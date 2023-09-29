Американська компанія Iridium надає навігацію для безпілотників ФСБ, які росіяни використовують на фронті, - розслідування. ФОТО

Американська компанія Iridium забезпечує навігаційною системою безпілотники "Картограф". Їх виготовляють у Росії для потреб ФСБ та використовують на лінії фронту для розвідки.

Про це повідомляють розслідувачі з українського проєкту Trap Aggressor, передає Цензор.НЕТ.

"Картограф" - засекречена російська безпілотна авіаційна система сімейства "Птеро". Цей зразок озброєння таємно розроблявся для потреб ФСБ Росії. Його використовують російські військові у війні проти України та Сирії. Його виробляє AFM-Servers", - йдеться у розслідуванні.

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Співробітники Trap Agressor звернули увагу на відео майже річної давнини, на якому гендиректор AFM-Servers Амір Валієв каже, що його компанія виготовляє дрони з навігаційною системою американської компанії Iridium.

За словами Валуєва, ці безпілотники можуть виконувати свої завдання виключно завдяки американській системі навігації виробництва Iridium.

Розслідування показало, що на російському ринку досі присутня "дочка" американської компанії Iridium Communications.

За даними торгових баз, у 2015-2022 роках вона закуповувала продукцію безпосередньо у материнської американської компанії Iridium Satellite.

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У 2023 році ця ж "дочка" імпортувала машини виробництва Iridium Satellite для прийому та перетворення голосу та зображень - вже опосередковано через якісь невідомі компанії.

Одночасно московська компанія Iridium Communications у 2022 році підписала договір з центральним вузлом зв’язку Національної гвардії Росії (Росгвардія), згідно з яким компанія мала підключити Росгвардію до міжнародної супутникової системи радіозв’язку. Крім того, за даними НАЗК України, московська дочка американської компанії має чинні контракти на послуги супутникового зв'язку для збройних сил Росії.

А в березні 2022 року одна з компаній-засновників Iridium Communications, держпідприємство "Морсвязьспутник", надавала послуги російському МЗС.

"Ще в травні 2014 року Iridium заявляв про можливі проблеми через санкції проти російського бізнесу, але, як ми бачимо, після понад 8 років гібридної агресії та 1,5 року повномасштабної війни в Україні жодні санкції не вплинули на співпрацю Iridium з Росією", - наголошують розслідувачі.

За даними, які вдалося зібрати Trap Aggressor, російська компанія AFM-Servers, що виробляє дрони з навігаційною системою Iridium, безпосередньо допомагає російським військовим операціям проти України та регулярно співпрацює з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії.

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Тільки з 2013 по 2015 роки AFM-Servers уклали контракти на майже 100 мільйонів рублів з військовою частиною 55056. Це підрозділ ФСБ, який займається матеріально-технічним забезпеченням.

Росіяни використовують БПЛА "Картограф" у прифронтовій зоні для оцінки ситуації на місці та визначення місця розташування українського озброєння. Комплекс оснащений 80-мегапіксельними камерами та тепловізорами для швидкого створення 3D-планів зони проведення спецоперацій.

Розслідувачі Trap Aggressor надіслали листа Iridium Satellite з проханням прокоментувати бізнес в Росії після півтора року повномасштабного вторгнення. В компанії на листа не відповіли.