Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК "ТОР" та боєприпаси на понад 30 млн грн. ФОТОрепортаж
Двоє жителів Бориспільського району Київської області зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси, залишені російськими військами.
Про це повідомляє поліція Київської області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК "ТОР", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.
Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.
За рішенням суду, боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет становить приблизно 30 мільйонів гривень.
За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
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випиталивислідили у іншому селі боєкомплект до нього - пускові катапульти з ракетами
Еще клад забыл!
Навіть таку
І явно не ці 2 щось там відбивали. Бо ті, хто відбивав - учасники ТРО - вони по-перше - відповідальні, а по-друге - вони зараз військові. А ці 2 щура десь ховалися, потім знайшли, щось собі сховали замість того, щоб віддати це до ППО, яке захищає Чернігів.
Велика война ся скінчила
Hімці швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи
Приспів:
Ой йой лихо
Микола бомбу мав під стрихом
Сорок років пролежала
Hа сорок перший сі зірвала
Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо
Микола теж був моцний бавок,
Але мав того дня забаву
Він їздив до сусіднього села,
Там удовичка єдна файна жила
Приспів
І випало же саме в час кохання
Відчув Микола в серці хвилювання
Він не сказав вдовичці ані слова,
На фіру сів і швидко вйо додому
Гриміли синії Карпати,
Стреляли поб'єдителя гармати
Сумний Микола їхав через ліс,
На фірі він фугасну бомбу віз
Якщо зелені шмарклі 24.02.2022 не змогли забезпечити захист цивільного населення від кацапського вторгнення (Буча, Маріуполь, Херсон, Бородянка, Тростянець, Лисичанськ, Суми, Мелітополь тощо), то цивільні, згідно з Конституцією України,мають право на самозахист.
Так що некуй пиндіти. Поліції нема, чим зайнятись?
У Бердянську кацапи їздять на танках непристьобнутими. Вперед, в Бердянськ - виписуйте штрафи...
Це ж яке здоров*я треба мати , щоб удвох на город затягти ?? Значить маніпулятор якийсь був.
Кожна особа має право на необхідну оборону...
Єрмак із Зєлєю змогли 24.02. забезпечити захист громадян України?
Вже була історія, як менти роззброїли українське село, а на другий день туди прийли свинособаки і усіх постріляли.
Що не передали потім у військо - ідіоти.
Я б ще зрозумів, якщо б це були автомати чи кулемети, ну хай навіть міномет, але ТОР..!
Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, літаків і вертольотів.
Він забезпечує захист від цілей, що рухаються зі швидкостями до 700 м/с, на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.
Цьому озброєнню приписують здатність дуже швидко висуватися на бойову позицію, уважно сканувати "небо" і випускати ракети.
Ракета руйнує літак, вертоліт, безпілотник чи ракету, і не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Ракета підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.
За секунду зенітна ракета долає відстань близько 1000 метрів.
Вважається, що саме із ЗРК "ТОР" іранці збили український пасажирський літак над аеропортом Тегерана в 2020 році.
ЗРК "ТОР" поставили на озброєння ще в 1986 році. В бойових умовах "Тор" могли вперше застосувати під час російсько-грузинської війни 2008 року. Тоді грузинські підрозділи збили російський Ту-22М.
В Україні установки були "законсервовані" на початку 2000-х років. Але після 2014 року українська армія знову "повернула в стрій" декілька установок.
BBC