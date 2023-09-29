Завтра у Києві попрощаються із загиблим воїном штурмової роти 59-ї бригади Володимиром Іщенком. ФОТО

Завтра, 30 вересня, у Києві о 10.00 у Храмі апостолів Петра та Павла на Берковецькому цвинтарі відбудеться прощання із полеглим українським героєм Володимиром Іщенком - колишнім воїном "Айдару", після повномасштабного вторгнення служив у штурмовій роті 59-ї бригади.

Про це повідомила Аліна Терехова, передає Цензор.НЕТ.

"Айдар_59_ОМПБр_Київ_прощаємось_із_Героєм

Владимир Ищенко

Завтра проводжаємо в останній шлях мужнього Воїна Героя, побратима Вовчика (Лисого).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив на міні, перегрупування і прямий вогневий контакт: важкий штурм 59-ї бригади. ВIДЕО

Відспівування у Києві о 10.00 год. ранку у Храмі апостолів Петра та Павла на Берковецькому цвинтарі (вул. Стеценко, 18).

Вшануємо Героя, який віддав найдорожче – своє життя за Україну, за нас із вами", - написала вона.

Вчора на Цензор.НЕТ опубліковано статтю пам'яті полеглого героя: Чесний, надійний солдат, який ніколи не вмикав задню: пам’яті воїна штурмової роти 59-ї бригади Володимира Іщенка