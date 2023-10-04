Війська РФ вдарили з комплексу С-300 по території підприємства у Селидівській громаді Донецької області, є поранені. ФОТО
3 жовтня, близько 18:50, російська армія завдала удару, ймовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300 по смт Вишневому Селидівської ТГ, а саме по території одного з приватних підприємств.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну. Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їх терміново госпіталізовано до міської лікарні", - йдеться в повідомленні.
Майже половина будівлі цеху зруйнована вщент. Понівечено та пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.
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Nika Niko
показати весь коментар04.10.2023 09:15 Відповісти Мені подобається 1
Luca Ima
показати весь коментар04.10.2023 09:35 Відповісти Мені подобається 2
Luca Ima
показати весь коментар04.10.2023 09:39 Відповісти Мені подобається 2
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