УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9114 відвідувачів онлайн
Новини Фото
24 843 63

Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК "ТОР" та боєприпаси на понад 30 млн грн. ФОТОрепортаж

Двоє жителів Бориспільського району Київської області зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси, залишені російськими військами.

Про це повідомляє поліція Київської області у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК "ТОР", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів. ФОТОрепортаж

Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

За рішенням суду, боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет становить приблизно 30 мільйонів гривень.

За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Також дивіться: Через вибух гранати на Київщині загинув чоловік, ще один дістав поранення. ФОТО

Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК ТОР та боєприпаси на понад 30 млн грн 01
Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК ТОР та боєприпаси на понад 30 млн грн 02
Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК ТОР та боєприпаси на понад 30 млн грн 03
Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК ТОР та боєприпаси на понад 30 млн грн 04
Викрито двох чоловіків на Київщині, які зберігали ворожий ЗРК ТОР та боєприпаси на понад 30 млн грн 05

Автор: 

Київська область (4041) зброя (7471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
А то получается как в анекдоте, если у тебя в огороде нашли наркотики то ето твои наркотики а если ты в огороде нашел нефть так ето государственная нефть
показати весь коментар
29.09.2023 16:17
+21
тупость..? жлобство..? ждуны?..
показати весь коментар
29.09.2023 16:08
+17
Цікаво, що ці йолопи збирались робити з ЗРК?
показати весь коментар
29.09.2023 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незабаром я так розумію на деокупованих територіях почнуть знаходити гаубиці танки рсзв...
показати весь коментар
29.09.2023 16:08 Відповісти
тупость..? жлобство..? ждуны?..
показати весь коментар
29.09.2023 16:08 Відповісти
Вот тоже читаю и думаю, неужели хотели загнать кому-то после войны?!!
показати весь коментар
29.09.2023 16:26 Відповісти
а може й дійсно "ждуни" 2-го наступу... агентурні кріпаки...
показати весь коментар
01.10.2023 17:59 Відповісти
Ну хочь ти трісни, а я на фото не помітив ЗРК "Тор"
показати весь коментар
29.09.2023 16:09 Відповісти
За хатою видно .А якщо серйозно то ракета до ТОРА ....це типо сам ЗРК ТОР.Показник есть!!!
показати весь коментар
29.09.2023 16:18 Відповісти
а, крім дивитися на фото, читати текст не пробував? - сам ТОР знайшли раніше, а це вже випитали вислідили у іншому селі боєкомплект до нього - пускові катапульти з ракетами
показати весь коментар
29.09.2023 16:50 Відповісти
патрійоти, курви !
показати весь коментар
29.09.2023 16:09 Відповісти
то для самооборони ...
показати весь коментар
01.10.2023 17:55 Відповісти
Цікаво, що ці йолопи збирались робити з ЗРК?
показати весь коментар
29.09.2023 16:10 Відповісти
Грабувати банки .
показати весь коментар
29.09.2023 17:38 Відповісти
Що..прикрутилиб матюгальнік і біля банку волалиб..виносьте вщьо!!! бо зара ****** ракетоу курва)
показати весь коментар
29.09.2023 18:05 Відповісти
Відомо що - землю орати або тещу на базар возити.
показати весь коментар
29.09.2023 19:39 Відповісти
Цігане напрягліся танкі никают
показати весь коментар
29.09.2023 16:11 Відповісти
Дебіли чи вороги? Сподіваюсь, що перше, але легше від цього не стає.
показати весь коментар
29.09.2023 16:13 Відповісти
І те і друге, якщо це про владу. Бо це тільки в країні, де люди не бачать різниці між зовнішним ворогом та внутрішним, будуть ховати зброю. Історична пам'ять, що поробиш.
показати весь коментар
01.10.2023 09:53 Відповісти
Так ето же трофеи. Может люди хотели обменять на деньги для восстановления разрушенного жилья или разбитые автомобили
показати весь коментар
29.09.2023 16:14 Відповісти
А то получается как в анекдоте, если у тебя в огороде нашли наркотики то ето твои наркотики а если ты в огороде нашел нефть так ето государственная нефть
показати весь коментар
29.09.2023 16:17 Відповісти
Ааааа
Еще клад забыл!
показати весь коментар
01.10.2023 09:46 Відповісти
Просто цікаво - який був план?...
показати весь коментар
29.09.2023 16:15 Відповісти
Конопляний))
показати весь коментар
29.09.2023 16:21 Відповісти
Може тіпи усердно вчились як знього *******..а їм все наламали..
показати весь коментар
29.09.2023 18:07 Відповісти
Я думаю тут нужно привлечь к уголовной ответственности пограничников или таможенников. Как етот ТОР с боеприпасами пересек украинскую границу и оказался в огороде в гражданских людей? А то я представляю мусора еще покопают в огороде и найдут дохлых рашистов и предьявят хозяину еще убийство?
показати весь коментар
29.09.2023 16:20 Відповісти
Носов, многоговорящая фамилиё
показати весь коментар
29.09.2023 22:17 Відповісти
Де й кому з переляку привиділось 'придбали' й 'передача', коли самі вказуєте- знайшли??! Що ви лапшу вішаєте нам а хлопцям статтю? Півтори тисячі колаборантів мало і дана команда по сусідах пошукати??. Відпустіть хлопів і на фронті проявляйте свою пильність і уважність!))
показати весь коментар
29.09.2023 16:25 Відповісти
Зенітчики хрінові!
показати весь коментар
29.09.2023 16:25 Відповісти
А я уже давно кажу - кожен українець має мати зброю !
Навіть таку
показати весь коментар
29.09.2023 16:28 Відповісти
Особливо таку!
показати весь коментар
30.09.2023 18:21 Відповісти
Хазяйни! На городі усе згодиться)
показати весь коментар
29.09.2023 16:38 Відповісти
та шоб хату свою защитить от Мопедов
показати весь коментар
29.09.2023 16:58 Відповісти
Курва. Як затрофеїти то тих правоохоронців не було, а тут бач придумали " незаконно здобули" і вже тягнуть з двору. Трофей завжди законно, незаконно таможня пропустила.
показати весь коментар
29.09.2023 17:02 Відповісти
Військовий трофей - це законно військовим, а не цивільним. Цивильні мали б здати зброю військовим - тоді б це було законно. А тримати у себе схований ЗРК - це НЕ законно.
показати весь коментар
29.09.2023 18:00 Відповісти
а якщо ти сам ******** екіпаж і пригнав собі біля хатинки?
показати весь коментар
29.09.2023 18:11 Відповісти
по їх логіці якщо цивільний і закуярив окупанта то мусиш сісти на 7 років за убивство...ти ж не військовий що б бити ворога і трофеїти речі)
показати весь коментар
30.09.2023 19:00 Відповісти
А где ети военные и ети мусора были когда орки на етой технике в село заехали? Мусора самые первые драпали
показати весь коментар
29.09.2023 19:28 Відповісти
Та ти шо? А як Чернігів, Суми і не тільки відбивали цивільні це було законно? О. А якщо законно, то й трофеї законні.
показати весь коментар
29.09.2023 19:34 Відповісти
Чернігів утримала перш за все Перша Танкова, а не цивільні. Нічого б цивільні не зробили б, якщо б не перша танкова бригада.
І явно не ці 2 щось там відбивали. Бо ті, хто відбивав - учасники ТРО - вони по-перше - відповідальні, а по-друге - вони зараз військові. А ці 2 щура десь ховалися, потім знайшли, щось собі сховали замість того, щоб віддати це до ППО, яке захищає Чернігів.
показати весь коментар
29.09.2023 22:26 Відповісти
"Наши жители - патриоты" - Ким заявил, что в Николаевской области люди сдают технику оккупантов
показати весь коментар
29.09.2023 17:06 Відповісти
То сталося в лиху годину,
Велика война ся скінчила
Hімці швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи

