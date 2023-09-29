Восьмий щорічний Марш Пам’яті жертв Бабиного Яру відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся восьмий щорічний "Марш Пам’яті" з нагоди вшанування жертв Бабиного Яру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

29 та 30 вересня 1941 в окупованому нацистами Києві почалася трагедія Бабиного Яру. Тоді було розстріляно 33 771 єврея. Масові вбивства євреїв та представників інших народів тривали до 1943 року. Тільки в Бабиному Яру було вбито понад 120 тис. осіб.

Організатори Маршу Пам'яті закликають пам'ятати про цю трагедію. Учасники пройшли дорогою, якою йшли невинні люди, життя яких обірвалося у Бабиному Яру.

Біля пам'ятника "Менора" присутні вшанували пам'ять загиблих.

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Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.