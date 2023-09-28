15 років тюрми отримав російський агент, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони у Харкові та Чернівцях, - СБУ. ФОТО

За матеріалами СБУ агент російського ГРУ, який шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях, отримав 15 років за ґратами. Також він збирав розвіддані про місця розташування об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Насамперед агресора цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині. Також зловмисник передавав окупантам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.

Як зазначається, співробітники СБУ затримали російського агента "на гарячому" під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

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"Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ)", - зазначили в СБУ.

До "уваги" агресора чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі "Однокласники".

Під час перебування у Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів. Потім він за вказівкою свого "куратора" з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів.

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Однак, головною метою його "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 111 та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2.