Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини, без загиблих і постраждалих. ФОТОрепортаж
Вночі ворог атакував Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, господарську споруду та 2 лінії електропередачі", - йдеться в повідомленні.
Люди не постраждали.
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