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"Українська бронетехніка" випробувала нову партію 120-мм мінометів для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Українська бронетехніка" завершила один з поточних контрактів з Міноборони та випробувала нову партію 120-мм мінометів, які передадуть ЗСУ.

Про це підприємство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що випробування для контролю якості проходить кожен міномет, який передають захисникам.

"На цих випробуваннях ми відстріляли останні зразки продукції і тим самим завершили один з поточних контрактів з Міноборони. Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120 мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномету", - розповів гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Зараз міномети виробництва "УБ" стоять на озброєнні ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції та СБУ.

Зараз компанія працює над виробництвом мінометів 60, 82 та 120-мм.

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Українська бронетехніка випробувала нову партію 120-мм мінометів для ЗСУ 01
Українська бронетехніка випробувала нову партію 120-мм мінометів для ЗСУ 02
Українська бронетехніка випробувала нову партію 120-мм мінометів для ЗСУ 03
Українська бронетехніка випробувала нову партію 120-мм мінометів для ЗСУ 04

Автор: 

міномет (106) Українська бронетехніка (49)


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А що це за олень без статутних засобів захисту? І куди дивиться начальник полігону? В телемарафон?
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28.09.2023 17:03 Відповісти
Особисто перевіряв та вкидав - який герой , фото гарні вийшли . А за мотузку здаля смикав .
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28.09.2023 17:05 Відповісти
Цензор уклав угоду на піар цього крадія з дипломом асенізатора?
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28.09.2023 17:06 Відповісти
Ти тільки визначення іншим робиш чи миномети теж виробляєш, Маріо ???
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28.09.2023 22:51 Відповісти
Досить спрощувати проблему "теж виробляєш" клован. Цей колгоспник тиряє державні кошти, і мені б було плювати якби від цього фактажу не гинули люди і не було б війни. Підприємство, яке він очолює збиткове рік до року чомусь, він ніколи ще не виконав доручення держави України, без затримок чи в належної якості. Вам це відомо? Іншими словами, все це - вказує шо цей пиріжочок - ніхто інший як корупціонер.

Але лише тому, що корупціонери такі ж самі у міністерствах оборони (привіт яйцям), у владі, у судах, у правоохоронцях - цього колгоспного пиріжка не саджають, бо він звісно грошима ділиться з усіма. Бо він в системі. А хлопці гинуть. Тому що це комплексна проблема - у владі злодії та гниди. Зрозуміло?
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28.09.2023 23:05 Відповісти
Бельбас(укр)=Балбес(рос)?
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28.09.2023 17:37 Відповісти
Мінометів та *********** до них треба в десять раз більше. Кожний взвод має мати по міномету.
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29.09.2023 11:23 Відповісти
Владік - пиріжок !

*наййогошляктрафить

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29.09.2023 15:18 Відповісти
 
 