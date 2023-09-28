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Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Офіцер відділу призову Вінницького ТЦК разом з травматологом і хірургом з ВЛК за $4000 вигадували для ухилянтів діагнози та готували документи для визнання їх непридатними для військової служби, а також допомагали виїхати за кордон.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон", - йдеться у повідомленні.

Співробітники ДБР провели обшуки у Вінницькому ТЦК та вдома в учасників групи. Знайшли списки військовозобов’язаних, підроблені медичні довідки, чорнові записи та гроші на суму понад 300 тис. грн.

Також читайте: Ексвійськком Запорізької області організовував операції для ухилянтів, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Офіцера та лікарів затримали. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через кордон. Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. 01
Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. 02
Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. 03
Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. 04
Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. 05
Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. 06
Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. 07

Автор: 

Вінниця (621) військкомат (432) ДБР (3504) ухилянти (922)


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Топ коментарі
+8
ціна нормальна , тому і здали вас конкуренти.
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28.09.2023 13:32
+8
Аби затримати одного співробітника ТЦК та двох лікарів ходять аж п'ятеро кремезних бугаїв (і ще не відомо скільки не потрапило в кадр), а воювати відправляють хворих та дистрофіків, поки величезна кількість здорових, навчених силовиків ховаються за їх спинами та отримують премії, надбавки та пільги. А їх же таких по всій країні безліч в різних силових структурах і жоден не воював і не збирається.
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28.09.2023 13:52
+6
ну взагалі то 5-та заповідь каже, шо ці люди праві. А за державу нехай воюють ті, хо її проїбав. Як видумаєте, ці наші, так звані, керманичі, Зеленські і Ермаки, якщо самі залишаться, підуть і загинуть, чи втечуть?
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28.09.2023 13:47
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ціна нормальна , тому і здали вас конкуренти.
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28.09.2023 13:32 Відповісти
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28.09.2023 13:33 Відповісти
вони допомагали людям, як і написано в Біблії.
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28.09.2023 13:35 Відповісти
Там ще написано, щоб не крали.
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28.09.2023 13:36 Відповісти
так а вони і не крали. це взагалі дуже віруючі люди, самарітяне, можно сказать.
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28.09.2023 13:37 Відповісти
У держави крали. Їм платили посадовий оклад не за те, щоб вони ухилянтів відмазували
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28.09.2023 13:45 Відповісти
ну взагалі то 5-та заповідь каже, шо ці люди праві. А за державу нехай воюють ті, хо її проїбав. Як видумаєте, ці наші, так звані, керманичі, Зеленські і Ермаки, якщо самі залишаться, підуть і загинуть, чи втечуть?
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28.09.2023 13:47 Відповісти
5 заповідь - не вбий. То це ми почали вбивати? А переслідувача вбивати можна.
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28.09.2023 14:44 Відповісти
Ви явно щось наплутали з нумерацією заповідей. Пʼята заповідь: «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!». Шоста заповідь: «Не вбивай!». Сьома заповідь: «Не чини перелюбу!». Восьма заповідь: «Не кради!» (Біблія, Вихід 20:12-15)
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28.09.2023 15:08 Відповісти
Перепрошую, пригадував по пам'яті, полінувався взяти Першотекст.
Але тоді тим паче незрозуміло, до чого тут повага до батьків.
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28.09.2023 20:59 Відповісти
В Євангелії від Матвія 15:4 Ісус процитував 5 заповідь та сказав наступне: «Бо Бог заповів: Шануй батька та матір, та: Хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре.»
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28.09.2023 21:09 Відповісти
Так це і у П'ятикнижжі є - смертна кара за образу батьків. І як це стосується до теми статті?
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28.09.2023 22:18 Відповісти
До теми статті це немає ніякого відношення. Ваш допис знаходиться в публічному просторі. Ви помилково вказали, що 5-та заповідь «не вбий». Я навів правильний перелік заповідей з 5 по 8, оскільки раніше неодноразово зустрічав на форумі невірні посилання від дописувачів на цзаповіді Божі. Може комусь ця інформація стане в нагоді. Бажаю вам всього найкращого.
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28.09.2023 22:57 Відповісти
Я ж писав відповідь на . Там автор поста посилається на 5 заповідь. Так, я помилився - 5-а заповідь стосується не вбивства (це 6-а), а поваги до батьків, і Ви мене виправили (дякую). Але питання тільки підсилюється: як стосується 5-а заповідь теми статті? Сподіваюсь, відповість. Ще раз дякую за виправлену помилку.
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29.09.2023 08:14 Відповісти
А хтось допомагає москалям, як написано в Біблії, наприклад зменшуючи мобілізаційний потенціал. А хтось інший допомогає відмазувати ці дії перед суспільством прикриваючись Біблією.
