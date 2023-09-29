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Воїн 3-ї ОШБр Олександр Барсуков (Дворф) загинув під час звільнення Андріївки. ФОТО

13 вересня під час звільнення Андріївки під Бахмутом загинув боєць 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Барсуков з позивним Дворф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Воїн 3-ї ОШБр Олександр Барсуков (Дворф) загинув під час звільнення Андріївки 01

Олександр Барсуков вчився у медичному коледжі у Києві, планував стати реаніматологом. Впродовж років працював у компанії "Coca Cola". 24 лютого хлопець переконав матір виїхати з Бучі, а сам став добровольцем полку "АЗОВ Київ"

Дворф брав участь в обороні Київщини, зокрема під Мощуном. Боєць планував летіти гелікоптером у Маріуполь, який тоді взяли у кільце росіяни. Пізніше Дворф служив на Херсонщині, Донеччині та Запоріжжі. Був гранатометником та медиком, оскільки мав медичну освіту. Він прижиттєво отримав нагороду "Срібний хрест" за бойову операцію в Бахмуті.

Після боїв у Бахмуті Дворфу запропонували стати санітаром. Тоді він став медиком взводу та медиком відділення. Дворф загинув при звільненні села Андріївка.

У воїна залишились матір та наречена.

Також дивіться: Загинув воїн 3-ї ОШБ із позивним Фарш. ВIДЕО

Автор: 

втрати (4412) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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29.09.2023 16:43 Відповісти
Світла память!!!
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29.09.2023 16:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава !!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2023 16:50 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...
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29.09.2023 16:53 Відповісти
Світла пам,ять Воїну!! Вічна подяка за захист! Біль😭...🌻🌻
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29.09.2023 16:56 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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29.09.2023 17:19 Відповісти
Царство небесне тобі воїне. Помста не за горами .
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30.09.2023 11:28 Відповісти
 
 