Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсону, три особи зазнали поранень (оновлено). ФОТО
Російські загарбники завдали чергового удару по передмістю Херсону.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку російські окупаційні війська обстріляли Антонівку - передмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Одна людина отримала поранення. Її шпиталізували", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Херсонської ОВА, внаслідок обстрілу постраждала 47-річна жінка, котра перебувала біля пошти.
"У неї – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні, де зараз їй надають медичну допомогу", - додали в ОВА
О 8:00 окупанти вкрили вогнем й Золоту Балку. По центральній частині села зафіксовано з півдесятка "прильотів". Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.
Згодом у Херсонській ОВА уточнили кількість постраждалих в Антонівці:
"Внаслідок російського обстрілу Антонівки постраждали ще двоє людей. 43-річного чоловіка та 66-річну жінку доставили до лікарні з уламковими пораненнями"
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