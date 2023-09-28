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Українські вчителі Пройдаков і Таболіна потрапили до рейтингу 50 найкращих у світі. ФОТО

До рейтингу 50 найкращих вчителів 2023 року від міжнародної премії Global Teacher Prize потрапили двоє українців - Артур Пройдаков та Людмила Таболіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт премії.

50 учителів до рейтингу обрали з-понад 7 тис. номінантів зі 130 країн світу.

Як пише Українська правда, викладач української мови та літератури Артур Пройдаков був переможцем Global Teacher Prize у 2021 році.

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Українські вчителі Пройдаков і Таболіна потрапили до рейтингу 50 найкращих у світі 01

Артур Пройдаков

Пройдаков родом із Кадіївки, що на Луганщині. Проте у 2014 році через російську окупацію йому довелося звідти виїхати.

Працюючи в школі в Києві, Артур створив курс української літератури в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Вже під час повномасштабного вторгнення він розробив онлайн-курс "Розмовляй" для всіх, хто прагне вивчати українську мову.

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"Потрапляння в топ 50 не змінить кардинально мого життя. Не буде святкування масштабного. Бо в моїй країні триває війна. Я вчитель. Учитель української мови та літератури. І я продовжую працювати в освіті", - прокоментував Артур потрапляння в рейтинг найкращих вчителів світу.

Людмила Таболіна також навчає дітей української мови та літератури. Вона була фіналісткою премії Global Teacher Prize Ukraine у 2019 році.

Українські вчителі Пройдаков і Таболіна потрапили до рейтингу 50 найкращих у світі 02

Людмила Таболіна

На початку повномасштабного вторгнення жінка працювала у школі Харкова. Доки не відновили роботу транспорту у місті, Людмила протягом чотирьох місяців долала 11 кілометрів пішки, аби дістатися школи. Зараз Людмила викладає в Києві.

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"Я - українка, яка пишається своєю державою та її незламними учителями", - прокоментувала Людмила потрапляння до переліку 50 найкращих вчителів.

Автор: 

освіта (1308) рейтинг (1655) школа (2214) вчитель (398)


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Топ коментарі
+6
Файно! Молодці! Українська мова рулить у світі!
При цьому жодного кацапського тічера серед 50 номінантів
Слава Україні!
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28.09.2023 09:31
+2
Звичайно, молодці! Але учителька явно зелений електорат.
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28.09.2023 09:30
+1
Рейтинги штука кучерява.
При чому, любІ.
Двоє вчителів української мови з російськими прізвищами зі Сходу країни, які раніше вже були якимись номінантами, опинились в рейтингу.
І що з того?
Хто це вирішував?
Хіба не українські функціонери від освіти?
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28.09.2023 09:52
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Звичайно, молодці! Але учителька явно зелений електорат.
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28.09.2023 09:30 Відповісти
вона 11 км долала пішки, а не велосипедом, як голобородько
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28.09.2023 10:57 Відповісти
Файно! Молодці! Українська мова рулить у світі!
При цьому жодного кацапського тічера серед 50 номінантів
Слава Україні!
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28.09.2023 09:31 Відповісти
Рейтинги штука кучерява.
При чому, любІ.
Двоє вчителів української мови з російськими прізвищами зі Сходу країни, які раніше вже були якимись номінантами, опинились в рейтингу.
І що з того?
Хто це вирішував?
Хіба не українські функціонери від освіти?
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28.09.2023 09:52 Відповісти
Я не розумію як міжнародні рейтинги можуть оцінювать укр.мову, я впевнений, що оцінить може лише той хто володіє в досконалості. Математика, фізика,хімія- так, але наших там нема. А це у нас функціонери оцінили й направили, а що українську порівнювали з німецькою, чи французькою, мабуть ні, дали як заоохочуючі призи.
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28.09.2023 10:01 Відповісти
Методика викладання оцінювалась.
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28.09.2023 10:56 Відповісти
Швидше за все, було приблизно так.
Якийсь там оргкомітет звернувся до Міносвіти з пропозицією/проханням надати 2 кандидатури для відображення в рейтингу.
І ще запропонував заплатити за участь в рейтингу представників країни.
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28.09.2023 11:19 Відповісти
Озвучьте на весь світ розмр їх заробітної плати. Вони навть в перші 100 тисяч вчителів не потраплять. А от наші олігархи в списки Форбс пролізли аж свиснуло...
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28.09.2023 10:12 Відповісти
А в США учитель високооплачувана спеціальність?
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28.09.2023 10:57 Відповісти
Я не в США. Просто в цілях безпеки телефони і ноути офіцерів моєї військової частини працюють через старлінк. Я можу перейти в інший підрозділ, і там може бути звязок через сервер іншоїкраїни.
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28.09.2023 12:03 Відповісти
Ясно. Я в Україні, впн не підключено, а в мене і мого чоловіка чеський прапорець. Не можем знайти причину. Я дивлюсь американську блогерку, вона вихователь в дитсадку. Отримує мінімалку.
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28.09.2023 12:40 Відповісти
То мінімалка по мірках США. Наші вчителі про таку і не мріють.
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28.09.2023 12:50 Відповісти
делаете поиск на 'teacher salary nyc 2023' и будет вам щасстя: от 46 до 95 тысяч долларов. Зависит от стажа.
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29.09.2023 00:36 Відповісти
Знову зелені сунуть своїх....та пішки 11 км,той методичку написав в 20 років....
А зелені чмоні,познімали з усіх вчителів 10 процентів за престижність,та вислугу!!!!

Вдумайтесь люди - істотна зміна умов праці для вчителів,які по 30- 50 років віддали навчанню дітей,щоб на пенсію вчитель пішов жебраком!!!!
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28.09.2023 11:05 Відповісти
 
 