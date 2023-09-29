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Завтра у Києві попрощаються із загиблим воїном штурмової роти 59-ї бригади Володимиром Іщенком. ФОТО

володимир,іщенко

Завтра, 30 вересня, у Києві о 10.00 у Храмі апостолів Петра та Павла на Берковецькому цвинтарі відбудеться прощання із полеглим українським героєм Володимиром Іщенком - колишнім воїном "Айдару", після повномасштабного вторгнення служив у штурмовій роті 59-ї бригади.

Про це повідомила Аліна Терехова, передає Цензор.НЕТ.

"Айдар_59_ОМПБр_Київ_прощаємось_із_Героєм

Владимир Ищенко

Завтра проводжаємо в останній шлях мужнього Воїна Героя, побратима Вовчика (Лисого).

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Відспівування у Києві о 10.00 год. ранку у Храмі апостолів Петра та Павла на Берковецькому цвинтарі (вул. Стеценко, 18).

Вшануємо Героя, який віддав найдорожче – своє життя за Україну, за нас із вами", - написала вона.

Завтра у Києві попрощаються із загиблим воїном штурмової роти 59-ї бригади Володимиром Іщенком 01

Вчора на Цензор.НЕТ опубліковано статтю пам'яті полеглого героя: Чесний, надійний солдат, який ніколи не вмикав задню: пам’яті воїна штурмової роти 59-ї бригади Володимира Іщенка

Автор: 

похорон (1289) втрати (4412) 59 окрема мотопіхотна бригада (127)


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29.09.2023 19:24 Відповісти
Вічна пам'ять!
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29.09.2023 19:32 Відповісти
Rest in Peace, тёзка...
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29.09.2023 20:08 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.09.2023 20:44 Відповісти
 
 