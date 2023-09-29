Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК "ТОР" та боєприпаси на понад 30 млн грн. ФОТОрепортаж

Двоє жителів Бориспільського району Київської області зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси, залишені російськими військами.

Про це повідомляє поліція Київської області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК "ТОР", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

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Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

За рішенням суду, боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет становить приблизно 30 мільйонів гривень.

За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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