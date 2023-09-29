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Доба на Донеччині: обстріл Рай-Олександрівки, 2 людини загинули у Красногорівці, одна - у Курдюмівці. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. За добу в регіоні три людини загинули, ще 6 дістали поранень

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зранку росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади, попередньо, без постраждалих. 2 людини загинули, ще три особи дістали порання внаслідок обстрілів Красногорівки. У Курахівській громаді росіяни пошкодили медзаклад.

У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки. Костянтинівка зазнала двох авіаударів, артобстрілу і ракетного удару — поранені 3 людини, пошкоджено 6 будинків, кав'ярню, крамницю, 2 корпуси училища й адмінбудівлю. Також у громаді обстріляне Маркове — пошкоджено 5 будинків. 1 людина загинула у Курдюмівці.

У Званівці зруйновано 4 будинки й 4 господарчі будівлі. У Лиманській громаді зафіксовано 20 обстрілів — загорілася суха трава поблизу Новоселівки.

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Доба на Донеччині: обстріл Рай-Олександрівки, 2 людини загинули у Красногорівці, одна - у Курдюмівці 01
Доба на Донеччині: обстріл Рай-Олександрівки, 2 людини загинули у Красногорівці, одна - у Курдюмівці 02
Доба на Донеччині: обстріл Рай-Олександрівки, 2 людини загинули у Красногорівці, одна - у Курдюмівці 03
Доба на Донеччині: обстріл Рай-Олександрівки, 2 людини загинули у Красногорівці, одна - у Курдюмівці 04

Автор: 

обстріл (28633) Донецька область (8541)


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Курдюмовка на жаль пока не под нашим контролем , и не понятно как там считают погибших ведь село в самом центре боев на Бахмутском направлении
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29.09.2023 10:51 Відповісти
Якщо звільнять місце , де зараз знаходиться Курдюмівка , там буде так само , як і в Кліщіївці , Андріївці . Людей там не буде .
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29.09.2023 11:50 Відповісти
 
 