Українські вчителі Пройдаков і Таболіна потрапили до рейтингу 50 найкращих у світі. ФОТО

До рейтингу 50 найкращих вчителів 2023 року від міжнародної премії Global Teacher Prize потрапили двоє українців - Артур Пройдаков та Людмила Таболіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт премії.

50 учителів до рейтингу обрали з-понад 7 тис. номінантів зі 130 країн світу.

Як пише Українська правда, викладач української мови та літератури Артур Пройдаков був переможцем Global Teacher Prize у 2021 році.

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Артур Пройдаков

Пройдаков родом із Кадіївки, що на Луганщині. Проте у 2014 році через російську окупацію йому довелося звідти виїхати.

Працюючи в школі в Києві, Артур створив курс української літератури в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Вже під час повномасштабного вторгнення він розробив онлайн-курс "Розмовляй" для всіх, хто прагне вивчати українську мову.

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"Потрапляння в топ 50 не змінить кардинально мого життя. Не буде святкування масштабного. Бо в моїй країні триває війна. Я вчитель. Учитель української мови та літератури. І я продовжую працювати в освіті", - прокоментував Артур потрапляння в рейтинг найкращих вчителів світу.

Людмила Таболіна також навчає дітей української мови та літератури. Вона була фіналісткою премії Global Teacher Prize Ukraine у 2019 році.

Людмила Таболіна

На початку повномасштабного вторгнення жінка працювала у школі Харкова. Доки не відновили роботу транспорту у місті, Людмила протягом чотирьох місяців долала 11 кілометрів пішки, аби дістатися школи. Зараз Людмила викладає в Києві.

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"Я - українка, яка пишається своєю державою та її незламними учителями", - прокоментувала Людмила потрапляння до переліку 50 найкращих вчителів.