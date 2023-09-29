Очільник Комінтернівського райсуду на Одещині попався на хабарі 50 тис. грн, - САП. ФОТО

На одержанні майже 50 тис. грн хабаря викрито виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

За указані кошти суддя "обіцяв" прийняти рішення про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають першочергові слідчі дії.

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