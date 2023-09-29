УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9114 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 191 26

Американська компанія Iridium надає навігацію для безпілотників ФСБ, які росіяни використовують на фронті, - розслідування. ФОТО

Американська компанія Iridium забезпечує навігаційною системою безпілотники "Картограф". Їх виготовляють у Росії для потреб ФСБ та використовують на лінії фронту для розвідки.

Про це повідомляють розслідувачі з українського проєкту Trap Aggressor, передає Цензор.НЕТ.

"Картограф" - засекречена російська безпілотна авіаційна система сімейства "Птеро". Цей зразок озброєння таємно розроблявся для потреб ФСБ Росії. Його використовують російські військові у війні проти України та Сирії. Його виробляє AFM-Servers", - йдеться у розслідуванні.

Читайте: ЄС може заборонити продаж деяких товарів подвійного призначення до третіх країн, щоб вони не потрапляли до Ірану та РФ

Співробітники Trap Agressor звернули увагу на відео майже річної давнини, на якому гендиректор AFM-Servers Амір Валієв каже, що його компанія виготовляє дрони з навігаційною системою американської компанії Iridium.

Американська компанія Iridium надає навігацію для безпілотників ФСБ, які росіяни використовують на фронті, - розслідування 01

За словами Валуєва, ці безпілотники можуть виконувати свої завдання виключно завдяки американській системі навігації виробництва Iridium.

Розслідування показало, що на російському ринку досі присутня "дочка" американської компанії Iridium Communications.

За даними торгових баз, у 2015-2022 роках вона закуповувала продукцію безпосередньо у материнської американської компанії Iridium Satellite.

Також читайте: Естонія пропонує ЄС у 12-му пакеті санкцій запровадити повне торговельне ембарго проти Росії

У 2023 році ця ж "дочка" імпортувала машини виробництва Iridium Satellite для прийому та перетворення голосу та зображень - вже опосередковано через якісь невідомі компанії.

Одночасно московська компанія Iridium Communications у 2022 році підписала договір з центральним вузлом зв’язку Національної гвардії Росії (Росгвардія), згідно з яким компанія мала підключити Росгвардію до міжнародної супутникової системи радіозв’язку. Крім того, за даними НАЗК України, московська дочка американської компанії має чинні контракти на послуги супутникового зв'язку для збройних сил Росії.

Американська компанія Iridium надає навігацію для безпілотників ФСБ, які росіяни використовують на фронті, - розслідування 02

А в березні 2022 року одна з компаній-засновників Iridium Communications, держпідприємство "Морсвязьспутник", надавала послуги російському МЗС.

"Ще в травні 2014 року Iridium заявляв про можливі проблеми через санкції проти російського бізнесу, але, як ми бачимо, після понад 8 років гібридної агресії та 1,5 року повномасштабної війни в Україні жодні санкції не вплинули на співпрацю Iridium з Росією", - наголошують розслідувачі.

За даними, які вдалося зібрати Trap Aggressor, російська компанія AFM-Servers, що виробляє дрони з навігаційною системою Iridium, безпосередньо допомагає російським військовим операціям проти України та регулярно співпрацює з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казахстан дотримуватиметься санкцій проти РФ, - Токаєв

Тільки з 2013 по 2015 роки AFM-Servers уклали контракти на майже 100 мільйонів рублів з військовою частиною 55056. Це підрозділ ФСБ, який займається матеріально-технічним забезпеченням.

Росіяни використовують БПЛА "Картограф" у прифронтовій зоні для оцінки ситуації на місці та визначення місця розташування українського озброєння. Комплекс оснащений 80-мегапіксельними камерами та тепловізорами для швидкого створення 3D-планів зони проведення спецоперацій.

Американська компанія Iridium надає навігацію для безпілотників ФСБ, які росіяни використовують на фронті, - розслідування 03

Розслідувачі Trap Aggressor надіслали листа Iridium Satellite з проханням прокоментувати бізнес в Росії після півтора року повномасштабного вторгнення. В компанії на листа не відповіли.

Американська компанія Iridium надає навігацію для безпілотників ФСБ, які росіяни використовують на фронті, - розслідування 04

Автор: 

