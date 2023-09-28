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Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії Шеппсом: Обговорили посилення української ППО. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шеппсом, який перебуває з візитом у Києві.

Про це йдеться на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас", – сказав Зеленський.

Глава держави високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

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"Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду. Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії Шеппсом: Обговорили посилення української ППО 01
Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії Шеппсом: Обговорили посилення української ППО 02

Автор: 

Велика Британія (5602) Зеленський Володимир (23927) Шеппс Грант (63)


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Грант Шаппс зустрівся з Гранд-Шапіто.
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28.09.2023 09:15 Відповісти
Дети капитана Гранта.
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28.09.2023 09:38 Відповісти
На шашлики хоч запросив?
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28.09.2023 09:39 Відповісти
почему дермак не в СИЗО СБУ а рядом со своим подопечным?
и да.. "пачиму мы до сих пор не в НАТЕ?"
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28.09.2023 09:41 Відповісти
наш неголений капітошка не забув кожного ранку дякувати Британії, як обісцяв?
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28.09.2023 10:11 Відповісти
 
 