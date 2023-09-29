Восьмий щорічний Марш Пам’яті жертв Бабиного Яру відбувся у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбувся восьмий щорічний "Марш Пам’яті" з нагоди вшанування жертв Бабиного Яру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
29 та 30 вересня 1941 в окупованому нацистами Києві почалася трагедія Бабиного Яру. Тоді було розстріляно 33 771 єврея. Масові вбивства євреїв та представників інших народів тривали до 1943 року. Тільки в Бабиному Яру було вбито понад 120 тис. осіб.
Організатори Маршу Пам'яті закликають пам'ятати про цю трагедію. Учасники пройшли дорогою, якою йшли невинні люди, життя яких обірвалося у Бабиному Яру.
Біля пам'ятника "Менора" присутні вшанували пам'ять загиблих.
Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Виталий Танчик #518988
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Вчора слухав, патлату путінську проститутку/русского ліберала Венедиктова... Воно аж слюнями сходило від Канади, дивізії Галичина, ображало різними негарними словами ветерана Гунька...
Можливо такі як цей Венедиктов, наші Коломойський, Рабінович і спровокували цей весь жах Холокосту... Потім тихенько всі повтікали в Америку, а вся лють німецького народу припала на ні в чому невинних єврейських вчителів, музикантів, простих євреїв та їхніх дітей....
У будь-якому випадку, вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру...євреїв, українців, людей інших національностей ...
Проте є, як Ви кажете, Шапіри, Венедиктові, Абрамовічі, Рабіновичі.... Зрештою існував термін )l(идобольшевізм, велика кагорта большевиків єврейської національності, які організовували Голод33, репресії.... Поляки, тих євреї, хто вижив у Холокості, тупо добивали у післявоєнних погромах по всій країні, якраз мотивуючи цим )l(идобольшевизмом....
Як на мене...вся проблема в суспільствах... Якщо демократична країна, то там історія подається, як щось неоднозначне, суцільне сіре тло... Де є окрема особистість, окремий подвиг особистості, де трапляються дивні ситуації та казуси, прояви людського гуманізму. Де існує родина вояка СС Галичина, яка навіть під загрозою смерті, переховує цілу родину євреїв...
А є тоталітарне суспільство, де всього цього немає....Де за допомогою пропоганди все чітко розмежоване і поділене на ЧОРНЕ та БІЛЕ, на НАШИХ/НЕ НАШИХ, де все велике та колективне і немає місцю особистому... Як приміром КНДР, теперішня Росія, де це НАШІ/НЕ НАШІ призначається НАВЕРХУ(боярами та Царем), а потім спускається в народ за допомогою глашатаїв режиму - Шапіро, Скобєєві, Кісєльов, Симоньян....
Тому Україна, в жодному разі, не повинна ставати тією росією... За це насправді ми боремося і воюємо з орками...навіть не за окуповані території...Щоб не стати тією безликою масою колективного, як москалі....
Зрештою, на початку вторгнення, Зелінський непогано свою місію президента виконав... Ми не знаємо, як Порох би повівся у такій критичній ситуації?...Ми то глузуємо з нього про БОНЕВТІК, але хто знає як кожен з нас би повівся?...Наприклад той же Янукович в набагато простішій ситуації змахався на росію...
Але це однозначно, що Зелінський це саме той лідер, не та персона, якого Україна буде потребувати після війни...коли країна спробує себе відновити та відбудувуватися....
І навпаки, в демократичному с-пільстві, де є місце особистому, де історія країни неоднозначна і покрита сірими плямами для дискусій ...таке суспільство більш застраховане від геноцидів та громадянських потрясінь...
Слід нагадувати, що там були розстріляні не тільки євреї, а і представники інших національностей, а також участники ОУН УПА, в тому числі О. Теліга. Може ми будемо всіх згадувати і вшановувати??????
У Києві 13 березня 1961 року в результаті розмиву дамби тонни пульпи з Бабиного Яру затопили район Куренівку і призвели до численних жертв. За останніми даними, тоді загинуло 1,5 тисячі осіб.
Керівництво УРСР ретельно приховувало справжні масштаби цієї катастрофи, тому аж до 1990 року факти про Куренівську трагедію були дуже скупі. Тільки після здобуття Україною незалежності, українці і весь світ дізналися, скільки людей тоді були поховані під землею.
Смертельний вал заввишки 14 метрів і шириною 20 метрів нісся зі швидкістю 5 метрів на секунду, знищуючи все на своєму шляху. Страшний потоп тривав півтори години. Проте влада негайно спробувала замовчати те, що трапилося. У Києві тоді ж було відключено міжміський телефонний зв'язок, а літакам "Аерофлоту" навіть заборонили літати над Куренівкою.
За деякий час, з'явилося офіційне повідомлення про "раптове зміщення значної маси розрідженого ґрунту гідронамиву" і 145 загиблих. При цьому тіла загиблих витягували протягом місяця. Причому російська версія "Вікіпедії" досі стверджує, що кількість жертв була саме такою, хоча історики давно вже визначили справжню цифру - понад 1500.
Все почалося у 1952 році, коли міськвиконком ухвалив рішення про створення звалища будівельних відходів у Бабиному Яру...
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/kurenivska-tragediya-taemnitsi-kiivskogo-potopu.htm
Про всяк випадок переклвду вам москальською говіркою:
вы напрасно здесь публично всем "делаете нервы" и бросаетесь какими-то непонятными обвинениями, потому что на самом деле украинцы уважают трагедию Холокоста давно и ежегодно, на государственном уровне воздавая дань памяти и уважения невинно уничтоженным евреям во время второй мировой. Украина уже давно признала Холокост геноцидом евреев. В отличие от еврейского государства Израиль, которое показательно, постоянно, принципиально вообще игнорирует и не замечает трагедию украинского народа - Голодомор, не признает Голодомор геноцидом украинского народа. Может, вы объясните здесь, украинцам, почему так происходит - украинский народ, украинское государство признает трагедию евреев геноцидом, а еврейское государство и еврейский народ принципиально не признает Голодомор геноцидом? Или, может, уничтожение миллионов украинцев, с чьей-то точки зрения, менее значимое, чем уничтожение миллионов евреев? И не считаете ли вы такой подход к ценности человеческой жизни, в зависимости от национальности, недопустимо циничным и аморальным?