УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9114 відвідувачів онлайн
Новини Фото
63 010 33

Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тис. доларів. Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

Дивіться: Ексвійськком Запорізької області організовував операції для ухилянтів, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.

Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

Також дивіться: Посадовці ТЦК у Вінниці допомагали ухилянтам. Брали по $4 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР 01
Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР 02
Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР 03
Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР 04
Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР 05
Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР 06

Автор: 

хабар (4711) ДБР (3504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
навіть при затриманні неможуть наїстися)
показати весь коментар
29.09.2023 14:17
+14
Заступниця голови лікарської комісії намагалася з'їсти хабар

Смачного!
показати весь коментар
29.09.2023 14:13
+7
вспомнила что с утра не обедавши ничего в сизо на ужин -макароны
показати весь коментар
29.09.2023 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заступниця голови лікарської комісії намагалася з'їсти хабар

Смачного!
показати весь коментар
29.09.2023 14:13 Відповісти
вспомнила что с утра не обедавши ничего в сизо на ужин -макароны
показати весь коментар
29.09.2023 14:20 Відповісти
Добре що долари а не румунські леї
показати весь коментар
29.09.2023 14:49 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2023 14:58 Відповісти
Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей - з'їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили! От бе3совісні! Не дали жіночці посмакувати доларами і євро ( на десерт) !
показати весь коментар
29.09.2023 15:14 Відповісти
навіть при затриманні неможуть наїстися)
показати весь коментар
29.09.2023 14:17 Відповісти
бо ненажера не може нажертись-бо ненажера...
показати весь коментар
29.09.2023 14:23 Відповісти
Ледь не подавилася , курва стодоларовою купюрою
показати весь коментар
29.09.2023 14:18 Відповісти
Тепер нехай гівно ( чи гімно?) їсть і ніхто їй заваджати не буде
показати весь коментар
29.09.2023 14:22 Відповісти
Оце так кохання до грошей що хочеться їх з'їсти))))))
показати весь коментар
29.09.2023 14:23 Відповісти
І що б це дало?!
На особливо тяжкі не потягнуло б?
Щось отой Самбір став такий "знаменитим" завдяки тцк. Вужасть.
Хоча це ж саме мабуть робиться скрізь.
показати весь коментар
29.09.2023 14:23 Відповісти
Надо бы накормить эту гурманку сувенирными долларами и, когда они выйдут естесственным путем, еще раз заставить сожрать.
показати весь коментар
29.09.2023 14:25 Відповісти
Цедлюлоза майже не перетравлюється у шкт людини. А високоякісний папір, з якого роблять гроші - і поготів. Тому проблеми з "природнім шляхом" гарантовані.
показати весь коментар
29.09.2023 14:58 Відповісти
Барбершоп:
- пане, покладіть цей шарик до рота, щоб добре вибрити щоку.
- а якщо я випадково його проковтну?
- нічого страшного, завтра принесете. Усі так роблять
показати весь коментар
29.09.2023 14:25 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2023 15:53 Відповісти
шофера ТЦК, який спровокував ці всі перевірки, тепер точно приб'ють...
показати весь коментар
29.09.2023 14:25 Відповісти
"Всё, что было приобретено непосильным трудом...всё..." знайшли!!!
"Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші - майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих"

Та то, мабуть, їй Уляна Супрун підкинула...на вечерю.
показати весь коментар
29.09.2023 14:25 Відповісти
Жадні підари,навіть 500злт.взяли
показати весь коментар
29.09.2023 14:30 Відповісти
І двадцятку "на десерт".
показати весь коментар
29.09.2023 15:00 Відповісти
Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні

оце рівень нашого СБУ, підкидаю ідею що там ще є село Темне і Підтемне можна і туди заїхати нах.
показати весь коментар
29.09.2023 14:36 Відповісти
Цікаво а британський уряд заморозив активи цих кідарів у лондонських банках???
показати весь коментар
29.09.2023 14:50 Відповісти
Пропоную всіх покарати - перевести з посад у Самбір на посади у Старий Самбір . А що, суворо це покарання? Так суворо!!! Старий Самбір це вам не мед у діжці.Але хай вони знають, що наше правосуддя непідкупне!
показати весь коментар
29.09.2023 14:55 Відповісти
а прибиральниця - не приділах??
хоча навіть тут, вираз "КОЛИ вони вже наідяться????" дещо набув, так би мовити, реалізму!! Став більш натуральніший!! 🤣🤣
показати весь коментар
29.09.2023 14:59 Відповісти
А якщо жарти в сторону- місце експерта в МСЕК 3авжди (навіть пр срср) було супер блатним бо супер хлібним! Багато хто оформляв липову інвалідність що б не сісти 3а грати або підти раніше на пенсію! А 3 початком війни почалася "3олота ера" МСЕК- хабарництва!
показати весь коментар
29.09.2023 15:25 Відповісти
Та ціх голів МСЕК можно саджати усіх без винятку. Бо вони УСІ беруть хабара. Їм інакше не можна...з верху з них требують гроші..як що ні то на посаді тримаються недовго...
показати весь коментар
29.09.2023 16:37 Відповісти
Коли мова йде про МСЕК то мені пригадується випадок з моїм найкращим другом, я був свідком тих подій. Одружився він на жінці з двома маленькими дітьми і через декілька років щасливого сімейного життя вирішив їх усиновити. Зібрав всі документи, здав всі аналізі, пройшов всіх лікарів і на завершальному етапі заходить він на комісію. Голова комісії, дама бальзаківського віку вагою півтора центнера, довго вивчала всі папери і не знала до чого придовбатися. Потім дивиться на нього і каже: мені здається у вас є зайва вага. Його параметри зріст 180 см і вага 85 кг. Він починає нервувати, і тоді вся комісія: ага все зрозуміло, ще і психічні проблеми є, дозволу не даємо. В результаті самі швиденько запропонували варіант вирішення питання: заплатити чималу суму в благодійний фонд їхньої лікарні і отримай дозвіл на усиновлення. Тобто це кодло навчилось робити гроші на рівному місці
показати весь коментар
29.09.2023 17:17 Відповісти
Ніжкою стільця треба було допомогти і запихнути їй ці 100 доларів в горло..
показати весь коментар
29.09.2023 16:51 Відповісти
А військовослужбовця теж притягнуть, бо хотів безпідставно отримати другу групу і ухилитися від служби? Бо якби був дійсно хворий - отримав би за так, а так - купувати довелося.
показати весь коментар
29.09.2023 19:38 Відповісти
Читаєм уважно. Для батька, другу групу, щоб по сімейним звільнитися в запас. Не для себе.Якщи батько мав підстави для отримання саме другої групи, то все законно з боку військовослужбовця
показати весь коментар
29.09.2023 21:44 Відповісти
Отримав за так?
Ви з якої планети?
" За так" реальну групу і до війни не давали.
показати весь коментар
30.09.2023 11:00 Відповісти
Накормить бы суку гривнями. Металлическими.
показати весь коментар
30.09.2023 10:57 Відповісти
Якщо добре потрусити героїв цих комісій можна купити не один байрактар але діяти не в бюрократичній системі , а швидко як у військовий час
показати весь коментар
01.10.2023 10:10 Відповісти
 
 