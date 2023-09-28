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Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще двох агітаторів російських спецслужб у результаті контрдиверсійних операцій на півдні України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та "приєднання" територій України до складу Росії.

У Миколаєві затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте". На ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала "дописи", в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ. Також вона "пропонувала" українцям не чинити спротив загарбникам і "погодитися" на захоплення південних регіонів України.

Також дивіться: Викрито трьох ворожих агітаторів: один з них закликав підняти російський прапор над Хортицею, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Запоріжжі затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на зрадника Стремоусова.
Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників. Через таку "співпрацю" інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів. Для цього він створив власний телеграм-канал та сторінку у фейсбуці, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини Запорізької області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим агітаторам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, злочинну діяльність фігурантки з Миколаєва додатково кваліфіковано за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затримана перебуває під вартою.

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 01
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 02
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 03
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 04
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 05
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 06
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 07
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 08
Затримано двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали приєднати Запоріжжя та Миколаїв до РФ, - СБУ 09

Автор: 

агітація (202) СБУ (12846) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+6
Чергові мерзенні ублюдські ублюдіни...
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28.09.2023 14:44
+4
****** їм до рота приєднати, а не Запоріжжя та Миколаєв.
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28.09.2023 14:56
+4
Говорят, с пленных русаков шкуру сдирают и шьют туфли? Где можно заказать 41 размер? Сайтик в инете подскажите)
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28.09.2023 15:09
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Цікаво, а як вони гроші пересилають? Невже зараз з кацапії можна пересилати?
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28.09.2023 14:38 Відповісти
Може не напряму. Вони десь в Німеччину, з Німеччини своєму агенту в Україні, а він вже по списку агітаторам.
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28.09.2023 14:51 Відповісти
Так, а відслідкувати та штангенциркулям пістона вставити?
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28.09.2023 15:10 Відповісти
Та я просто вказав Німеччину. Це може бути і Польша, і США та хто завгодно. Це приватні перекази ніким не заборонені. Як їх відслідкувати. Хтось з Канади шле своїй бабці кожен місяць по 10 тисяч доларів допомоги. А бабка пересилає куди потрібно гривню по карткам цих покидьків-інформаторів. В Канаду хось з москви пересилає. Якось так.
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28.09.2023 15:18 Відповісти
вручити їм урочисту швабру по самі гланди, як на расії
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28.09.2023 14:44 Відповісти
Чергові мерзенні ублюдські ублюдіни...
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28.09.2023 14:44 Відповісти
****** їм до рота приєднати, а не Запоріжжя та Миколаєв.
показати весь коментар
28.09.2023 14:56 Відповісти
Говорят, с пленных русаков шкуру сдирают и шьют туфли? Где можно заказать 41 размер? Сайтик в инете подскажите)
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28.09.2023 15:09 Відповісти
И я хочу🤣🤣🤣
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28.09.2023 15:15 Відповісти
передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників Джерело:
Нашалюдина - дезінформатор
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28.09.2023 15:14 Відповісти
Качалкой по пи55е, ну или по харе...
Достали уже... Ведь никто не задерживает.
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28.09.2023 15:14 Відповісти
 
 