Нідерланди передали українським прикордонникам позашляховики Toyota Land Cruiser 70 для евакуації поранених. ФОТОрепортаж

Нідерландська компанія передала українським прикордонникам шість потужних позашляховиків Toyota Land Cruiser 70, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Від швидкості евакуації залежить життя пораненого бійця, а також і самої команди, яка її проводить. І автомобілі у цьому процесі відіграють одну з ключових ролей. Надані іноземними партнерами Toyota Land Cruiser 70 – потужні автомобілі, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги і мають необхідне оснащення для оперативної евакуації поранених", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Toyota Land Cruiser 70-ї серії - це сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією майже без змін з 1984 року. Вони вирізняються надзвичайно високою надійністю та хорошою прохідністю, мають просту і надійну конструкцію. Такі авто широко використовують військові, рятувальники, медики у багатьох країнах світу.

"Від нідерландської компанії "Hospitainer" отримано 6 транспортних засобів підвищеної прохідності для мобільного шпиталю. Буквально два тижні тому було отримано перші чотири такі автівки. Автомобілі обладнані усім необхідним та дають змогу евакуювати поранених безпосередньо з поля бою. Впевнений, що вони допоможуть в умовах бойових дій врятувати багато життів", - зазначив заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Сергій Ткаченко.

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