росія (65328) санкції (11868) ФСБ (1454)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Бабло бабло бабло-коли продав душу дияволу то я так розумію мова теж про бабло...
показати весь коментар
29.09.2023 09:07
+6
Це є пряме спонсорування агресії і тероризму.
показати весь коментар
29.09.2023 09:11
+4
Більш цікаво що буде коли уряд США й відповідні органи отримають цю інформацію.
А Ваши замашки гопника з підворотні зовсім НЕ ЦІКАВІ.
показати весь коментар
29.09.2023 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отож.
показати весь коментар
29.09.2023 09:06 Відповісти
Бабло бабло бабло-коли продав душу дияволу то я так розумію мова теж про бабло...
показати весь коментар
29.09.2023 09:07 Відповісти
Цікаво, а що буде, якщо найняти в США якогось наркомана, щоб він когось із керівників цієї компанії пирнув ножичком за дозу?
показати весь коментар
29.09.2023 09:09 Відповісти
"Цікаво, а що буде" --- займись цим, потім відчитаєшся тут на цензорі
показати весь коментар
29.09.2023 09:13 Відповісти
Ну я ж не Буданов, ресурсів не маю...
показати весь коментар
29.09.2023 21:33 Відповісти
Більш цікаво що буде коли уряд США й відповідні органи отримають цю інформацію.
А Ваши замашки гопника з підворотні зовсім НЕ ЦІКАВІ.
показати весь коментар
29.09.2023 09:36 Відповісти
Ну конечно правительство США ничего не знает. Но откуда ему знать, какие компании из США работают в россии и сотрудничают с ФСБ?
показати весь коментар
29.09.2023 09:55 Відповісти
Такі методи активно застосовував, наприклад, Дж. Едгар Гувер (якщо ви знаєте хто це). Моссад, Мі-6, ЦРУ - всі до такого вдавалися. Приміром, Моссад прибрав директора німецької компанії, яка розробляла ракети для арабів...
показати весь коментар
29.09.2023 21:32 Відповісти
Це є пряме спонсорування агресії і тероризму.
показати весь коментар
29.09.2023 09:11 Відповісти
А може Держдеп потужні санкції накладе? Чи покуй?
показати весь коментар
29.09.2023 09:12 Відповісти
Там свої бариги є
показати весь коментар
29.09.2023 09:17 Відповісти
вони, такі умовні iridium-и, бо це далеко не одна контора яка працює на паРашу, скоріш за все будуть допомагати паРаші, навіть якщо вона воюватиме з США. такі люди є всюди.
показати весь коментар
29.09.2023 09:17 Відповісти
"Пекельні санкції", ****! І товарообіг кацапії з Заходом росте зараз семимильними кроками. Історія нічому не вчить, блд ...
показати весь коментар
29.09.2023 09:20 Відповісти
ротшильди завжди наживаються на обох сторонах війни, їжте.
показати весь коментар
29.09.2023 09:28 Відповісти
Що ви так вчепелись в ротшильдів, в великому бізнесі всі наживаються на війні.... навіщо нам ротшильди... якщо Україна цього року побила рекорд по продажам офіційних дорогих БМВ...
показати весь коментар
29.09.2023 09:51 Відповісти
Бо ви їхні раби,ще є питання?
показати весь коментар
29.09.2023 10:19 Відповісти
А ви в Франції ні))) Всі компанії Європи після Другої світової змушені були продати частки американським інвесторам, тому що ті мали безкінечні гроші...
показати весь коментар
29.09.2023 11:37 Відповісти
Багато американських і європейських компаній продають товари подвійного призначення і надають послуги раші....
тому що це бізнес... підняли ціну на х2 типу за санкції і поставляють через дочерні структури.... Коли ще літом була відкрита інформація про тендери Антея, то всі компанії що і до війни були учасниками...

А політики західних країн осліпли, адже ці компанії основні спонсори партій на виборах... і розповідають що нічого не можуть зробити... смішно бо деякі речі Укроборонпром не міг купити в 14-17 році, просто не продавав ніхто щоб не злити рашу а тут нічого не можуть зробити щодо товарів подвійного призначення які мають серійники

Ще вони заробляють на дешевих ресурсах які раша поставляє Китаю, там більшість виробництва світових корпорацій .... тому так закривають очі на підримку косооких орків

І фанатам скажу що компанія спутникового зв'язку в штатах не відкриє хто небудь... її просто задавлять... така структура американського бізнесу особливо те що стосується нацбезпеки...
показати весь коментар
29.09.2023 09:48 Відповісти
Американська компанія Iridium забезпечує навігаційною системою безпілотники "Картограф".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А компания Iridium думала, шо эти бпла помогают делать глобусы для детишек.
показати весь коментар
29.09.2023 09:50 Відповісти
фсбешна фірма працює під американським прапором тим самим має доступ до технологій і запобігає санкцій. Але можливо не все так просто
показати весь коментар
29.09.2023 09:57 Відповісти
Важливо перевірити і не допускати, щоб обладнання Iridium Satellite використовували наші ССО.
показати весь коментар
29.09.2023 15:49 Відповісти
Співучасники кацапських злочинів.
показати весь коментар
29.09.2023 10:08 Відповісти
Це більше схоже на ігри спецслужб. Фсб запускає американців в таку чутливу сферу, як супутниковий зв'язок, завідомо знаючи, що ЦРУ обов'язково використає таку можливість для збору інформації. Тому фсб час від часу сама підкидає контрольовану інформацію для американців. Натомість кацапи отримали потрібні технології, щоб краще вбивати українців.
Американці не хочуть втрачати таке джерело інформації, тому що, крім підкинутої кацапами, ще й отримають власну, а кацапи готові на такі витоки даних, для них головне отримати дані про ситуацію на полях війни з Україною.
показати весь коментар
29.09.2023 10:52 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!😂
показати весь коментар
29.09.2023 12:14 Відповісти
Переворот в Німеччині фсб також готувало не без допомоги компанії Ірідіум - у всіх змовників були мобільники цієї фірми які працювали від персональних супутників.
показати весь коментар
29.09.2023 23:48 Відповісти
і шо, ішо?!.
показати весь коментар
30.09.2023 15:28 Відповісти
 
 