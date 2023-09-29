Вночі росіяни завдали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти атакували Нікопольщину з артилерії. Обстріляли сам Нікополь, Покровську та Мирівську громади, вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялася оселя. Полум'я вогнеборці вгамували.

Через обстріл зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Люди не постраждали, але знищені будинок та господарська споруда.

На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь. Наслідки атак уточнюються.

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