Приспів:
Ой йой лихо
Микола бомбу мав під стрихом
Сорок років пролежала
Hа сорок перший сі зірвала

Гуцули хлопці хозяйнуваті,
То правда же добру нема що пропадати
І того ж дня притаркали до хати з лісу
І мотор біциклє і решта всьо жалізо
Микола теж був моцний бавок,
Але мав того дня забаву
Він їздив до сусіднього села,
Там удовичка єдна файна жила

Приспів

І випало же саме в час кохання
Відчув Микола в серці хвилювання
Він не сказав вдовичці ані слова,
На фіру сів і швидко вйо додому
Гриміли синії Карпати,
Стреляли поб'єдителя гармати
Сумний Микола їхав через ліс,
На фірі він фугасну бомбу віз
показати весь коментар
29.09.2023 17:06 Відповісти
***, а де в законах написано, що не можна зберігати ЗРК "Тор"?

Якщо зелені шмарклі 24.02.2022 не змогли забезпечити захист цивільного населення від кацапського вторгнення (Буча, Маріуполь, Херсон, Бородянка, Тростянець, Лисичанськ, Суми, Мелітополь тощо), то цивільні, згідно з Конституцією України,мають право на самозахист.
Так що некуй пиндіти. Поліції нема, чим зайнятись?
У Бердянську кацапи їздять на танках непристьобнутими. Вперед, в Бердянськ - виписуйте штрафи...
показати весь коментар
29.09.2023 17:18 Відповісти
Це зброя. Великокаліберна. Як мисливську не зареєстрували. От і порушення - незаконне зберігання.
показати весь коментар
29.09.2023 17:26 Відповісти
Та могли і зареєструвати як великокаліберна мисливська зброя...на відстріл паскуд московитських ліцензія не обов"язкова...
показати весь коментар
01.10.2023 13:07 Відповісти
Одна ракета 165 кг, у контейнері 4. Мабуть контейнер важить 700-800 кг.

