Потнова, вилупки Данілова? Вони валантьори, кажете?
Я це до чого, мова не про "ухилянтів", як це подають. Адже не всі з них попадуть в ЗСУ, мова про те, що велика частина цих "перебіжчиків", тікає через кордон не від ТЦК, а від умов життя в Україні. І влада своїми діями, словами, пропозиціями лише розпалює бажання шукати кращого життя на Заході. Причому керівна частина цієї влади, регулярно набирається нових ідей, на курортах Мальдів, Іспанії, пляжах Ізраїля. Шукає натхнення в бутіках Мілана, та думає про народ України обідаючи в ресторанах Парижу. Але вони чомусь не ухилянти, і прикордонні загони їх не ловлять з тепловізорами, дронами, а скоро напевно і на Леопардах.
А вени порізав ти, усій країні, в 2019, коли обрав зрадників і ворів у владу. І схоже прагнеш продовжити це на наступних виборах.
маршал Маннергейм.
У нас держава забезпечила достойне життя одним, а вимагає оддавати життя за те--іншим...
У Французький Легіон черга на роки.
Совпадєніє?
Не думаю (с)
НУ ФСЬО, ТЕПЕР ТОЧНО ПЕРЕМОЖЕМО
Зе влада хоч віддуплдяється наскільки відмороженою і жалюгідною вона виглядає в очах Європи як що призовники збігають від ії вербувальників
Такими новинами Зе позоре у першу чергу себе.
Недоопрацювання!