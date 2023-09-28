УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9392 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
903 1

Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсону, три особи зазнали поранень (оновлено). ФОТО

Російські загарбники завдали чергового удару по передмістю Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку російські окупаційні війська обстріляли Антонівку - передмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Одна людина отримала поранення. Її шпиталізували", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Херсонської ОВА, внаслідок обстрілу постраждала 47-річна жінка, котра перебувала біля пошти.

"У неї – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні, де зараз їй надають медичну допомогу", - додали в ОВА

О 8:00 окупанти вкрили вогнем й Золоту Балку. По центральній частині села зафіксовано з півдесятка "прильотів". Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Згодом у Херсонській ОВА уточнили кількість постраждалих в Антонівці:

"Внаслідок російського обстрілу Антонівки постраждали ще двоє людей. 43-річного чоловіка та 66-річну жінку доставили до лікарні з уламковими пораненнями"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни минулої доби 109 разів обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули

Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсону, три особи зазнали поранень (оновлено) 01
Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсону, три особи зазнали поранень (оновлено) 02
Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсону, три особи зазнали поранень (оновлено) 03

Автор: 

обстріл (28633) Херсон (3377) Мрочко Роман (39)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.09.2023 10:26 Відповісти
 
 