Били та погрожували підпалити: Двом рашистам повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним на Чернігівщині. ФОТО

Двом російським військовим, які під час окупації села Слобода на Чернігівщині били цивільного, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"На початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району озброєні військовослужбовці держави-агресора незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні магазину в центрі села.



Щоб отримати інформацію про розташування військ ЗСУ підозрювані спільно з іншими військовими рф застосовували до потерпілого упродовж години фізичну силу, завдаючи йому тілесних ушкоджень та моральних страждань", - йдеться в повідомленні.

Не отримавши від чоловіка даних, рашисти вивели його на вулицю, поставили на коліна та погрожували облити легкозаймистою рідиною і підпалити.

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