Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік обстріляв машину односельця, а коли на місце приїхали поліцейські - забарикадувався в будинку та відкрив по них вогонь.

Про це повідомили в поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканець села Ревівка викликав поліцейських через те, що його автомобіль обстріляли з рушниці. Правоохоронці прибули на місце разом з бійцями спецпідрозділу КОРД.

"До прибуття поліції правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати. Не реагуючи на законні вимоги поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину в їхній бік та поранив одного з правоохоронців", - розповіли в поліції.

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Бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили рушницю, набої та гранату.

Затриманого відправили до СІЗО. Пораненого поліцейського доставили до лікарні та прооперували, його стан стабільний.

Слідчі відкрили кримінальні провадження про хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

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