Це ж яке здоров*я треба мати , щоб удвох на город затягти ?? Значить маніпулятор якийсь був.
показати весь коментар
29.09.2023 17:24 Відповісти
Відповідно до статті 36 КК України необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
Кожна особа має право на необхідну оборону...

Єрмак із Зєлєю змогли 24.02. забезпечити захист громадян України?
показати весь коментар
29.09.2023 17:25 Відповісти
Смех смехом, но ЗРК не для домашнего использования
показати весь коментар
29.09.2023 17:51 Відповісти
Індивідуальне ППО для захисту власної хати. Жінка ніяк не нахвалиться:" от Хазяїн, інші з хати тягнуть, пропивають, а мій все додому...додому..."
показати весь коментар
29.09.2023 17:53 Відповісти
Мабуть хлопці мріяли стати ППО-шниками
показати весь коментар
29.09.2023 17:53 Відповісти
А що таке "незаконно здобули"? Тобто, всі військові трофеї незаконно здобуті?
Вже була історія, як менти роззброїли українське село, а на другий день туди прийли свинособаки і усіх постріляли.
показати весь коментар
29.09.2023 18:10 Відповісти
Героев нужно наградить за то что сберегли ценный трофей.
показати весь коментар
29.09.2023 18:46 Відповісти
Що затрофеїли і зберегли - молодці.

Що не передали потім у військо - ідіоти.

Я б ще зрозумів, якщо б це були автомати чи кулемети, ну хай навіть міномет, але ТОР..!
показати весь коментар
29.09.2023 19:27 Відповісти
Мабудь їх так дістали мопеди над головою, що вирішили най буде.
показати весь коментар
01.10.2023 10:03 Відповісти
хозяйственные мужички!
показати весь коментар
29.09.2023 19:39 Відповісти
Ракети передали ЗСУ, а сам ТОР?
показати весь коментар
29.09.2023 19:47 Відповісти
ЗРК "Тор" - це ефективна зброя протиповітряного захисту на висоті до 6 км.

Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, літаків і вертольотів.

Він забезпечує захист від цілей, що рухаються зі швидкостями до 700 м/с, на відстані від 0,5 до 12 км і на висотах від 10 м до 6 км.

Цьому озброєнню приписують здатність дуже швидко висуватися на бойову позицію, уважно сканувати "небо" і випускати ракети.

Ракета руйнує літак, вертоліт, безпілотник чи ракету, і не обов'язково тому, що вдаряється в нього. Ракета підриває заряд у повітрі так, щоб з максимальною вірогідністю знищити ціль.

За секунду зенітна ракета долає відстань близько 1000 метрів.

Вважається, що саме із ЗРК "ТОР" іранці збили український пасажирський літак над аеропортом Тегерана в 2020 році.

ЗРК "ТОР" поставили на озброєння ще в 1986 році. В бойових умовах "Тор" могли вперше застосувати під час російсько-грузинської війни 2008 року. Тоді грузинські підрозділи збили російський Ту-22М.

В Україні установки були "законсервовані" на початку 2000-х років. Але після 2014 року українська армія знову "повернула в стрій" декілька установок.

BBC
показати весь коментар
29.09.2023 20:22 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2023 20:24 Відповісти
7 років кормити. Хай беруть цей ТОР та йдуть воювати.
показати весь коментар
29.09.2023 21:40 Відповісти
как нашли, интересно
показати весь коментар
30.09.2023 01:49 Відповісти
Для чого? А жєби було?
показати весь коментар
30.09.2023 14:31 Відповісти
Зберегли не спалили і то добре.А чому зразу кримінал?он видні "бізнесмени" обібрали державу на мільярди а їх мосійчукчі на поруки беруть...
показати весь коментар
30.09.2023 18:54 Відповісти
А номери заблюрили, щоб далі перепродати?
показати весь коментар
01.10.2023 09:58 Відповісти
Раніше на даху українці зберігали кулемет,але часи змінюються...ТОР теж не завадить у господарстві...
показати весь коментар
01.10.2023 13:00 Відповісти
А що вони з цими Торами робити збирались? Чи рибу глушити? А може спрацював український менталітет «все до себе, у господарстві все у пригоді»??? Морок якийсь….
показати весь коментар
01.10.2023 13:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WxsE95Mx7-Y
показати весь коментар
02.10.2023 00:12 Відповісти
 
 