Нове фото зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. ФОТО

Російські ЗМІ показали наслідки удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Про це повіломляє Цензор.НЕТ.

Знімок показує масштаб руйнувань з близької відстані. "У будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос", - йдеться у дописі.

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Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.

Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.

За повідомленням Сил спеціальних операцій, внаслідок ураження штабу ЧФ РФ ліквідовано 35 офіцерів, і серед них командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.