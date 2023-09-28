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Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують опір в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта стрічка" за кілька днів пов’язали понад 350 жовтих стрічок в тимчасово окупованих містах АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху.

Активісти руху Жовта стрічка продовжують опір в окупованому Криму 01

"Щодня активісти руху демонструють, що патрулями та перевірками окупантів нас не залякати. Ми чинимо спротив, бо чекаємо на деокупацію. Ми чекаємо на ЗСУ. Севастополь, Судак, Алушта, Алупка, Євпаторія, Коктебель – це Україна!", - наголосили у "Жовтій стрічці".

Активісти руху Жовта стрічка продовжують опір в окупованому Криму 02
Активісти руху Жовта стрічка продовжують опір в окупованому Криму 03
Активісти руху Жовта стрічка продовжують опір в окупованому Криму 04

Також дивіться: Активісти за тиждень пов’язали в окупованому Криму понад 300 жовтих стрічок. ФОТОрепортаж


Активісти руху Жовта стрічка продовжують опір в окупованому Криму 05
Активісти руху Жовта стрічка продовжують опір в окупованому Криму 06
Активісти руху Жовта стрічка продовжують опір в окупованому Криму 07

Також читайте: "Спротив зростає": Активісти "Жовтої стрічки" розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську. ФОТОрепортаж

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Крим (14173) окупація (6717) партизани (192)


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Крим дуже хоче додому і обов'язково повернеться в Україну...
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28.09.2023 18:51 Відповісти
Pravilno. Karat rossiyskih ********
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28.09.2023 19:04 Відповісти
Правильно кацапских ублюдків
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28.09.2023 19:13 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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28.09.2023 19:13 Відповісти
Идиотизм. Что ето поможет кроме того что арестуют и замордуют низачто? Я понимаю если бы устроился в ларек и продавал рашистам мороженку и чебуреки с ядом
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28.09.2023 19:45 Відповісти
Пересрали, чи дійсно чєкали 9 років?
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28.09.2023 20:00 Відповісти
Вибачте!...не розумію...
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28.09.2023 20:41 Відповісти
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29.09.2023 11:30 Відповісти
 
 