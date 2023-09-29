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Рашисти обстріляли Херсон: 2 особи дістали важкі поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вранці обстріляли середмістя Херсона.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо, внаслідок російського обстрілу двоє осіб дістали важкі поранення. Їх ушпиталили.

Мрочко уточнив, що двоє поранених - працівники КП "Парки Херсону", які прибирали територію. Також внаслідок обстрілу пошкоджено сміттєвоз.

Також читайте: Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинули три мешканці Херсонщини

Рашисти обстріляли Херсон: 2 особи дістали важкі поранення 01

Рашисти обстріляли Херсон: 2 особи дістали важкі поранення 02
Рашисти обстріляли Херсон: 2 особи дістали важкі поранення 03

Автор: 

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