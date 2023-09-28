Нове фото зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. ФОТО
Російські ЗМІ показали наслідки удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
Про це повіломляє Цензор.НЕТ.
Знімок показує масштаб руйнувань з близької відстані. "У будівлі зруйновано перекриття і всередині панує хаос", - йдеться у дописі.
Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.
Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.
За повідомленням Сил спеціальних операцій, внаслідок ураження штабу ЧФ РФ ліквідовано 35 офіцерів, і серед них командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.
Топ коментарі
+24 Олександр Дніпро
показати весь коментар28.09.2023 21:33
+21 Евгений Magirus
показати весь коментар28.09.2023 21:22
+21 Оксана Осипенко #579755
показати весь коментар28.09.2023 21:30
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То узкій дух там рус'ю пахнєт.
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То у будівлі штабу ЧФ , на той час ( в робочий день , опівдні ) перебувала лише одна людина .!!?
Мабуть сторож .
Невже на світі існують люди які в таку маячню ще й можуть вірити . ??
це майстерність !
Вы хоть сами в это верите?
Лично вы оставили бы уважаемого Залужного работать в здании генштаба?
Или мы один народ?
Кацапы байки травили про уничтожение наших командиров. Но там хоть на телеграм канал в ссылки были. Своего Конашенкова они на бред не подписывали.
Фигуры такого ранга невозможно утаить дольше суток.
Усе як ******* кацапи - Колони, франтони у стилі "ампір" й купа гівна всередині...
живий звісно!
"гастролі газманова ув театрі чмф сосии"
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