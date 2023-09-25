Росіяни минулої доби завдали 140 ударів по населених пунктах Запорізької області. ФОТОрепортаж
Під ворожими ударами перебували 23 населені пункти Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
129 артобстрілів прийшлися по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.
Ворог атакував БПЛА Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріляв з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці. Без постраждалих.
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vita gunesh
показати весь коментар25.09.2023 10:07 Відповісти Мені подобається 1
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