Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Офіцер відділу призову Вінницького ТЦК разом з травматологом і хірургом з ВЛК за $4000 вигадували для ухилянтів діагнози та готували документи для визнання їх непридатними для військової служби, а також допомагали виїхати за кордон.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон", - йдеться у повідомленні.
Співробітники ДБР провели обшуки у Вінницькому ТЦК та вдома в учасників групи. Знайшли списки військовозобов’язаних, підроблені медичні довідки, чорнові записи та гроші на суму понад 300 тис. грн.
Офіцера та лікарів затримали. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
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Але тоді тим паче незрозуміло, до чого тут повага до батьків.
Допоможе ТЦКа
воєнкоми, доларові міліонери а тут показують з гулькин куй грошей, а чому???
тому що прохи слідаку трохи судді виходить на волю під переможні гасла Слава Україні як вчора воєнком дрогобича у якого мільйонні статки придбані за 22-23 роки
А на те, що вони будуть її звільняти надії зовсім немає 😡
Це не правда.Якщо підозрюваний пішов на угоду з слідством кримінальне покарання замінюється штрафом!
Майора з ТЦК, який у липні цього року вимагав у військовозобов'язаного хабар за непридатність до військової служби в розмірі 2 тисячі доларів США, визнали винним, призначили 74 400 гривень штрафу та на 12 місяців відсторонили від посади,повідомила пресслужба https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/927677320767206 суду .
Но в окопы гонят старых да больных бедняков.
Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки - ніколи за аналогічний період року попит на «баварців» не досягав такої позначки."
По списку покупців пройтися - хто ж ці улюбленці Фортуни?