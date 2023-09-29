Очільник Комінтернівського райсуду на Одещині попався на хабарі 50 тис. грн, - САП. ФОТО
На одержанні майже 50 тис. грн хабаря викрито виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
За указані кошти суддя "обіцяв" прийняти рішення про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.
Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають першочергові слідчі дії.
Топ коментарі
+14 Людмила Сербин
показати весь коментар29.09.2023 21:25
+10 Александр Чуднивец #474549
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+8 Yurka Gagarin
показати весь коментар29.09.2023 21:30
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Легко сказать
"Ты, папа, бери взятки, не отказывайся. Сапоги новые купим, опять же ремонт сделаем.
Так, я и брал бы, но кто в нашем цеху мне их давать будет"
То і покарання має бути у 10 разів більші
Усе просто має бути
І нехай хтось триндить , що проста математика тут недоречна ...
Ну , тоді - зразу в 20 разів , або - вишка