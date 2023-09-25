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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни минулої доби завдали 140 ударів по населених пунктах Запорізької області. ФОТОрепортаж

Під ворожими ударами перебували 23 населені пункти Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

129 артобстрілів прийшлися по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню.

Ворог атакував БПЛА Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку, обстріляв з РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано 5 авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці. Без постраждалих.

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Росіяни минулої доби завдали 140 ударів по населених пунктах Запорізької області 01
Росіяни минулої доби завдали 140 ударів по населених пунктах Запорізької області 02
Росіяни минулої доби завдали 140 ударів по населених пунктах Запорізької області 03
Росіяни минулої доби завдали 140 ударів по населених пунктах Запорізької області 04

Автор: 

обстріл (28486) Запорізька область (3608)


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Будьте прокляті у віках, москалюги! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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25.09.2023 10:07 Відповісти
 
 