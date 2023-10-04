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Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік обстріляв машину односельця, а коли на місце приїхали поліцейські - забарикадувався в будинку та відкрив по них вогонь.

Про це повідомили в поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканець села Ревівка викликав поліцейських через те, що його автомобіль обстріляли з рушниці. Правоохоронці прибули на місце разом з бійцями спецпідрозділу КОРД.

"До прибуття поліції правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати. Не реагуючи на законні вимоги поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину в їхній бік та поранив одного з правоохоронців", - розповіли в поліції.

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Бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили рушницю, набої та гранату.

Затриманого відправили до СІЗО. Пораненого поліцейського доставили до лікарні та прооперували, його стан стабільний.

Слідчі відкрили кримінальні провадження про хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

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Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 01
Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 02
Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 03
Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 04
Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 05
Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 06
Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 07
Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського 08

Автор: 

Нацполіція (15198) стрілянина (1783) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+8
Довбой@б?
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04.10.2023 09:18
+8
Допился
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04.10.2023 09:24
+7
Так він не патріот. Це на патріотах зелені на ''повну відіграються''.
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04.10.2023 09:34
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Довбой@б?
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04.10.2023 09:18 Відповісти
низький моральний дух
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04.10.2023 09:23 Відповісти
Допился
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04.10.2023 09:24 Відповісти
Бронік з помпи пробитий? Чи то від поранення кров?
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04.10.2023 09:24 Відповісти
бронік не закриває 100% тіла і обличча.
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04.10.2023 10:59 Відповісти
На фото не бронік, а РПС, там лише балістичні пакети, немає плит. Судячи з дірок на машині на іншій світлині - стріляв картеччю, балістичний пакет вона пробиває, хоча в даному випадку, схоже, РПСка врятувала від більш серйозних поранень.

Загалом, типовий приклад того, що горілка і зброя - несумісні речі.
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04.10.2023 11:48 Відповісти
афуєть, зараз статті "шиють"!! Стріляти по людях і мусорах, з вогнепальноі це - хФуліганство!!
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04.10.2023 09:26 Відповісти
Так він не патріот. Це на патріотах зелені на ''повну відіграються''.
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04.10.2023 09:34 Відповісти
скоріше за все бувший мусор, прокурорский, etc....
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04.10.2023 09:39 Відповісти
Фуліганство було, коли стріляв по машині односельця. Далі було --- спроба вбивства правоохоронця, яке не вдалося по незалежним від нього обставинам. Будуть судити саме за вбивство.
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04.10.2023 09:47 Відповісти
... у старого "голубого бєрєта" ломка?
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04.10.2023 09:31 Відповісти
Ніхто не знає,з чого це почалося.
Може,просто дістали чоловіка,от нерви і здали.
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04.10.2023 10:00 Відповісти
Устал от ваайны…
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04.10.2023 10:13 Відповісти
На відміну від тебе , той чоловік більш за все на війні був , а той ****#к по якому він стріляв , щось ляпнув не в тему , як ти щойно .
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04.10.2023 10:31 Відповісти
Ветеран Афгану?
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04.10.2023 10:38 Відповісти
У нас тільки у Афганістані воювали ? ((
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04.10.2023 10:39 Відповісти
P.S. Десять років війна іде , а коли подивишся що у нас в тилу "чудять " , то таке враження що дійсно війна у Афганістані , а не у нас ((
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04.10.2023 10:42 Відповісти
стакану
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04.10.2023 10:46 Відповісти
Ну то й що, мае бути гарячим як свiже кiнське лайно. Одного такого знаю - за сааветський сааюз, бо и в Афганi також був (ВДВ)... Та довипендрювався своiми можливостями перед товаришами. Тепер ноги залiзяччам скрiпленi.
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04.10.2023 10:46 Відповісти
Добре що одного знаєш , правда скільки людей - скільки і характерів , а що там трапилося до стрілянини - тут ніхто не написав ((
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04.10.2023 10:52 Відповісти
Ось такі гниди, стають «хатнім рембою», після чарки оковитої !!
Падло клімаксне!! Садити на 15 років, але ж суддівське кривосуддя ще та ТЕМА!
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04.10.2023 10:12 Відповісти
Пару років тому такий як ти "крутяк" у Києві учасника АТО побив під маршруткою , бо був "качком " а побитий простим танкістом з відповідними габаритами , потерпілий взяв ножа і качка кокнув (( До чого це я ? Не знаючи достеменно що трапилося - не розкидайся рембами , гнидами і клімаксами , бо ось такий "клімакс" перетворить тебе у спокійного 200 -того , і совість його не мучитиме , бо ти у нього не перший будеш
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04.10.2023 10:38 Відповісти
це, тільки початок.
далі, буде гірше.
стріляти та кидати гранати будуть кожний день з будь-якого приводу.
цивільних та дітей шкода.
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04.10.2023 10:13 Відповісти
Так сходи втопися…
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04.10.2023 10:14 Відповісти
Не, об одвiрки лобом вбитися.
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04.10.2023 10:32 Відповісти
це, де так кажуть?
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04.10.2023 11:08 Відповісти
Про одвiрки (дверной косяк) в центре Украины так балакають, ондого( а это северо-запад Одесской обл, глубокий запад Кировоградской, как пересекаешь Поплавского "Сало", тобто , пересекаешь трассу Киев-Одесса , в сторону запада. Але ж бо, так и услышишь, если уедешь дальше, почти к границе с Западной Европой. ).
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04.10.2023 21:16 Відповісти
шопопало!
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04.10.2023 11:06 Відповісти
Нібито раніше не стріляли.
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04.10.2023 10:20 Відповісти
оу, то це нормуль? я не знав. а чого ж тут стільки істерики було про вчорашнє вбивство на печерську?
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04.10.2023 11:07 Відповісти
На казлабаде ця проблема будет 1:10.
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04.10.2023 10:33 Відповісти
Да - Да п'яний підарас козел ухилянт айяйай некрасіво то як ай яаяй
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15.01.2024 13:36 Відповісти
 
 