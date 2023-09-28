Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії Шеппсом: Обговорили посилення української ППО. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шеппсом, який перебуває з візитом у Києві.

Про це йдеться на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас", – сказав Зеленський.

Глава держави високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США, - голова міноборони Шеппс

"Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України", - йдеться у повідомленні.



