"Українська бронетехніка" випробувала нову партію 120-мм мінометів для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Українська бронетехніка" завершила один з поточних контрактів з Міноборони та випробувала нову партію 120-мм мінометів, які передадуть ЗСУ.
Про це підприємство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що випробування для контролю якості проходить кожен міномет, який передають захисникам.
"На цих випробуваннях ми відстріляли останні зразки продукції і тим самим завершили один з поточних контрактів з Міноборони. Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120 мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномету", - розповів гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.
Зараз міномети виробництва "УБ" стоять на озброєнні ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції та СБУ.
Зараз компанія працює над виробництвом мінометів 60, 82 та 120-мм.
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Але лише тому, що корупціонери такі ж самі у міністерствах оборони (привіт яйцям), у владі, у судах, у правоохоронцях - цього колгоспного пиріжка не саджають, бо він звісно грошима ділиться з усіма. Бо він в системі. А хлопці гинуть. Тому що це комплексна проблема - у владі злодії та гниди. Зрозуміло?
*наййогошляктрафить