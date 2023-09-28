Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Офіцер відділу призову Вінницького ТЦК разом з травматологом і хірургом з ВЛК за $4000 вигадували для ухилянтів діагнози та готували документи для визнання їх непридатними для військової служби, а також допомагали виїхати за кордон.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон", - йдеться у повідомленні.

Співробітники ДБР провели обшуки у Вінницькому ТЦК та вдома в учасників групи. Знайшли списки військовозобов’язаних, підроблені медичні довідки, чорнові записи та гроші на суму понад 300 тис. грн.

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Офіцера та лікарів затримали. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.













