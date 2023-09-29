Воїн 3-ї ОШБр Олександр Барсуков (Дворф) загинув під час звільнення Андріївки. ФОТО
13 вересня під час звільнення Андріївки під Бахмутом загинув боєць 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Барсуков з позивним Дворф.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Олександр Барсуков вчився у медичному коледжі у Києві, планував стати реаніматологом. Впродовж років працював у компанії "Coca Cola". 24 лютого хлопець переконав матір виїхати з Бучі, а сам став добровольцем полку "АЗОВ Київ"
Дворф брав участь в обороні Київщини, зокрема під Мощуном. Боєць планував летіти гелікоптером у Маріуполь, який тоді взяли у кільце росіяни. Пізніше Дворф служив на Херсонщині, Донеччині та Запоріжжі. Був гранатометником та медиком, оскільки мав медичну освіту. Він прижиттєво отримав нагороду "Срібний хрест" за бойову операцію в Бахмуті.
Після боїв у Бахмуті Дворфу запропонували стати санітаром. Тоді він став медиком взводу та медиком відділення. Дворф загинув при звільненні села Андріївка.
У воїна залишились матір та наречена.
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