УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12007 відвідувачів онлайн
Новини Фото
16 007 132

Шістьох ухилянтів затримано вночі на Одещині під час спроби перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТО

В Одеській області прикордонники затримали організатора незаконного переправлення через державний кордон разом з чотирма чоловіками призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Порушників затримали вночі прикордонники Ізмаїльського загону неподалік села Кубей.

Шістьох ухилянтів затримано вночі на Одещині під час спроби перетнути кордон, - ДПСУ 01

Заздалегідь домовившись, ділок мав доставити до державного кордону на своєму автомобілі жителів Харківщини, Одещини, Херсонщини та Запоріжжя. За таку послугу вони мали заплатити йому по 3 тисячі доларів з кожного.

Наразі організатора затримано, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. На чотирьох осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

Також читайте: П’ятеро ухилянтів, заплативши по 2 тис. дол., човном намагались потрапити у Молдову, - ДПСУ. ФОТО

Крім того, цієї ж ночі прикордонний наряд на цьому напрямку затримав ще двох ухилянтів із Сумської та Полтавської областей.

Шістьох ухилянтів затримано вночі на Одещині під час спроби перетнути кордон, - ДПСУ 02

На порушників складено відповідні адмінпротоколи.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767) Одеська область (3215) ухилянти (905)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Рембо зліва на першій фотці навіть не соромиться й либу тягне (бачу що на приколі він) в постановному фото. Ще й чомусь(?) на гачку палець тримають наче не (як би так коректніше висловитися) групу молодих людей призовного віку, а щонайменше Пабло Ескабара з усім наркокартелем.

І ще. Що примітно, у всіх країнах умовного Заходу служба прикордонного контролю часом обмежується максимум стіною (США) або автоматичними засобами. Перехід через кордон - часом, це проїзд на автобусі зупинки (як у Данії). А ось такі "потужні" держиморди (сальні такі, задоволені - не здивуюся, що приблатнені попали охороняти кордон з Молдовою, а не десь в Харкові) з пальцем на курку (як мене це бісить), коли перед ним стоїть не озброєний солдат РФ, а неозброєні співгромадяни, можуть бути в боневтиківському ГУЛАЗІ.
показати весь коментар
15.09.2023 02:08
+20
Ухилянти це Верховна рада і Зе тварюки...які винищують чоловіче населення...
показати весь коментар
15.09.2023 01:08
+16
з цією владою буде дуже і дуже важко перемогти кацапів... Багато наших хлопців гине ще й через безглузде командування на місцях та через нестачу снарядів та палива, бо зелені свині крадуть безбожно.
показати весь коментар
15.09.2023 04:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Лижился спать - было девять комментариев, приехал на работу - пятьдесят девять
показати весь коментар
15.09.2023 08:32 Відповісти
Держприкордонслужба ніколи ще не була така ефективна.
В мирний час кришували нелегальну торгівлю через кордон, дозволяли провозити в Україну будь-яке лайно: від гівняних китайських іграшок з токсичною фарбою і фальсифікованих ліків і наркоти, до вивезення кілограмів бурштину, чемоданів з накраденими мільйонами доларів, ветольотних двигунів для рашки. Де ж ви, *****, були, всраті автоматники з пальцями на спускових гачках, коли з України зйобував ублюдочний синуля Потнова, вилупки Данілова? Вони валантьори, кажете?
показати весь коментар
15.09.2023 08:38 Відповісти
Бач які грамотні - надумали втекти з цієї райської країни. Як вони не розуміють, яке це щастя, жити в країні де немає корупції, депутати і чиновники щоденно і щохвилинно думають про населення, де процвітає демократія, з вільними і незалежними ЗМІ, де легко займатись бізнесом, де для податкової ти партнер, а не гусак, якого обдирають зажииво, де.....
Я це до чого, мова не про "ухилянтів", як це подають. Адже не всі з них попадуть в ЗСУ, мова про те, що велика частина цих "перебіжчиків", тікає через кордон не від ТЦК, а від умов життя в Україні. І влада своїми діями, словами, пропозиціями лише розпалює бажання шукати кращого життя на Заході. Причому керівна частина цієї влади, регулярно набирається нових ідей, на курортах Мальдів, Іспанії, пляжах Ізраїля. Шукає натхнення в бутіках Мілана, та думає про народ України обідаючи в ресторанах Парижу. Але вони чомусь не ухилянти, і прикордонні загони їх не ловлять з тепловізорами, дронами, а скоро напевно і на Леопардах.
показати весь коментар
15.09.2023 08:39 Відповісти
Браво!!!
показати весь коментар
15.09.2023 08:43 Відповісти
О, черговий дегенерат із секти свідків 73% виліз. Поржи краще. Хужє нє будєт.
показати весь коментар
15.09.2023 10:28 Відповісти
Дякую я поржав через сльози, в 2019, коли спостерігав, як ви, дегенерати, обрали клоуна президентом, та дебілів депутатами. Тепер от ржу, коли дивлюсь, як ви 73%-ві, ховаєтесь від ТЦК і купуєте інвалідності у лікарів. Країна сміху і дебілів, дякую вам за це, весели ідіоти. Для вас хужє нє будєт, погоджуюсь, а от нормальні вмиваються кров'ю від вашого загалом, і твого конкретно вибору
показати весь коментар
15.09.2023 10:36 Відповісти
Поріж собі вени. І не мучайся. Однак спершу поржи ще раз.
показати весь коментар
15.09.2023 10:40 Відповісти
Ти схоже повний ушльопок?
А вени порізав ти, усій країні, в 2019, коли обрав зрадників і ворів у владу. І схоже прагнеш продовжити це на наступних виборах.
показати весь коментар
15.09.2023 10:43 Відповісти
Спочатку держава забезпечує громадянину достойне життя, а потім громадянин оддає своє життя за державу. (С)
маршал Маннергейм.

