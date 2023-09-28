Доба на Донеччині: ворог завдав ударів щонайменше по 13 населених пунктах, загинув цивільний. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби під обстрілами перебували Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка. У Торецьку зазнали поранення 4 людини, пошкоджено 8 будинків; ще 1 будинок пошкоджено у Нью-Йорку. У Калинівці Часовоярської громади загинула 1 людина, пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 27 приватних будинків, 2 лінії електропередач і газопровід

Внаслідок обстрілів у у Торському Лиманської громади пошкоджено будинок, у Званівці пошкоджено 4 будинки і фермерське господарство, у Сіверську - 2 будинки і нежитлову споруду.

Протягом доби росіяни 7 разів обстріляли Курахівську громаду - потерпають Курахове, Гостре і Степанівка.

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