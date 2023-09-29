Нідерланди передали українським прикордонникам позашляховики Toyota Land Cruiser 70 для евакуації поранених. ФОТОрепортаж
Нідерландська компанія передала українським прикордонникам шість потужних позашляховиків Toyota Land Cruiser 70, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Від швидкості евакуації залежить життя пораненого бійця, а також і самої команди, яка її проводить. І автомобілі у цьому процесі відіграють одну з ключових ролей. Надані іноземними партнерами Toyota Land Cruiser 70 – потужні автомобілі, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги і мають необхідне оснащення для оперативної евакуації поранених", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Toyota Land Cruiser 70-ї серії - це сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією майже без змін з 1984 року. Вони вирізняються надзвичайно високою надійністю та хорошою прохідністю, мають просту і надійну конструкцію. Такі авто широко використовують військові, рятувальники, медики у багатьох країнах світу.
"Від нідерландської компанії "Hospitainer" отримано 6 транспортних засобів підвищеної прохідності для мобільного шпиталю. Буквально два тижні тому було отримано перші чотири такі автівки. Автомобілі обладнані усім необхідним та дають змогу евакуювати поранених безпосередньо з поля бою. Впевнений, що вони допоможуть в умовах бойових дій врятувати багато життів", - зазначив заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Сергій Ткаченко.
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а насчет "побольшё бы", так посмотрёть на вид идиотов в футболках и рожу Елдака в ООН....... я бы дал нё машины, а ордёр. вот вмёстё с путиным. ну, путина на пожизнённоё, а этих на 700 лёт всёго то.
нё знаю, но ты своим "эх побольшё бы" вызвал смёсь нёдоумёния и ........ ну, дажё нё знаю. ёсть такой мём:
я просто х.з., якою ж вибачте, ***** в бородатому вигляді надо бутЪ шоб обсирати тих хто тебе може й врятував від смерті(Гепарди, Айріс)
І воно ж не вибачиться.
Я вибачусь - Вибач Шольц, гер, шо ви такий добряк.
Я на Вашиму місці би сказав - ї....... як хотіться.
і був би правий.
бо совок хотів тоді напасти на Німеччину.
ну ясно тіпа тоталітаризм блаблабла, але ясно діло шо ..... без триндьожі, зараз би гамбургер в Парижі я би купляв за 20 копійок.
ну, якщо би не було "як там... внєзапного нападєн...".... ой, шото на.гад.ує?
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ламаю мозок, чи залежить швидкість авто віід якісті дорожного покриття?