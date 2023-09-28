Українські вчителі Пройдаков і Таболіна потрапили до рейтингу 50 найкращих у світі. ФОТО
До рейтингу 50 найкращих вчителів 2023 року від міжнародної премії Global Teacher Prize потрапили двоє українців - Артур Пройдаков та Людмила Таболіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт премії.
50 учителів до рейтингу обрали з-понад 7 тис. номінантів зі 130 країн світу.
Як пише Українська правда, викладач української мови та літератури Артур Пройдаков був переможцем Global Teacher Prize у 2021 році.
Артур Пройдаков
Пройдаков родом із Кадіївки, що на Луганщині. Проте у 2014 році через російську окупацію йому довелося звідти виїхати.
Працюючи в школі в Києві, Артур створив курс української літератури в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Вже під час повномасштабного вторгнення він розробив онлайн-курс "Розмовляй" для всіх, хто прагне вивчати українську мову.
"Потрапляння в топ 50 не змінить кардинально мого життя. Не буде святкування масштабного. Бо в моїй країні триває війна. Я вчитель. Учитель української мови та літератури. І я продовжую працювати в освіті", - прокоментував Артур потрапляння в рейтинг найкращих вчителів світу.
Людмила Таболіна також навчає дітей української мови та літератури. Вона була фіналісткою премії Global Teacher Prize Ukraine у 2019 році.
Людмила Таболіна
На початку повномасштабного вторгнення жінка працювала у школі Харкова. Доки не відновили роботу транспорту у місті, Людмила протягом чотирьох місяців долала 11 кілометрів пішки, аби дістатися школи. Зараз Людмила викладає в Києві.
"Я - українка, яка пишається своєю державою та її незламними учителями", - прокоментувала Людмила потрапляння до переліку 50 найкращих вчителів.
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При цьому жодного кацапського тічера серед 50 номінантів
Слава Україні!
При чому, любІ.
Двоє вчителів української мови з російськими прізвищами зі Сходу країни, які раніше вже були якимись номінантами, опинились в рейтингу.
І що з того?
Хто це вирішував?
Хіба не українські функціонери від освіти?
Якийсь там оргкомітет звернувся до Міносвіти з пропозицією/проханням надати 2 кандидатури для відображення в рейтингу.
І ще запропонував заплатити за участь в рейтингу представників країни.
А зелені чмоні,познімали з усіх вчителів 10 процентів за престижність,та вислугу!!!!
Вдумайтесь люди - істотна зміна умов праці для вчителів,які по 30- 50 років віддали навчанню дітей,щоб на пенсію вчитель пішов жебраком!!!!