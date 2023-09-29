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Нідерланди передали українським прикордонникам позашляховики Toyota Land Cruiser 70 для евакуації поранених. ФОТОрепортаж

Нідерландська компанія передала українським прикордонникам шість потужних позашляховиків Toyota Land Cruiser 70, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Від швидкості евакуації залежить життя пораненого бійця, а також і самої команди, яка її проводить. І автомобілі у цьому процесі відіграють одну з ключових ролей. Надані іноземними партнерами Toyota Land Cruiser 70 – потужні автомобілі, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги і мають необхідне оснащення для оперативної евакуації поранених", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Toyota Land Cruiser 70-ї серії - це сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією майже без змін з 1984 року. Вони вирізняються надзвичайно високою надійністю та хорошою прохідністю, мають просту і надійну конструкцію. Такі авто широко використовують військові, рятувальники, медики у багатьох країнах світу.

"Від нідерландської компанії "Hospitainer" отримано 6 транспортних засобів підвищеної прохідності для мобільного шпиталю. Буквально два тижні тому було отримано перші чотири такі автівки. Автомобілі обладнані усім необхідним та дають змогу евакуювати поранених безпосередньо з поля бою. Впевнений, що вони допоможуть в умовах бойових дій врятувати багато життів", - зазначив заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Сергій Ткаченко.

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Нідерланди передали українським прикордонникам позашляховики Toyota Land Cruiser 70 для евакуації поранених 01
Нідерланди передали українським прикордонникам позашляховики Toyota Land Cruiser 70 для евакуації поранених 02
Нідерланди передали українським прикордонникам позашляховики Toyota Land Cruiser 70 для евакуації поранених 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) Нідерланди (1569) евакуація (2318)


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Топ коментарі
+10
Дуже гарні та потрібні авта-щиро дякуємо...
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29.09.2023 20:48
+3
Це ж не нові та комфортні Chevrolet Tahoe на яких "пацанчікам" з ОП не соромно ганяти вулицями столиці, а простенькі робочі машини з мінімальним комфортом - на такій понтуватися не вийде.
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29.09.2023 21:09
+3
Добре, що з хрестами, може не вкрадуть.
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29.09.2023 21:42
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Дуже гарні та потрібні авта-щиро дякуємо...
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29.09.2023 20:48 Відповісти
Добре, що з хрестами, може не вкрадуть.
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29.09.2023 21:42 Відповісти
Очень нужные автомобили для ЗСУ... Вопрос в другом - какая нечисть из ОП теперь будет на них ездить?
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30.09.2023 00:01 Відповісти
гарні....якщо не розкрадуть
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29.09.2023 21:00 Відповісти
Це ж не нові та комфортні Chevrolet Tahoe на яких "пацанчікам" з ОП не соромно ганяти вулицями столиці, а простенькі робочі машини з мінімальним комфортом - на такій понтуватися не вийде.
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29.09.2023 21:09 Відповісти
Шеви "Тахо", даже новый и рядом не валялось с этой классикой. "Крузак" в 100 раз лучше по надёжности любой американской или немецкой современной машины. В данном случае, судя по фото, эти машины даже оснащены системой для преодоления глубоких бродов (типа "сноркель"), вообще супер! Состояние отличное, видно стояли на хранении, заменить резину, провести ТО и на передовую! Отличный подарок! Эх, по-больше бы...
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30.09.2023 01:35 Відповісти
какоё-то слишком русскоё слово - "шноркёль" то.

а насчет "побольшё бы", так посмотрёть на вид идиотов в футболках и рожу Елдака в ООН....... я бы дал нё машины, а ордёр. вот вмёстё с путиным. ну, путина на пожизнённоё, а этих на 700 лёт всёго то.
нё знаю, но ты своим "эх побольшё бы" вызвал смёсь нёдоумёния и ........ ну, дажё нё знаю. ёсть такой мём:
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06.10.2023 14:47 Відповісти
Закусывать надо, это как минимум, или серьёзно лечиться.
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07.10.2023 00:42 Відповісти
сподіваюсь Бобдан Боткевич не скаже як до німців - цитую, переынакшую - "****** нідерландці"?

я просто х.з., якою ж вибачте, ***** в бородатому вигляді надо бутЪ шоб обсирати тих хто тебе може й врятував від смерті(Гепарди, Айріс)
І воно ж не вибачиться.
Я вибачусь - Вибач Шольц, гер, шо ви такий добряк.
Я на Вашиму місці би сказав - ї....... як хотіться.
і був би правий.
бо совок хотів тоді напасти на Німеччину.
ну ясно тіпа тоталітаризм блаблабла, але ясно діло шо ..... без триндьожі, зараз би гамбургер в Парижі я би купляв за 20 копійок.
ну, якщо би не було "як там... внєзапного нападєн...".... ой, шото на.гад.ує?
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29.09.2023 21:00 Відповісти
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30.09.2023 00:26 Відповісти
Бачив такого забитими туристками збирався на гору Великий Верх….. в Карпатах …каміння летіло з підусіх чотирьох колес…. дряпався та нездавався і таки піднявся…. Надійні машини мінімум електроніки ….
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29.09.2023 21:13 Відповісти
ДЯКУЄМО!
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29.09.2023 21:55 Відповісти
Цікаво, хто тепер, із ОП, буде їздити на цих позашляховиках?
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29.09.2023 22:06 Відповісти
Та все, автівки мабуть підуть до членів Зе влади, вони позашляховики **********.
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29.09.2023 23:44 Відповісти
Від швидкості евакуації залежить життя пораненого бійця
-
ламаю мозок, чи залежить швидкість авто віід якісті дорожного покриття?
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30.09.2023 00:10 Відповісти
 
 