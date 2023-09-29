Затримано посадовців МСЕК та міської лікарні, які вимагали гроші у військового. Заступниця голови лікарської комісії намагалася з’їсти хабар, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тис. доларів. Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.
Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.
Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих.
Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.
Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.
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Смачного!
На особливо тяжкі не потягнуло б?
Щось отой Самбір став такий "знаменитим" завдяки тцк. Вужасть.
Хоча це ж саме мабуть робиться скрізь.
- пане, покладіть цей шарик до рота, щоб добре вибрити щоку.
- а якщо я випадково його проковтну?
- нічого страшного, завтра принесете. Усі так роблять
"Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші - майже 30 тис. доларів США, понад 10,6 тис. євро, 37 тис. грн та 520 злотих"
Та то, мабуть, їй Уляна Супрун підкинула...на вечерю.
оце рівень нашого СБУ, підкидаю ідею що там ще є село Темне і Підтемне можна і туди заїхати нах.
хоча навіть тут, вираз "КОЛИ вони вже наідяться????" дещо набув, так би мовити, реалізму!! Став більш натуральніший!! 🤣🤣
Ви з якої планети?
" За так" реальну групу і до війни не давали.