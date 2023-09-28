УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9141 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
1 569 5

Били та погрожували підпалити: Двом рашистам повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним на Чернігівщині. ФОТО

Двом російським військовим, які під час окупації села Слобода на Чернігівщині били цивільного, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"На початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району озброєні військовослужбовці держави-агресора незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні магазину в центрі села.

Щоб отримати інформацію про розташування військ ЗСУ підозрювані спільно з іншими військовими рф застосовували до потерпілого упродовж години фізичну силу, завдаючи йому тілесних ушкоджень та моральних страждань", - йдеться в повідомленні.

Не отримавши від чоловіка даних, рашисти вивели його на вулицю, поставили на коліна та погрожували облити легкозаймистою рідиною і підпалити.

Також читайте: На спецтрибуналі судитимуть не Росію, а її окремих громадян, - Кориневич

Били та погрожували підпалити: Двом рашистам повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним на Чернігівщині 01
Били та погрожували підпалити: Двом рашистам повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним на Чернігівщині 02

Автор: 

армія рф (17491) Чернігівщина (1584) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо замилюють пики катам?👿
показати весь коментар
28.09.2023 16:40 Відповісти
кацап перекладається із кримсько-татарської як різник
показати весь коментар
28.09.2023 16:41 Відповісти
Бо то можуть виявитися родичі дєрьмака з гєтманцевим.
показати весь коментар
28.09.2023 16:42 Відповісти
Мерзенні кацапо - монгольські чурки!
показати весь коментар
28.09.2023 16:46 Відповісти
Монголоїдів в полон не варто брати. Їх кацапня навіть на обмін не візьме. Бо самі рахують за ніщо.
показати весь коментар
28.09.2023 17:26 Відповісти
 
 