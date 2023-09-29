Війська РФ вдарили по Нікопольщині з артилерії та двома дронами-камікадзе: пошкоджено будинки, підприємство, ЛЕП та газопровід. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 вересня, російська армія вчергове атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Обстрілів зазнали районний центр та Марганецька громада.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина. Районний центр та Марганецька громада. Сьогодні ці території знову атакувала російська армія. Ворог поцілив двома дронами-камікадзе. Кілька разів гатив з важкої артилерії.

Як наслідок – зайнявся приватний будинок. Вогонь рятувальники вгамували. А загалом таких осель пошкоджено чотири. Побиті комунальне підприємство, лінія електропередач, газопровід. Загорілася й суха трава. Надзвичайники пожежу загасили. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

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