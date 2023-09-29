Завтра у Києві попрощаються із загиблим воїном штурмової роти 59-ї бригади Володимиром Іщенком. ФОТО
Завтра, 30 вересня, у Києві о 10.00 у Храмі апостолів Петра та Павла на Берковецькому цвинтарі відбудеться прощання із полеглим українським героєм Володимиром Іщенком - колишнім воїном "Айдару", після повномасштабного вторгнення служив у штурмовій роті 59-ї бригади.
Про це повідомила Аліна Терехова, передає Цензор.НЕТ.
"Айдар_59_ОМПБр_Київ_прощаємось_із_Героєм
Владимир Ищенко
Завтра проводжаємо в останній шлях мужнього Воїна Героя, побратима Вовчика (Лисого).
Відспівування у Києві о 10.00 год. ранку у Храмі апостолів Петра та Павла на Берковецькому цвинтарі (вул. Стеценко, 18).
Вшануємо Героя, який віддав найдорожче – своє життя за Україну, за нас із вами", - написала вона.
Вчора на Цензор.НЕТ опубліковано статтю пам'яті полеглого героя: Чесний, надійний солдат, який ніколи не вмикав задню: пам’яті воїна штурмової роти 59-ї бригади Володимира Іщенка
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