Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще двох агітаторів російських спецслужб у результаті контрдиверсійних операцій на півдні України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та "приєднання" територій України до складу Росії.



У Миколаєві затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте". На ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала "дописи", в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ. Також вона "пропонувала" українцям не чинити спротив загарбникам і "погодитися" на захоплення південних регіонів України.

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На Запоріжжі затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на зрадника Стремоусова.

Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників. Через таку "співпрацю" інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів. Для цього він створив власний телеграм-канал та сторінку у фейсбуці, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини Запорізької області.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим агітаторам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.



Крім того, злочинну діяльність фігурантки з Миколаєва додатково кваліфіковано за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затримана перебуває під вартою.



Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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