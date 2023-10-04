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Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини, без загиблих і постраждалих. ФОТОрепортаж

Вночі ворог атакував Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, господарську споруду та 2 лінії електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

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Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини, без загиблих і постраждалих 01
Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини, без загиблих і постраждалих 02
Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини, без загиблих і постраждалих 03
Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду Дніпропетровщини, без загиблих і постраждалих 04

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обстріл (28657) Дніпропетровська область (3766)


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