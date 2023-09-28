СБУ затримала зрадницю, яка наводила удари РФ по позиціях десантників ЗСУ під Бахмутом. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про розташування ЗСУ на Донеччині. Їй загрожує до 8 років тюрми.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута.
Правоохоронці встановили, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.
"Співробітники СБУ своєчасно викрили цей факт та поінформували командування українських військ про можливі загрози з боку агресора. Це дозволило провести комплексні заходи для убезпечення Сил оборони за вказаними локаціями", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка.
Фігурантка періодично публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників на Донеччині. Саме у такий спосіб російські спецслужби намагалися отримували розвіддані.
Для збору інформації ворожа поплічниця обходила місцевість та приховано спостерігала за переправленням військової техніки ЗСУ. Отримані відомості викладала у вигляді текстових повідомлень у проросійський Telegram-канал.
Під час обшуків у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами її листування з агресором.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.
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Курица даже написать грамотно не может.....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Там і зараз залишились ще стільки "ждунів", які НІКОЛИ не були українцями, бо були завезені з рашки, з-за Уралу, ще з царських часів, з часів розкулачення та голодоморів(а їх там у нас було 2 тільки офіційно визнаних!). І це дійсно величезна проблема, бо у тих істот просто немає генетичного зв'язку з Україною, з нашою землею. І це я теж спостерігав ще в дитинстві, коли стикався з такими "совєтскімі" переселенцями "перекоти поле".
А хіба вони себе не проявляли, хіба коли небудь приховували своє ставлення до України і українців? Та їх відверта наглюча антиукраїнська поведінка завжди тягнула на статтю. Тільки тоді органи дивилися на це "крізь пальці". От і маємо те, що маємо.