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28.09.2023 13:56 Відповісти
Це наше все - хабар на тлі ікони.
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28.09.2023 13:35 Відповісти
Як не хочеш у війська
Допоможе ТЦКа
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28.09.2023 13:39 Відповісти
***** ця клоунада????
воєнкоми, доларові міліонери а тут показують з гулькин куй грошей, а чому???
тому що прохи слідаку трохи судді виходить на волю під переможні гасла Слава Україні як вчора воєнком дрогобича у якого мільйонні статки придбані за 22-23 роки
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28.09.2023 13:40 Відповісти
клоунада для того, що потрібно знайти стрілочників/цапів-відбувайлів, на яких усе повісити і відзвітувати перед верховним гімнокомандувачем, що усіх злодіїв зловлено і покарано, щоб далі самому зі спокійною душею і іконою Божої Матері на столі продовжувати тирити.
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28.09.2023 13:46 Відповісти
А де можна подивитися розцінки по всім районним відділенням ТЦК?
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28.09.2023 13:40 Відповісти
10к десь за можливість понаблюдат з Польші, як Зеленський з шоблою будут особисто звільняти те, що проїбали.
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28.09.2023 13:43 Відповісти
зе з шоблою лише дивом не змогли прої....ти країну.
А на те, що вони будуть її звільняти надії зовсім немає 😡
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28.09.2023 13:51 Відповісти
Ікона на столі в квартирах і кабінетах таких вибл*ків є обов'язковим елементом декору: согрішив, поклав баблоси собі у кишеню, купив віллу в Іспанії і одразу просить у Бога пробачення, потім цикл повторюється...
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28.09.2023 13:43 Відповісти
я не поняв, хто вибл*ки: ті хто женуть людей на війну, чи ті , хто допомагають від неї втекти?
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28.09.2023 13:44 Відповісти
ти правильно поставив запитання
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28.09.2023 13:48 Відповісти
тут треба дивитися, кому саме вони допомагали. якщо поліцейським в відставці, чи чиновникам, чи іншим бюджетососам, то тоді вони вибл*ки. А якщо допомагали простим смертним - то не вибл*ки
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28.09.2023 13:52 Відповісти
Ключевое слово: "допомогали". А деньги - благодарность. Всё.
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28.09.2023 13:45 Відповісти
Аби затримати одного співробітника ТЦК та двох лікарів ходять аж п'ятеро кремезних бугаїв (і ще не відомо скільки не потрапило в кадр), а воювати відправляють хворих та дистрофіків, поки величезна кількість здорових, навчених силовиків ховаються за їх спинами та отримують премії, надбавки та пільги. А їх же таких по всій країні безліч в різних силових структурах і жоден не воював і не збирається.
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28.09.2023 13:52 Відповісти
та це зрозуміло крутять вже дистрофіків хроніків та інвалідів ,що б самим не йти ,подивіться ось це ,все правильно військовий каже https://youtu.be/RgjKZu3ToUY?t=2939
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28.09.2023 14:36 Відповісти
Відпустять, як того борова із Самбора. А може ще й нагородять.
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28.09.2023 13:54 Відповісти
Я Винницкая область....Прожив не мало,перший раз чую...що так в нас говорять.Реально...говор такий не чув)))Без образ але така манера мови...протягувати слова....не говорять так у нас.
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28.09.2023 14:03 Відповісти
Може постановка, щоб ЛОХИ боялися????
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28.09.2023 15:18 Відповісти
"Покарання за цей злочин - позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. "
Це не правда.Якщо підозрюваний пішов на угоду з слідством кримінальне покарання замінюється штрафом!
Майора з ТЦК, який у липні цього року вимагав у військовозобов'язаного хабар за непридатність до військової служби в розмірі 2 тисячі доларів США, визнали винним, призначили 74 400 гривень штрафу та на 12 місяців відсторонили від посади,повідомила пресслужба https://www.facebook.com/pages/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/927677320767206 суду .
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28.09.2023 14:29 Відповісти
Как всегда за бабло отмазали а вместо мажора отправили селянина за 50 лет с кучей болячек,которого потом часть к себе брать отказывается.
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28.09.2023 14:49 Відповісти
В стране больше полумиллиона бугаёв в погонах (полиция, прикордонники, налоговая, сбушники, тцкшники), из них можно собрать армию.
Но в окопы гонят старых да больных бедняков.
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28.09.2023 15:00 Відповісти
Добре діло роблять - спасають життя людям. Але погано , що за гроші.
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28.09.2023 15:37 Відповісти
"За даними Укравтопром, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW.
Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки - ніколи за аналогічний період року попит на «баварців» не досягав такої позначки."
По списку покупців пройтися - хто ж ці улюбленці Фортуни?
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28.09.2023 16:57 Відповісти
Там сплошь инвалиды и белобилетники.
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28.09.2023 19:05 Відповісти
 
 