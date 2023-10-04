Вночі окупанти завдали удару по Боровій, за добу обстріляли 5 районів Харківської області. ФОТО

Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - йдеться в повідомленні.

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів РФ громади на Харківщині пошкоджено адмінбудівлю, підприємства, цвинтар, мережі газо- та електропостачання. ФОТО





