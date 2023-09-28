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СБУ затримала зрадницю, яка наводила удари РФ по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про розташування ЗСУ на Донеччині. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

"Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями", - йдеться у повідомленні.

СБУ затримала зрадницю, яка наводила удари РФ по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом 01

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За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка.

Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Саме у такий спосіб російські спецслужби намагалися отримували розвіддані.

Для збору інформації ворожа поплічниця обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ. Отримані відомості викладала у вигляді текстових повідомлень у проросійський Telegram-канал.

Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

СБУ затримала зрадницю, яка наводила удари РФ по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом 02

Автор: 

СБУ (12846) Бахмут (1560) коригування (55)


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Топ коментарі
+19
всього 8 років за загрозу (може, й не тільки) життю десятків і сотень військових?? це має бути пожиттєве
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28.09.2023 10:51
+10
А що - пристрелить не могли? Навіщо це лайно годувать стільки років?
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28.09.2023 10:56
+8
ИзвЕняюсь!!!(с)

Курица даже написать грамотно не может.....
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28.09.2023 10:49
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ИзвЕняюсь!!!(с)

Курица даже написать грамотно не может.....
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28.09.2023 10:49 Відповісти
Это выдаёт её уровень.
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28.09.2023 11:31 Відповісти
У меня такое чувство, что все эти оборотни такие; пить, курить и ходить они начали одновременно...
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28.09.2023 13:57 Відповісти
Ета чиста кровная рузская. Ани там все такие. І чому вона не вчинила самогубство? Була б великомученицею в рпц. Але це не точно. Дуже ми гуманні.
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28.09.2023 14:54 Відповісти
всього 8 років за загрозу (може, й не тільки) життю десятків і сотень військових?? це має бути пожиттєве
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28.09.2023 10:51 Відповісти
Масова вбивця.
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28.09.2023 10:52 Відповісти
А що - пристрелить не могли? Навіщо це лайно годувать стільки років?
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28.09.2023 10:56 Відповісти
Я б їх всіх підстрелив і у яму, нехай доооовго здихають...
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28.09.2023 11:00 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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28.09.2023 11:02 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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28.09.2023 11:54 Відповісти
Як на мене, то до 8 років дуже мало... А краще просто б пристрелили (не афішуючи).
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28.09.2023 11:14 Відповісти
Нам ще стільки доведеться вичистити з тих районів після визволення! Там населення було зомбоване раша-пропаганда(ТВ) на 95%! Я це бачив сам в Харківській обл.(та і сам Харків + Ізюм), це не "хтось розповів", ні - це вже особистий досвід!
Там і зараз залишились ще стільки "ждунів", які НІКОЛИ не були українцями, бо були завезені з рашки, з-за Уралу, ще з царських часів, з часів розкулачення та голодоморів(а їх там у нас було 2 тільки офіційно визнаних!). І це дійсно величезна проблема, бо у тих істот просто немає генетичного зв'язку з Україною, з нашою землею. І це я теж спостерігав ще в дитинстві, коли стикався з такими "совєтскімі" переселенцями "перекоти поле".
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28.09.2023 11:20 Відповісти
Всего лишь до 8 лет? Тоесть может быть и 5 и 3 года и досрочное через полтора? Зато уклонистов садят на 3 года. Тоесть, разницы нет предатель ты, работаешь на врага и убиваешь украинцев, или просто боишься воевать
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28.09.2023 11:27 Відповісти
Говорити, що вони зрадники не зовсім правильно. Вони ніколи й не були українцями, завжди були росіянами, вважаючи Україну "временно оккупированными территориями". І чекали "асвабадителей". І на вербовку йшли охоче.
А хіба вони себе не проявляли, хіба коли небудь приховували своє ставлення до України і українців? Та їх відверта наглюча антиукраїнська поведінка завжди тягнула на статтю. Тільки тоді органи дивилися на це "крізь пальці". От і маємо те, що маємо.
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28.09.2023 11:42 Відповісти
Типічна бамбаспсіна колоборантка аля риго аналка Єлена пандарєнка.
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29.09.2023 19:35 Відповісти
На утиль эту старуху
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28.09.2023 12:56 Відповісти
нашим кацапы по 20-25 лет дают низачто а тут за такое только 8 , ЗеПравосудие во всей красе!
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28.09.2023 12:57 Відповісти
Тепер вісім років буде на повному забезпеченні держави. Краще б розстрілювали таку мерзоту та цю мерзоту та цим лайном здобрювали українську землю. Хоч якась користь була б.
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30.09.2023 11:40 Відповісти
 
 