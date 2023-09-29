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Новини Фото Боротьба з корупцією Хабарники
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Очільник Комінтернівського райсуду на Одещині попався на хабарі 50 тис. грн, - САП. ФОТО

На одержанні майже 50 тис. грн хабаря викрито виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Очільник Комінтернівського райсуду на Одещині попався на хабарі 50 тис. грн, - САП 01

За указані кошти суддя "обіцяв" прийняти рішення про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають першочергові слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру у хабарництві судді Приморського райсуду Одеси, - САП. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5071) хабар (4711) Одеська область (3235) суддя (1584) САП (2220)


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Топ коментарі
+14
"Комінтернівський"? Це що за цирк? Чому ще суд не імені Сталіна?
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29.09.2023 21:25
+10
Фу-ніщєброд і галадранєц какойта проста пазор для судєй...
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29.09.2023 21:31
+8
Коммунистический Интернационал-террористическая организация,которая специализировалась на террористических актах,актах саботажа,политических убийствах в масштабах планеты ...
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29.09.2023 21:30
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"Комінтернівський"? Це що за цирк? Чому ще суд не імені Сталіна?
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29.09.2023 21:25 Відповісти
...так це ж вже мабуть після декомунізації.
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29.09.2023 21:29 Відповісти
Коммунистический Интернационал-террористическая организация,которая специализировалась на террористических актах,актах саботажа,политических убийствах в масштабах планеты ...
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29.09.2023 21:30 Відповісти
Фу-ніщєброд і галадранєц какойта проста пазор для судєй...
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29.09.2023 21:31 Відповісти
Чо-то мелкий хабар у этого мелкого толстопуза, несерьйозно, подстава...
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29.09.2023 21:31 Відповісти
люди понимают что в стране война,урезают наверное себя ..
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29.09.2023 21:38 Відповісти
чавіть цю мерзоту
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29.09.2023 21:39 Відповісти
Це ж треба так зганьбити всю судову систему та повестися на якісь копійки... От лошара! Треба брати хабарі сотнями тисяч доларів і тоді ніхто до тебе не прийде. Навпаки будуть дзвонити з ОП та ввічливо просити, щоб ти, наприклад, сфабрикував карну справу на українського розвідника Червінського, або на військового та патріота Антоненка, чи на генерала Марченка чи на генерала Кривоноса, чи на Таню Чорновол ... Єрмаку та зеленському потрібні "судді", які мислять масштабно, стратегічно, а така дрібнота "найвеличнішому лідору" та виконуючому його обов"язки єрмаку ні до чого... Але ця тушка чудово підійде для "єдінава марафона", як доказ "нєпрімірімой барьби с карупцієй", очолюваної офісом преЗЕдента... Піпл схаваєт, піпл нє мамонт, он нє вимрєт.
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29.09.2023 21:59 Відповісти
Якій суд такі й судді. Комінтернівський - смердить чимось бідним голодним жалюгідним, отакий і суддя - жебракувати й, за дріб'язок готовий позбутися кар'єри, репутації
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29.09.2023 22:07 Відповісти
Треба брати хабарі сотнями тисяч доларів.
Легко сказать
"Ты, папа, бери взятки, не отказывайся. Сапоги новые купим, опять же ремонт сделаем.
Так, я и брал бы, но кто в нашем цеху мне их давать будет"
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29.09.2023 22:08 Відповісти
такое ощущуние что у нас УКРАИНЕ одни ******** в мантиях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и при выходе на пенсию будет получать сто косарей....................****** ****...............в петлю падлу...............
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29.09.2023 22:22 Відповісти
Ну вот сразу оскорбления пошли - нищеброд, нищеброд! Может человек все на ЗСУ отдавал!😁
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29.09.2023 22:35 Відповісти
Там пенсія більше 3 тисячі доларів. Що це за "старець" судівський?
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29.09.2023 22:53 Відповісти
Такий, собі, Живчик) І бере по-божескі.
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29.09.2023 23:36 Відповісти
Глава Коминтерновского "правосудия" Добров П.В. - типичный представитель и руководитель данного суда и возглавляемого ним коллектива.
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29.09.2023 23:42 Відповісти
всього 50 тисяч?? Ніщеброд
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30.09.2023 00:01 Відповісти
якщо у суддів - зараплати у 10 разів більші від середньоукраїнських
То і покарання має бути у 10 разів більші
Усе просто має бути
І нехай хтось триндить , що проста математика тут недоречна ...
Ну , тоді - зразу в 20 разів , або - вишка
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30.09.2023 03:50 Відповісти
Коминтерн как сеть агентов кремля,странное название суда..
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30.09.2023 07:55 Відповісти
 
 