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Окупанти минулої доби обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, одна людина дістала поранення. ФОТО

Російські загарбники протягом доби здійснили 148 обстрілів по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

125 артилерійських ударів прийшлося по території Залізничного, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам'янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано 9 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданилівки, Полтавки, Ольгівського, Новодарівки, П'ятихаток та Малих Щербаків, а також 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці.

Внаслідок удару ворожого РСЗВ поранення отримав 23-річний житель Новояковлівки - його доправлено до лікувальної установи.

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Окупанти минулої доби обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, одна людина дістала поранення 01
Окупанти минулої доби обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, одна людина дістала поранення 02
Окупанти минулої доби обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, одна людина дістала поранення 03

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обстріл (28633) Запорізька область (3631)


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