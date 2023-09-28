Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують опір в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта стрічка" за кілька днів пов’язали понад 350 жовтих стрічок в тимчасово окупованих містах АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху.

"Щодня активісти руху демонструють, що патрулями та перевірками окупантів нас не залякати. Ми чинимо спротив, бо чекаємо на деокупацію. Ми чекаємо на ЗСУ. Севастополь, Судак, Алушта, Алупка, Євпаторія, Коктебель – це Україна!", - наголосили у "Жовтій стрічці".







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