У нас держава забезпечила достойне життя одним, а вимагає оддавати життя за те--іншим...
показати весь коментар
15.09.2023 08:42 Відповісти
В Німеччині згідно опитування, тільки 9% громадян пішли б воювати, якби на їхню країну напали. От тобі достойне життя
показати весь коментар
15.09.2023 10:33 Відповісти
У Франції кожен хто потребує, отримує од держави безкоштовне житло не пізніше як за три роки.
У Французький Легіон черга на роки.
Совпадєніє?
Не думаю (с)
показати весь коментар
15.09.2023 08:53 Відповісти
Казкар, де у Франції безкоштовне житло для всіх громадян?
показати весь коментар
15.09.2023 10:35 Відповісти
Я почему то думал что в демократической стране пограничники нужны для защиты границы от проникновения извне...
показати весь коментар
15.09.2023 08:55 Відповісти
А может они просто передачки несли сынкам головы вр и генпрокура,мамочки передали деткам сальца,огирка и кофеток рошеновских.
показати весь коментар
15.09.2023 08:57 Відповісти
Називайте їх біженцями від війни. яку пан Зеленський, до речі, ще не об'явив. Напевно для залишення можливості виборів? Йшов би він вже під три...
показати весь коментар
15.09.2023 09:12 Відповісти
В Конституцii дуже правильно все написано- i освiта безплатно,i медицина безплатно....Реальнiть така- без грошей будеш гнити на каталцi в коридорi,i всiм буде пох.i на тебе,i на Конституцiю....А вuдповiдь буде така: так,медицина безоплатна,але,нажаль,грошей нема.....Так,що- або платiть,або чекайте....Так,що не треба тут ховатися за Конституцiею,почитай краще ii статтi- СТСТ 106,П 19,П20,СТ 17.......
показати весь коментар
15.09.2023 09:33 Відповісти
Ну так ти сам у 2019-му році голосував проти медичної реформи, і Супрун називав "доктором смерть". То чиму тепер тебе "зельона" медицина не влаштовує?
показати весь коментар
15.09.2023 10:38 Відповісти
А що,в 19 роцI в УкраIнI не було своiх фахiвцiв в медицинi,а треба було ставити мiнiстром американську санiтарку?Чи в нас своiх речникiв немае,треба ставити транса з CША?
показати весь коментар
19.09.2023 06:56 Відповісти
Нафіга здорових, навчених і екіпірованих військових тримати на кордоні, щоб по кущах ловити студентів? Ухилянтів кожний божий день по телевізору показують - " Розсміши коміка"," 95 квартал", "Дизельшоу", серед них вже є навіть нагороджені орденами за майбутні подвиги.

показати весь коментар
15.09.2023 11:06 Відповісти
Вот они-ухилянти!
показати весь коментар
16.09.2023 23:07 Відповісти
Та так. Худеньких погранці затримують, а мордатих президент нагороджує.
показати весь коментар
17.09.2023 12:11 Відповісти
Шістьох ухилянтів затримано вночі на Одещині під час спроби перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТО Джерело:
НУ ФСЬО, ТЕПЕР ТОЧНО ПЕРЕМОЖЕМО
Зе влада хоч віддуплдяється наскільки відмороженою і жалюгідною вона виглядає в очах Європи як що призовники збігають від ії вербувальників
Такими новинами Зе позоре у першу чергу себе.
показати весь коментар
15.09.2023 19:10 Відповісти
Чому вони показані живими!?

Недоопрацювання!
показати весь коментар
15.09.2023 23:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 