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Минулої доби окупанти завдали ударів по 22 населених пунктів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Російські загарбники 28 вересня 116 разів обстріляли населені пункти Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, Інформує Цензор.НЕТ.

Ворог здійснив ракетний удар по Комишувасі, 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Червоного, 5 БПЛА-атак по Роботиному, а також поцілив 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Червоного, Залізничного, Левадного, Преображенки, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню прийшлося 103 артудари.

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Минулої доби окупанти завдали ударів по 22 населених пунктів Запорізької області 01
Минулої доби окупанти завдали ударів по 22 населених пунктів Запорізької області 02
Минулої доби окупанти завдали ударів по 22 населених пунктів Запорізької області 03
Минулої доби окупанти завдали ударів по 22 населених пунктів Запорізької області 04

Автор: 

обстріл (28633) Запорізька область (3631)


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