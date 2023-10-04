Окупанти завдали авіаударів по Оріхову та Новодарівці, обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. ФОТО
Минулої доби російські військові завдали удари по 22 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вгатили 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Новодарівки та Степового, а також 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темирівки й Малих Щербаків.
99 артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, Червоного, Чарівного Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар04.10.2023 08:54 Відповісти Мені подобається 0
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